с чего всё началось

Документ позволяет компаниям малого и среднего бизнеса разрывать договора аренды с собственниками помещений фактически без штрафных санкций. Законопроект был внесен в Госдуму 7 мая и вызвал возмущение у владельцев коммерческой недвижимости.

Только малый и средний бизнес смогут разрывать договоры аренды

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