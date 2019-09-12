Лишь четыре процента жителей Европы доверяют президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Европейским советом по международным отношениям.

Гаджеты Вид нового iPhone 11 способен вызвать трипофобию Новые смартфоны iPhone 11 с тройной камерой вызвали критику с неожиданной стороны - утверждается, что они способны вызвать приступы трипофобии.

Политика Лавров заявил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".

Общество Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.

Кино Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка» Марго Робби собирается экранизировать комикс «Танкистка», ранее это сделали в 1995 году.

Происшествия У берегов Приморья задержали 250 рыбаков из КНДР за браконьерство Пограничники задержали 250 рыбаков у берегов Приморского края за незаконный промысел кальмара.

Политика Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.

Наука Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.

Происшествия Комитет рекомендовал Госдуме расширить обязанности полиции Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон о полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Волейбол Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.

Хоккей Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети Ролик обрушения крыши появился на YouTube-канале Om1.ru. Стадион был построен в 2004 году.

Политика Комитет Конгресса принял резолюцию по импичменту Трампа Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, в которой определил рамки расследования по возможному вынесению импичмента президенту страны Дональду Трампу.

Кино Екатерина Мцитуридзе назвала Тарантино «аутистом» Екатерина Мцитуридзе призналась, что ее не впечатлил ни один фильм Тарантино после «Убить Билла».

Интернет Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.

Политика В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.

Энергетика В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.

Политика Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.

Финансы Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян Квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) могут получить доступ к данным о доходах россиян, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков (ПДН).

Экономика Костин предложил освободить бедных от налогов Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.

Экономика Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики "На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна", - сказала Набиулллина.

Политика Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.