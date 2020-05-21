Экономика
ВедомостиТолько малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды
Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций. Законопроект был внесен в Госдуму 7 мая и вызвал возмущение у владельцев коммерческой недвижимости.
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с чего всё началось
Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.Российская газетавчера в 07:12
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Макаров предлагает разрешить предприятиям из пострадавших отраслей расторгать договоры аренды без штрафов
Парламентская газетавчера в 06:16
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Общество
Доктор Мясников объяснил свою фразу «кому положено умереть — помрут»
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РБК 00:25
Политика
США назвали сроки выхода из Договора по открытому небу
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Lenta.ru вчера в 16:02
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Православные встречают День святителя Николая Чудотворца
Православные верующие 22 мая встречают Николу весеннего — День памяти святителя Николая чудотворца.
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Космос
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Американские астронавты Даглас Харли и Роберт Бенкен прибыли в среду на космодром на мысе Канаверал (штат Флорида) за неделю до запланированного на 27 мая пилотируемого запуска к Международной космической станции (МКС) космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
ТАСС 20 мая в 19:06
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Рособрнадзор опубликовал предварительный график ЕГЭ-2020
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REGNUM вчера в 10:34
Политика
Путин назвал провокацией слухи о переходе на дистанционное образование
Президент России Владимир Путин назвал провокацией слухи о том, что дистанционное образование полностью заменит или вытеснит очное.
Православие и Мир вчера в 08:25
Армия и оружие
Минобороны перебрасывает в Дагестан мобильные госпитали
Военные оперативно перебросят в Дагестан два мобильных госпиталя на 200 мест.
BFM.ru вчера в 13:19
Здоровье
Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19
Американский исследователь, доктор медицинских наук Стивен Ментцер и ученые из других стран выявили особенность коронавируса, которая может объяснить большинство летальных исходов в результате заражения.
Российская газета 01:20
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Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая
С 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег.
Интерфакс вчера в 00:30
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Уфа, 22 мая 2020, 08:33 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров вновь изменил указ о повышенной готовности.
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За тульскую медсестру, которая надела прозрачный костюм поверх нижнего белья, вступились губернатор Тульской области Алексей Дюмин и главврач больницы.
Вести.Ru 01:29
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«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ вчера в 09:58
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В России могут смягчить условия выхода на пенсию
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РИА Новости 20 мая в 05:07
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Создан бионический глаз, который превосходит человеческий
Искусственный бионический глаз даст человеку возможность видеть в темноте, сообщает ToDay News Ufa.
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Здоровье
Заболеваемость коронавирусом не снижается в Самарской области
Ситуацию с заболеваемостью в четверг, 21 мая обсудили в рамках заседание оперштаба по противодействию коронавирусу в Самарской области.
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Гаджиев рассказал о состоянии отца Хабиба Нурмагомедова
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество
16 новых случаев коронавируса выявили в Карелии за сутки
Сразу 16 новых случаев коронавируса выявлено в Карелии, сообщает официальный телеграм-канал Правительства.
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Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов.
Lenta.ru вчера в 19:48
Гаджеты
Смартфоны Huawei и Honor получат процессоры MediaTek
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В Кузбассе выявили 14 новых случаев заболевания коронавирусом
Как сообщает региональный Роспотребнадзор, 8 новых случаев заболевания выявлено в Новокузнецке, 3 — в Междуреченске, по 1 случаю зафиксировано в Кемерово, Юрге и Осинниках.
RuNews24.ru 02:31
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Lenta.ru вчера в 02:30
Общество
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Представители регионального Минздрава проинформировали о росте числа заболевших коронавирусом граждан в Омской области – там за сутки выявили 65 новых случаев инфицирования.
RuNews24.ru 20 мая в 02:05
Общество
В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом
Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
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Общество
Госдума приняла закон о едином регистре сведений о населении России
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о едином федеральном информационном регистре, который будет содержать сведения о населении России.
RT на русском вчера в 06:12