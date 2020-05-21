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Политика Отели и пансионаты на Кубани могут открыться к концу июня «Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев.

Экономика «Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти». 645

Политика Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский. 7

Здоровье «Новая газета» сообщает, что в Якутии заразились 76 медиков Издание утверждает, что в республике началось повальное заражение сотрудников медимцинских учредмедиков из-за нехватки средств защиты.

Экономика Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s. 1,1K

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 469

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Политика Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии Минск, 21 мая 2020, 13:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя, заявил президент республики Александр Лукашенко. 9

Общество «Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус "У Кадырова заподозрили коронавирус", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков. 223

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Общество Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года. 15

Шоу-бизнес Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой. 3

Происшествия Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела. 125

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