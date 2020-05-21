Экономика
Российская газетаГосдума одобрила новые правила расторжения аренды без штрафов
Новые правила расторжения аренды без штрафов претерпели существенные изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Госдума приняла во втором чтении законопроект, согласно которому право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в пострадавших отраслях.
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Общество
Путин дал оценку системе образования РФ в условиях пандемии
«Окончание нынешнего учебного года выдалось сложным, но сразу хочу сказать, что российская система образования и наши школьники, студенты, их наставники выдержали эти испытания достойно», — подчеркнул глава государства.
REGNUM 07:40
Общество
Рособрнадзор объявил даты проведения ЕГЭ
Единый государственный экзамен по русскому языку пройдет в два дня — 2 и 3 июля. Об этом в четверг, 21 мая, сообщили в Рособрнадзоре.
Известия 10:38
Политика
Отели и пансионаты на Кубани могут открыться к концу июня
«Если позволит эпидемиологическая обстановка, то в конце уже июня мы посмотрим на то, чтобы все-таки в рамках регламента Роспотребнадзора открыть пансионаты и отели», — сказал в ходе встречи Вениамин Кондратьев.
REGNUM 10:37
Экономика
«Роснефть» требует взыскать с РБК 43 млрд рублей
В материале РБК утверждается, что владельцем венесуэльских активов «Роснефти» стоимостью в сотни миллиардов рублей стал рязанский ЧОП, который до начала 2020 года принадлежал «Роснефти».
Коммерсантъ 09:58
Политика
Кучма созывает срочное заседание контактной группы по Донбассу
Представитель Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в среду созывает срочное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, он также просил передать его полномочия вице-премьеру Алексею Резникову, заявил во время итоговой пресс-конференции в среду президент Украины Владимир Зеленский.
РИА Новости вчера в 04:45
Здоровье
«Новая газета» сообщает, что в Якутии заразились 76 медиков
Издание утверждает, что в республике началось повальное заражение сотрудников медимцинских учредмедиков из-за нехватки средств защиты.
Эхо Москвы 10:32
Экономика
Moody’s предсказало рост миграции внутри России из-за коронавируса
Ухудшение ситуации в российской экономике из-за пандемии коронавируса и обвала цен на нефть приведет к ускорению миграции внутри страны в ближайшие два года, говорится в докладе агентства Moody’s.
Ведомости вчера в 08:21
Происшествия
Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза
Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России.
Интерфакс 07:26
Авто
Стартовали продажи тягачей КамАЗ нового поколения
«КамАЗ» начал продажи магистрального тягача «КамАЗ-54901» – первой модели нового семейства грузовиков с кабинами К5.
Автоновости дня вчера в 10:00
Политика
Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Белоруссии
Минск, 21 мая 2020, 13:10 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Белоруссии постепенно улучшается, однако расслабляться пока нельзя, заявил президент республики Александр Лукашенко.
REGNUM 06:10
Общество
«Интерфакс»: у Кадырова заподозрили коронавирус
"У Кадырова заподозрили коронавирус", - заявил собеседник агентства. Он добавил, что глава Чечни находится под наблюдением медиков.
Газета.Ru 10:32
Общество
Вениамин Кондратьев ослабил режим карантина на Кубани
На заседании глава региона обратился к жителям Кубани.
КП - Кубань 06:05
Общество
Ростуризм начнет поэтапный выход из ограничений с 1 июня
Российский туристический сектор начнет поэтапно выходить из карантина в ряде регионов с 1 июня, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире программы "Док-Ток" на "Первом канале".
Ревизор.ру вчера в 03:55
Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе в Техасе
Газета.Ru 08:49
Общество
Госдума приняла закон о создании единой базы данных россиян
Госдума одобрила в третьем – окончательном – чтении закон о едином федеральном информационном регистре с данными жителей России.
Ведомости 09:23
Армия и оружие
Армия ЛНР начала уничтожать позиции украинских военных
В ходе ответного огня из незапрещенного Минскими договоренностями вооружения позиция украинских военных была уничтожена.
Свободная Пресса 09:48
Политика
СМИ узнали о решении США выйти из Договора по открытому небу
Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая уведомила власти других стран о выходе из Договора по открытому небу (ДОН), в рамках которого участники соглашения имели право выполнять инспекционные полеты над территориями других государств, сообщает Associated Press.
РБК 10:53
Общество
Открыт приём заявлений на выплаты для детей от 3 до 7 лет
Выплаты назначаются с января 2020 года и выплачивают за все предыдущие месяцы с момента подачи заявления, например, если документы отправили в мае, то пособие посчитают за пять месяцев текущего года.
KrasNews.com вчера в 00:56
Шоу-бизнес
Салтыкова выложила свежее фото с изменившейся Овсиенко
Известно, что артистка сохранила теплые отношения со своими коллегами, в частности, с певицами Ириной Салтыковой и Татьяной Булановой.
WomanHit.ru 08:55
Политика
Захарова напомнила Японии о неоспоримости суверенитета РФ над Курилами
Законный суверенитет над всеми Курильскими островами неоспорим и принадлежит он Российской Федерации.
Российская газета 10:28
Происшествия
Отец пилота сгоревшего SSJ100 потребовал независимого расследования
Отец пилота отметил, что он сам, коллеги его сына и вся авиационная общественность надеются, что правоохранительные органы все-таки расследуют именно техническую составляющую дела.
РБК 07:45
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости вчера в 13:24
Общество
В Китае объяснили, как защититься от второй волны коронавируса
Ученый-инфекционист из КНР Чжан Вэньхун, комментируя опасность второй волны COVID-19, призвал помнить о различных стадиях, которые в настоящее время проходят страны в борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 04:47
Здоровье
В Пензе озвучена статистика по пневмонии
Замглавы регионального минздрава Оксана Чижова рассказала, что с января по апрель количество умерших от пневмонии составило 58 человек.
The Penza Post 08:24
Общество
В лесу под Челябинском нашли десятки иномарок
В Челябинской области на участке рядом с озером Смолино местный житель обнаружил десятки новых автомобилей марки Toyota Camry, сообщает портал «74.ru».
Rambler News Service 19 мая в 12:23
Политика
Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени с мечами министра обороны страны Сергея Шойгу, который 21 мая отмечает 65-летие, сообщили в пресс-службе Кремля.
Газета.Ru 08:48
Общество
В Туле медсестра пришла на работу в прозрачном костюме и купальнике
Пациенты тульской больницы обратили внимание на наряд одной из медсестер учреждения. Девушка пришла на работу в прозрачном защитном костюме.
ФедералПресс 19 мая в 16:31
Общество
Госдума одобрила во втором чтении проект об увеличении детских пособий
Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение с 1 июня размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.
RT на русском 06:55
Общество
Сенаторы предложили закрепить в законе понятие «самоизоляция»
Комитет Совета федерации по конституционному законодательству и госстроительству предложил законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также порядок ее введения и предел полномочий регионов.
Коммерсантъ 02:42