Политика

ПрофильПрофильТолько 4% европейцев доверяют Дональду Трампу

Лишь четыре процента жителей Европы доверяют президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Европейским советом по международным отношениям.
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Опрос выявил неготовность европейцев поддержать США в конфликте с Россией

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Выбирая между Россией и США, европейцы выбрали нейтралитет

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Жители Европы не готовы поддержать США в конфликте с Россией

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Почему Польша в гипотетическом конфликте РФ с США поддержит Америку, а Греция — Россию

Политика Сегоднявчера в 12:24

Граждане ЕС выбрали сторону в войне США с Россией

Lenta.ru08:04

В конфликте США и России большинство жителей ЕС предпочитает нейтралитет

REGNUM03:42

Какую позицию займёт Европа в случае конфликта США и России

News.ru07:13
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«Спартак» подал заявление на фаната ЦСКА за расистское высказывание

Газета.Ru 09:58
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Вид нового iPhone 11 способен вызвать трипофобию

Новые смартфоны iPhone 11 с тройной камерой вызвали критику с неожиданной стороны - утверждается, что они способны вызвать приступы трипофобии.
ИнфоСМИ 13:15
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Лавров заявил об окончании войны в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что война в Сирии "действительно закончилась", об этом он сказал в интервью газете "Труд".
РИА Новости 18:49
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Билан после скандального выступления в Самаре даст там новый концерт

Российский певец Дима Билан после скандального выступления в пьяном виде на Дне города в Самаре даст в этого городе новый концерт 29 сентября.
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Домрачева и Бьорндален будут тренировать сборную Китая

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Марго Робби экранизирует комикс «Танкистка»

Марго Робби собирается экранизировать комикс «Танкистка», ранее это сделали в 1995 году.
Актуальные Новости 10 сентября в 23:24
Происшествия

У берегов Приморья задержали 250 рыбаков из КНДР за браконьерство

Пограничники задержали 250 рыбаков у берегов Приморского края за незаконный промысел кальмара.
Life.ru вчера в 19:26
Политика

Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
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Общество

Пятая колонка: 19% АЗС в России недоливают топливо

Каждая пятая АЗС в России недоливает топливо.
Известия 17:02
Наука

Движения киберспортсменов в кресле позволили выявить их уровень

Из каждой сессии ученые извлекали паттерны, по которым можно оценивать поведение игрока: с какой частотой и интенсивностью он двигается или крутится на кресле для каждой из трех осей и как часто откидывается на спинку кресла.
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Двухлетняя девочка в Белоруссии случайно задушила мать

Известия 17:35
Происшествия

Комитет рекомендовал Госдуме расширить обязанности полиции

Комитет Госдумы по безопасности рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении поправки в закон о полиции, передает корреспондент ИА REGNUM 12 сентября.
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Гаджеты

В России снизились цены на старые модели iPhone

Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Политика

Сенцов ритуально сжег тюремную робу на камеру

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Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле

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Российские волейболисты стартовали на чемпионате Европы с победы

Мужской чемпионат Европы по волейболу впервые в истории проходит в четырех странах с участием 24 сборных.
РБК 11:56
Хоккей

Видео обрушения «Арены Омск» появилось в Сети

Ролик обрушения крыши появился на YouTube-канале Om1.ru. Стадион был построен в 2004 году.
News.ru 13:30
Политика

Комитет Конгресса принял резолюцию по импичменту Трампа

Юридический комитет Палаты представителей Конгресса США принял резолюцию, в которой определил рамки расследования по возможному вынесению импичмента президенту страны Дональду Трампу.
REGNUM 18:32
Кино

Екатерина Мцитуридзе назвала Тарантино «аутистом»

Екатерина Мцитуридзе призналась, что ее не впечатлил ни один фильм Тарантино после «Убить Билла».
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Интернет

Mail.Ru Group запустил свой корпоративный мессенджер

Mail.Ru Group запустил новый мессенджер для корпоративного использования под названием Myteam.
TelecomDaily 08:08
Политика

В ВТО подтвердили победу России в споре с Украиной

Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил решение арбитража о победе России в споре с Украиной о пошлинах на нитрат аммония.
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Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru вчера в 10:16
Общество

Правительство РФ приняло программу восстановления жилья в Приангарье

Известия 08:39
Политика

Зеленский пообещал бороться за интересы Киева на переговорах с Путиным

На переговорах по реализации минских соглашений Украина будет защищать «каждую каплю» своих интересов.
РБК 13:04
Финансы

Бюро кредитных историй могут получить данные о доходах россиян

Квалифицированные бюро кредитных историй (БКИ) могут получить доступ к данным о доходах россиян, чтобы рассчитывать показатель долговой нагрузки заёмщиков (ПДН).
RT на русском 02:42
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru 12:14
Экономика

Набиуллина назвала причины низких темпов роста российской экономики

"На наш взгляд, низкие темпы экономического роста в нашей стране вызваны, прежде всего, структурными факторами, а здесь денежно-кредитная политика практически бессильна", - сказала Набиулллина.
РИА Новости 09:30
Политика

Трамп заявил о желании заключить полную сделку с Китаем

Президент США Дональд Трамп заявил, что временному соглашению с Китаем предпочитает заключение окончательного договора.
Интерфакс 18:47
Космос

Земле угрожает почти 900 потенциально опасных астероидов

МИР 24 вчера в 08:19
Экономика

В России задумались об отказе от новых долларовых евробондов

Согласно новым санкциям США, вступившим в силу с 26 августа, американские инвесторы больше не смогут покупать суверенные еврооблигации России на первичном рынке.
Интерфакс 12:00
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