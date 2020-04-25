Недавно стало известно, что правительство Италии готово разрешить тренировки, но при соблюдении протокола безопасности.

Только 3 клуба Серии А утвердили медицинские протоколы

Общество Глава новосибирского МВД уходит в отставку Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР. 211

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