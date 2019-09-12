Политика
ПрофильТолько 4% европейцев доверяют Дональду Трампу
Лишь четыре процента жителей Европы доверяют президенту США Дональду Трампу. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого Европейским советом по международным отношениям.
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Выбирая между Россией и США, европейцы выбрали нейтралитет
Национальная служба новостей10 сентября в 23:57
Почему Польша в гипотетическом конфликте РФ с США поддержит Америку, а Греция — Россию
Политика Сегоднявчера в 12:24
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:42, Вашингтон
Политика
Путин призвал беречь память о событиях в Дагестане в 1999 году
Путин пообщался с жителями села и возложил цветы к мемориалу выходцам из Ботлихского района, которые погибли во время Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, боевых действий 1999 года, а также в других локальных конфликтах.
Газета.Ru 10:31
Авто
Стало известно название кроссовера Geely на базе Volvo
Компания Geely рассекретила название своего нового компактного кроссовера с необычным дизайном.
Новые автомобили вчера в 05:32
Политика
Дочь Цемаха не подтвердила отъезд отца в ДНР
Мария Левченко-Цемах, дочь бывшего начальника бригады ПВО самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), в беседе с РБК не подтвердила информацию об отъезде отца в ДНР.
РБК 13:24
Футбол
Михаил Кержаков: Я борюсь за место основного голкипера «Зенита»
Летом ты продлил контракт с Зенитом, но только на год.
Советский спорт 13:34
Общество
Появилось видео свадебного платья Ксении Собчак
Телеведущая Ксения Собчак выйдет замуж за театрального режиссера Константина Богомолова в платье израильского бренда Galia, утверждает Telegram-канал Mash.
Lenta.ru 05:09
Политика
В Праге решили перенести памятник маршалу Коневу в музей
RT на русском 12:33
Происшествия
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
РИА Новости вчера в 12:39
Общество
Меган Маркл нашла новое некоролевское занятие
По словам Маркл, новая линейка офисных нарядов была создана в поддержку благотворительной организации Smart Works, которая занимается обучением нуждающихся безработных женщин.
Lenta.ru 12:18
Политика
Зеленский заявил о разработке карты выполнения Минских соглашений
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона создает план выполнения обязательств по Минским договоренностям с конкретными сроками.
Газета.Ru 11:20
Политика
Интерпол отказался комментировать запрос МИД РФ по Смоленкову
Ранее в четверг представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия запрашивала Интерпол насчет нахождения экс-сотрудника администрации Кремля Олега Смоленкова на территории США после того, как в СМИ появилась информация о том, что он является агентом ЦРУ.
ТАСС 12:53
Политика
В России с 1 октября начнут работу новые окружные суды
Пленум Верховного Суда России определил дату начала работы апелляционных и кассационных судов. Свою деятельность они начнут 1 октября.
Телеканал Санкт-Петербург 07:07
Политика
В ООН предупредили Нетаньяху о последствиях аннексии Иорданской долины
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обеспокоен заявлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о том, что в случае победы его партии на парламентских выборах Иорданская долина (т.е. Западный берег реки Иордан) будет аннексирована, сообщается на сайте организации.
РБК вчера в 19:26
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
По словам защитника, отменены все соответствующие судебные решения начиная со стадии предварительного следствия и до вынесения приговора.
РИА Новости вчера в 22:12
Шоу-бизнес
Наташа Королева опубликовала видео игры на раздевание с Киркоровым
1996 г в долгих перелетах играем в азартные игры на деньги а кто все поиграл то на раздевание, - написала артистка.
Петрозаводск говорит вчера в 15:19
Происшествия
В Москве ревнивый муж застрелил жену
Вести.Ru 05:43
Экономика
Минфин: ОСАГО может стать для «идеальных» водителей дешевле в 3-4 раза
Цена "автогражданки" для безаварийных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов ОСАГО может снизиться в 3-4 раза.
Российская газета 07:59
Политика
Россия выиграла у Украины спор в ВТО о пошлинах на удобрения
Апелляционный орган Всемирной торговой организации (ВТО) подтвердил победу России в споре с Украиной об антидемпинговых пошлинах в отношении российского нитрата аммония.
Ведомости 13:34
Армия и оружие
Российский пистолет «Удав» закончил войсковые испытания
Новейший пистолет "Удав" прошел войсковые испытания.
Российская газета 02:09
Политика
МИД Украины вызвал посла Чехии из-за встречи Земана с русинами
Украинское внешнеполитическое ведомство расценило эту встречу как попытку поставить под сомнение суверенитет и территориальную целостность Украины.
РИА Новости вчера в 18:47
Шоу-бизнес
Друг Петра Чернышева рассказал о состоянии Анастасии Заворотнюк
Друг фигуриста Петра Чернышева, супруга актрисы Анастасии Заворотнюк, рассказал о состоянии здоровья звезды.
Телепрограмма вчера в 03:52
Шоу-бизнес
Алла Пугачева опубликовала ночное селфи
Вчера, 11 сентября, Алла Пугачева обрадовала поклонников новой публикацией в своем аккаунте Instagram.
Территория новостей 13:23
Политика
Путин оценил сотрудничество России и Израиля в военной сфере
РИА Новости 13:21
Финансы
Россия откажется от долларовых займов в пользу евро или юаней
Россия в 2020 году откажется от кредитов в долларах и будет занимать в евро или юанях.
BFM.ru 12:26
Футбол
Михалик финансировал ВСУ во время выступлений за «Локомотив»
Бывший защитник «Локомотива» Тарас Михалик летом 2019 года на правах свободного агента стал игроком «Волыни».
News.ru 13:33
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Известия вчера в 06:28
Политика
Рада не приняла законопроект об отмене большинства актов СССР и УССР
Депутаты Верховной рады Украины не приняли законопроект №1075 «Об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины».
RT на русском 11:34