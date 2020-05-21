Экономика
РИА НовостиГосдума разрешила малому и среднему бизнесу расторгать договоры аренды
Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.
Читать в источнике
Оценить140
с чего всё началось
Госдума приняла в третьем чтении комплексный законопроект правительства, одна из норм которого дает арендаторам право расторгать договоры об аренде без штрафов.Российская газета05:40
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7226 источников, обновлено в 05:50, Ашберн
Религия
Храмы в России могут открыться дли прихожан к концу мая
В свою очередь, источник в РПЦ подтвердил «Интерфаксу», что рабочая группа при патриархе обсуждает сроки открытия храмов и формат их работы в ближайшее время.
Эхо Москвы 05:31
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru вчера в 08:55
Футбол
Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.
RT на русском 05:02
Происшествия
Под Житомиром владелец пруда застрелил семерых бойцов нацгвардии Украины
В Житомирской области на берегу водоема вблизи села Новоселица арендатор пруда расстрелял семерых отдыхающих.
Взгляд.ру 05:19
Общество
Путин обещал аттестаты всем выпускникам без экзаменов
Аттестаты в этом году получат все выпускники без экзаменов.
Российская газета вчера в 07:58
Гаджеты
Смартфон Redmi 10X получит систему оптической стабилизации
Ранее Redmi подтвердила наличие в смартфоне новейшей платформы MediaTek Dimensity 820, слотов для двух SIM-карт с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и AMOLED-дисплея.
Megaobzor.com 05:31
Кино
Джаред Падалеки поделился неудачными дублями 15 сезона «Сверхъестественного»
Popcornnews.ru 05:00
Общество
В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG.
Газета.Ru 20 мая в 13:18
Политика
МИД: Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу
Читайте такжеСША выдвинули ВОЗ условия для продолжения финансирования Вместе с тем, президент США Дональд Трамп не исключает, что его решение по выходу из Договора по открытому небу может быть изменено, если Москва начнет следовать документу и выполнять все прописанные в нем условия.
Общественное телевидение России 03:26
Общество
Состояние богатейших людей США с марта выросло на $434 млрд
Пять богатейших людей — Джефф Безос (основатель Amazon), Билл Гейтс (основатель Microsoft), Марк Цукерберг (основатель Facebook), Уоррен Баффет (глава Berkshire Hathaway) и Ларри Эллисон (сооснователь Oracle) — увеличили свое состояние на $75,5 млрд, или на 19%, это 21% от общего прироста.
Коммерсантъ 03:56
Здоровье
Назван самый простой способ дезинфекции маски
Эксперты советуют регулярно стирать СИЗ с моющими средствами. Назван самый простой способ дезинфекции маски.
Piter.tv 05:16
Здоровье
Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму
Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости.
Lenta.ru 04:39
Экономика
МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8%
Уровень безработицы в РФ в 2020 году вырастет до 5,7% с 4,6% в прошлом году, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы.
ТАСС вчера в 16:24
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru вчера в 02:30
Общество
В Минздраве оценили сроки появления вакцины от коронавируса
По словам министра, первые результаты испытаний вакцины станут известны в конце июля.
Моя Москва.онлайн вчера в 14:44
Общество
Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров
Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes.
Rambler News Service вчера в 08:06
Авто
Новый седан Acura TLX получит «заряженную» версию
Японская компания Acura определилась с датой дебюта своего нового седана TLX.
CarsWeek.ru вчера в 00:14
Общество
Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей
Одна из поддержанных мер увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком.
Российская газета 05:41
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»
Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 01:18
Здоровье
В России доля вылечившихся от коронавируса превысила 30%
Доля вылечившихся от COVID-19 превысила 30%, выписаны уже почти сто тысяч человек.
Первый канал 05:26
Происшествия
Под Тверью педагоги заразили коронавирусом 14 детей в школе-интернате
К 19 мая COVID-19 в интернате диагностировали у 14 детей и пяти педагогов.
SM News 05:40
Общество
В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя
Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.
РИА Новости 04:38
Армия и оружие
В ДНР заявили, что подавили огневые точки силовиков
Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили ответным огнем точки силовиков, которые вели огонь по территории ДНР, сообщил журналистам представитель Народной милиции республики.
РИА Новости 04:35
Здоровье
В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса
В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса. На 22 мая в регионе зарегистрировано ещё 8 новых случаев COVID-19.
Уральский меридиан 05:05
Общество
В Москве за сутки вновь выявлено менее 3 тысяч случаев коронавируса
В Москве третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса ниже 3 тыс. По данным оперативного штаба, за сутки было выявлено 2988 заболевших.
RT на русском 03:59
Общество
В Москве перестанут действовать региональные спецпропуска
В Москве с 27 мая будут действовать только московские цифровые пропуска, жителям других регионов рекомендуется оформить их заблаговременно, сообщил в своем блоге мэр столицы Сергей Собянин.
Коммерсантъ вчера в 13:31
Авто
В России отзывают седаны BMW из-за дефекта подушки безопасности
Компания BMW отзывает в России 61 седан 2-Series Gran Coupe серии F44.
Motor 02:57