Политика
ПрофильТолько 4% европейцев доверяют Дональду Трампу
Лишь четыре процента жителей Европы доверяют президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Европейским советом по международным отношениям.
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Выбирая между Россией и США, европейцы выбрали нейтралитет
Национальная служба новостей10 сентября в 23:57
Почему Польша в гипотетическом конфликте РФ с США поддержит Америку, а Греция — Россию
Политика Сегоднявчера в 12:24
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Гаджеты
Вид нового iPhone 11 способен вызвать трипофобию
Новые смартфоны iPhone 11 с тройной камерой вызвали критику с неожиданной стороны - утверждается, что они способны вызвать приступы трипофобии.
ИнфоСМИ 13:15
Политика
Лавров заявил об окончании войны в Сирии
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".
РИА Новости 18:49
Общество
Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт
Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.
Известия 13:47
Спорт
Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая
LiveResult.Ru 14:39
Кино
Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»
Марго Робби собирается экранизировать комикс «Танкистка», ранее это сделали в 1995 году.
Актуальные Новости 10 сентября в 23:24
Происшествия
У берегов Приморья задержали 250 рыбаков из КНДР за браконьерство
Пограничники задержали 250 рыбаков у берегов Приморского края за незаконный промысел кальмара.
Life.ru вчера в 19:26
Политика
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
Вести.Ru 01:20
Общество
Пятая колонка: 19% АЗС в России недоливают топливо
Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо.
Известия 17:02
Наука
Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень
Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
Индикатор 08:43
Происшествия
Комитет рекомендовал Госдуме расширить обязанности полиции
Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон о полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.
REGNUM 04:17
Гаджеты
В России снизились цены на старые модели iPhone
Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Волейбол
Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы
Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.
РБК 11:56
Хоккей
Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети
Ролик обрушения крыши появился на YouTube-канале Om1.ru. Стадион был построен в 2004 году.
News.ru 13:30
Политика
Комитет Конгресса принял резолюцию по импичменту Трампа
Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, в которой определил рамки расследования по возможному вынесению импичмента президенту страны Дональду Трампу.
REGNUM 18:32
Кино
Екатерина Мцитуридзе назвала Тарантино «аутистом»
Екатерина Мцитуридзе призналась, что ее не впечатлил ни один фильм Тарантино после «Убить Билла».
Телепрограмма вчера в 08:51
Интернет
Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер
Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
TelecomDaily 08:08
Политика
В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
RT на русском 10:28
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Политика
Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным
На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.
РБК 13:04
Финансы
Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян
Квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) могут получить доступ к данным о доходах россиян, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков (ПДН).
RT на русском 02:42
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
Экономика
Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики
"На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна", - сказала Набиулллина.
РИА Новости 09:30
Политика
Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.
Интерфакс 18:47
Космос
Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов
МИР 24 вчера в 08:19
Экономика
В России задумались об отказе от новых долларовых евробондов
Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с 26 августа, американские инвесторы больше не смогут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке.
Интерфакс 12:00