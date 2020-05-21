Экономика
РИА НовостиАрендодатели и ритейлеры прокомментировали поправки к закону об аренде
Госдума приняла во втором чтении законопроект, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договор аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора.
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Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.Российская газетавчера в 07:12
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Макаров предлагает разрешить предприятиям из пострадавших отраслей расторгать договоры аренды без штрафов
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