Коронавирус

Газета.RuГазета.RuТолько 3% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Тестовая проверка показала, что только у 3% россиян есть иммунитет к коронавирусу. Об этом сообщила глава Роспотребназдора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24". Он рассказала, что обследования прошли медики, которые сопровождают поезда "Сапсан".
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