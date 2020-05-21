с чего всё началось

Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договор аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора.

Арендодатели и ритейлеры прокомментировали поправки к закону об аренде

Общество Попова объявила о готовности ряда регионов к третьему этапу снятия мер Глава Роспотребнадзора Анна Попова уверена, что в некоторых российских регионах уже достигли показателей, установленных для третьего этапа снятия ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции.

Экономика России предрекли череду карантинов до 2021 года Наиболее вероятным аналитики сочли прогноз, при котором в стране вплоть до 2021 года будут происходить повторные волны эпидемии и, как следствие, череда карантинов. 329

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 1K

Здоровье В Саратовской области трое детей заразились коронавирусом Трое детей есть среди 67 новых выявленных зараженных коронавирусом в Саратовской области, общее число заболевших выросло до 2139, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 710

Общество В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин. 397

Здоровье Симптомы недоверия: почему Дагестан тяжело переживает эпидемию Республика Дагестан стала единственным российским регионом, эпидемическая ситуация в котором потребовала прямого вмешательства президента: 18 мая Владимир Путин провел совещание с руководством и представителями общественности республики, где было признано, что эпидемиологическая обстановка в регионе критическая и нужна помощь со стороны федерального центра. 11

Энергетика Цена нефти Brent в Лондоне теряет более 5,5% Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года на лондонской бирже ICE снижается на 5,88% и достигает отметки $33,94 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 06:47 мск. 9

Общество Эксперты обозначили возможные сроки второй волны коронавируса в России Начало второй волны заболеваемости коронавирусом в России возможно после того, как ее пик пройдет в других странах, избежать ее помогут ограничителные меры и вакцинация. 8

Шоу-бизнес Тарзан пожаловался на недостаток денег из-за пандемии Муж певицы Наташи Королевой Сергей Глушко пожаловался на недостаток денег из-за отсутствия возможности работать в период пандемии коронавируса нового типа. 131

Экономика Moody’s прогнозирует рост миграции внутри России из-за пандемии Внутрироссийская миграция в ближайшие два года ускорится из-за последствий пандемии коронавируса и обвала цен на нефть, считают аналитики рейтингового агентства Moody's Investors Service. 1,1K

Здоровье Вскрытие выявило особенность в легких пациентов, умерших от COVID-19 В ходе сравнения материалов пациентов были зафиксированы как общие характерные признаки поражений, так и существенные особенности в легких пациентов, которые скончались от COVID-19. 3

Политика Что случилось этой ночью: четверг, 21 мая С 23:00 часов 20 мая до конца суток 21 мая ожидается местами сильный дождь, в отдельных районах - мокрый снег.

Происшествия За сутки в Челябинской области выявили 80 случаев коронавируса По данным на утро 22 мая, в Челябинской области подтверждено 2132 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, в том числе 80 – за последние сутки, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона. 7

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл отметили вторую годовщину свадьбы Принц Гарри взял в жены Меган Маркл 19 мая 2018 года. вторую годовщину свадьбы пара отметила не в Лондоне, а в США, куда она перебралась вместе с маленьким сыном Арчи. 8

Музыка Клип «Uno» группы Little Big набрал сто миллионов просмотров Клип на трек "Uno" российской группы Little Big уже собрало сто миллионов просмотров на YouTube — скорость прироста этого показателя стала рекордной в истории Евровидения, сообщается на официальном сайте конкурса. 808

Общество В России назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты Москва, 22 мая 2020, 06:53 — REGNUM Российские абитуриенты в каждом пятом случае связывают свою учёбу с информационными технологиями — 20% выпускников школ планируют поступить на соответствующие факультеты в вузах. 18

Общество Почти половина россиян выступили за амнистию к юбилею Победы Каждый второй россиянин позитивно относится к идее освобождения осужденных или смягчения наказания, при этом 44% респондентов считают хорошей идеей амнистию к 75-летию Победы. 10