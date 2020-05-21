Экономика
ВедомостиТолько малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций. Законопроект был внесен в Госдуму 7 мая и вызвал возмущение у владельцев коммерческой недвижимости.
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с чего всё началось
Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.Российская газетавчера в 07:12
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Макаров предлагает разрешить предприятиям из пострадавших отраслей расторгать договоры аренды без штрафов
Парламентская газетавчера в 06:16
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RT на русском вчера в 06:43
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Политика
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РИА Новости 03:25
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Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс вчера в 07:26
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Афиша Daily 03:45
Здоровье
Ученые КФУ дали прогноз распространения коронавируса в Крыму
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Крымское Эхо 02:57
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16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки
Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
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RT на русском 20 мая в 10:24
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RT на русском вчера в 07:33
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Общее число заболевших коронавирусом на Кубани превысило 3 тысячи
Коронавирус на Кубани диагностировали еще у 92 человек.
ЮГ Times 04:00
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Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
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Талалаев объяснил причину ухода из «Химок»
Отечественный специалист Андрей Талалаев объяснил причину ухода из подмосковных "Химок".
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Украина договорилась с МВФ о новом кредите из-за коронавируса
Украина и Международный валютный фонд (МВФ) договорились на рабочем уровне о резервном кредите на сумму 5 миллиардов долларов.
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Разработчик выпустил новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition
Компания 2K Games выпустила новый трейлер ремастера Mafia: Definitive Edition. Игра выйдет 28 августа, уже доступен предзаказ.
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Доктор Мясников предположил причины «русского чуда» во время эпидемии
Причинами низкой смертности от коронавируса в России могут быть микробиом населения, высокий уровень вакцинации или развитая система стационаров.
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Клип российской группы Little Big на песню Uno стал самым быстрорастущим за всю историю YouTube-канала «Евровидения».
Lenta.ru вчера в 19:51