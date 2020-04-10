Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила глава Роспотребназдора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24". Он рассказала, что обследования прошли медики, которые сопровождают поезда "Сапсан".

Только 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

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