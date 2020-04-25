Коронавирус
Soccer.ruТолько 3 клуба Серии А утвердили медицинские протоколы
Недавно стало известно, что правительство Италии готово разрешить тренировки, но при соблюдении протокола безопасности.
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 12:51, Ашберн
Политика
Путин и Трамп приняли заявление по 75-й годовщине встречи на Эльбе
RT на русском 11:09
Общество
Глава новосибирского МВД уходит в отставку
Глава новосибирского МВД Юрий Стерликов написал заявление об увольнении после публикации аудиозаписи, где руководство заставляет участковых составлять по 10 протоколов в день на район за нарушение самоизоляции, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 06:38
Здоровье
В Башкирии ещё одна больница закрыта на карантин из-за коронавируса
В Башкирии ещё одна больница закрыта на карантин из-за коронавируса.
SterlitamakTime.ru 06:57
Общество
ГИБДД разъяснила правила передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости вчера в 10:58
Общество
Депутат от КПРФ Дмитрий Новиков заразился коронавирусом
Депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый замглавы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусом и госпитализирован с двусторонней пневмонией.
ТАСС 11:11
Общество
Власти Москвы ответили на иск о режиме самоизоляции
Мэрия Москвы направила ответ на иск, который оспаривает законность указов мэра города Сергея Собянина о введении режима самоизоляции и системы цифровых пропусков.
Газета.Ru 06:33
Экономика
Кудрин призвал в 2020 году потратить больше средств ФНБ
"Потом можно больше, может быть, занимать на рынках и тем самым помогать бюджету, но в этом году острота кризиса такова, что нужно побольше потратить из Фонда", - отметил он.
Российская газета 09:16
Общество
Иммунитет может быть опасен: как коронавирус убивает человека
Зараженного убивает слишком активная выработка иммунитета.
Утро.ru 10:41
Шоу-бизнес
Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей
Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости 23 апреля в 13:12
Общество
Мишустин поручил проработать отмену ограничений для предпринимателей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей из-за коронавирусной инфекции, сообщается на сайте кабмина.
РИА Новости 12:36
Наука
CRISPR вылечила у мышей неизлечимую форму диабета
Исследователи из Университета Вашингтона в Сент-Луисе вылечили мышей с редкой генетической формой инсулинозависимого диабета – синдромом Вольфрама.
Хайтек+ вчера в 04:38
Общество
В Петербурге задержали певца Максима Леонидова
В Санкт-Петербурге полицейские задержали певца и музыканта Максима Леонидова. Артист гулял с женой в Шуваловском парке.
РИА Новости 07:35
Общество
В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок в парках и дачников
В Москве должны быть введены специальные пропуска для прогулок в парках на фоне режима самоизоляции, заявила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.
Газета.Ru 05:28
Экономика
Негативные последствия от раздачи денег населению объяснила Набиуллина
Эльвира Набиуллина разъяснила, почему Центральный банк не может выдавать деньги россиянам просто так.
Live24 вчера в 10:20
Политика
Лавров рассказал о запрете странам ЕС получать помощь от России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире Первого канала заявил, что российской стороне известно, что странам Евросоюза и Североатлантического альянса «старшие товарищи» не разрешают просить гуманитарную помощь у России.
RT на русском 11:10
Общество
В заражении военных на авианосце ВМС США нашли аномалию
Эпидемия коронавируса на авианосце ВМС США «Теодор Рузвельт» оказалась странной по статистике.
ToDay News Ufa 09:07
Энергетика
Алекперов исключил понижение цен на бензин в России
Алекперов ожидает, что благодаря усилиям России, США и Саудовской Аравии ситуация на мировом рынке нефти стабилизируется.
Известия 05:23
Общество
На этот год не стоит планировать зарубежных поездок, считает Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
РИА Новости вчера в 07:27
Космос
Российский радиолюбитель обнаружил сигнал иранского военного спутника
ИА Красная Весна 03:22
Общество
Путин подписал закон, ограничивающий продажу алкоголя в жилых домах
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий продажу алкоголя в жилых домах заведениям площадью менее 20 квадратных метров, регионы могут ужесточать это требование, сообщается 24 апреля на сайте Кремля.
Чита.Ру вчера в 19:30
Общество
В Кузбассе введут электронные пропуска
Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции.
Коммерсантъ 12:25
Кино
Десятилетняя российская актриса подписала контракт в Голливуде
Life.ru вчера в 11:02
Здоровье
Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России
Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости вчера в 22:23
Наука
Назван способ обмануть коронавирус
Заведующий лабораторией молекулярных механизмов иммунитета Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, академик РАН Сергей Недоспасов рассказал телеканалу RT о том, можно ли обмануть коронавирус методами генной инженерии.
РИА Новости 08:32
Шоу-бизнес
Умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко
Газета.Ru 01:34
Общество
Умершая главный редактор «Русского Радио» болела раком
Скончавшаяся главный редактор "Русского Радио" Юлия Ларионова долгое время болела раком, сообщил РИА Новости генеральный директор "Русской медиагруппы" Роман Саркисов.
РИА Новости 06:12
Происшествия
В Волжском коронавирусом заболел 56-летний мужчина
В Волгограде заболел 41-летний мужчина, прибывший из Москвы. В Волжском 56-летний заразившийся выявлен при обращении за медпомощью.
Волжский.ру 09:13
Происшествия
Власти могут расширить права полицейских
По данным «Интерфакса», речь идет о проекте по поправкам в закон «О полиции», который дает право сотрудникам МВД на вскрытие автомобиля для спасения жизни граждан или предотвращения преступления; на оцепление жилых домов; на ограждение мест проведения массовых мероприятий; на оцепление территорий, жилых помещений и проведения там личного осмотра граждан, их вещей и транспортных средств.
BFM.ru 22 апреля в 03:27
Политика
Небензя сделал замечание представителю Косово
Москва, 25 апреля 2020, 08:22 — REGNUM Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение правил Совета Безопасности представителем Косово Глауку Конюфцом.
REGNUM 01:22