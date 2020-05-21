с чего всё началось

Госдума приняла закон, позволяющий малому и среднему бизнесу из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей расторгать договоры аренды недвижимости в текущем году, если арендодатель не согласится снизить плату или изменить иные условия договора, причем без возмещения ему упущенной выгоды.

Религия Храмы в России могут открыться дли прихожан к концу мая В свою очередь, источник в РПЦ подтвердил «Интерфаксу», что рабочая группа при патриархе обсуждает сроки открытия храмов и формат их работы в ближайшее время.

Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 5

Футбол Кикнадзе объяснил причину непродления контракта с Сёминым Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал отказ руководства клуба продлить контракт с главным тренером Юрием Сёминым.

Происшествия Под Житомиром владелец пруда застрелил семерых бойцов нацгвардии Украины В Житомирской области на берегу водоема вблизи села Новоселица арендатор пруда расстрелял семерых отдыхающих.

Гаджеты Смартфон Redmi 10X получит систему оптической стабилизации Ранее Redmi подтвердила наличие в смартфоне новейшей платформы MediaTek Dimensity 820, слотов для двух SIM-карт с поддержкой мобильных сетей пятого поколения и AMOLED-дисплея. 3

Общество В Германии освободили «Северный поток» от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии освободило "Северный поток" от действия газовой директивы ЕС на 20 лет, передает РИА "Новости" со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream AG. 1,1K

Политика МИД: Россия не намерена выходить из Договора по открытому небу Читайте такжеСША выдвинули ВОЗ условия для продолжения финансирования Вместе с тем, президент США Дональд Трамп не исключает, что его решение по выходу из Договора по открытому небу может быть изменено, если Москва начнет следовать документу и выполнять все прописанные в нем условия. 12

Общество Состояние богатейших людей США с марта выросло на $434 млрд Пять богатейших людей — Джефф Безос (основатель Amazon), Билл Гейтс (основатель Microsoft), Марк Цукерберг (основатель Facebook), Уоррен Баффет (глава Berkshire Hathaway) и Ларри Эллисон (сооснователь Oracle) — увеличили свое состояние на $75,5 млрд, или на 19%, это 21% от общего прироста. 6

Здоровье Назван самый простой способ дезинфекции маски Эксперты советуют регулярно стирать СИЗ с моющими средствами. Назван самый простой способ дезинфекции маски.

Здоровье Спрогнозировано завершение пандемии коронавируса в Крыму Российские ученые раскрыли два сценария завершения пандемии коронавируса в Крыму. Своими прогнозами эксперты поделились с РИА Новости. 7

Экономика МЭР ожидает снижения реальных доходов населения на 3,8% Уровень безработицы в РФ в 2020 году вырастет до 5,7% с 4,6% в прошлом году, следует из прогноза социально-экономического развития РФ на 2020-2023 годы. 9

Кино Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. 419

Общество Forbes составил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров Сын президента «Лукойла» Вагита Алекперова Юсуф, как и в 2019 году, возглавил рейтинг богатейших наследников российских миллиардеров по версии Forbes. 296

Здоровье В России доля вылечившихся от коронавируса превысила 30% Доля вылечившихся от COVID-19 превысила 30%, выписаны уже почти сто тысяч человек.

Общество В Госдуме прокомментировали идею повысить возраст продажи алкоголя Глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников считает, что повышение возраста продажи алкоголя до 21 года противоречит нормам Конституции РФ и Гражданского кодекса.

Армия и оружие В ДНР заявили, что подавили огневые точки силовиков Подразделения самопровозглашенной Донецкой народной республики подавили ответным огнем точки силовиков, которые вели огонь по территории ДНР, сообщил журналистам представитель Народной милиции республики.

Здоровье В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса В Курганской области выявили восемь новых случаев коронавируса. На 22 мая в регионе зарегистрировано ещё 8 новых случаев COVID-19.

Общество В Москве за сутки вновь выявлено менее 3 тысяч случаев коронавируса В Москве третий день подряд суточный прирост случаев коронавируса ниже 3 тыс. По данным оперативного штаба, за сутки было выявлено 2988 заболевших.