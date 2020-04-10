с чего всё началось

Мы ее в начале марта тестировали на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд "Сапсан" Москва—Санкт-Петербург, предполагая, что у них было большое количество контактов с потенциальными инфицированными людьми. Оказалось, что у них всего 3% имеют иммунитет.

В начале марта ведомство собрало данные и протестировало медиков, которые сопровождали поезда "Сапсан", так как, предположительно, они много общались с потенциально инфицированными людьми. Выяснилось, что иммунитет к новому коронавирусу есть только у трех процентов из них.

Только три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Политика Мантуров назвал недопустимым поведение замминистра Овсянникова Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал недопустимым поведение своего заместителя Дмитрия Овсянникова в аэропорту Ижевска, отметив, что Овсянников не будет участвовать в работе ведомства. 7

Происшествия На Кубани подтверждено 20 новых случаев заражения коронавирусом Краснодар, 9 апреля 2020, 11:17 — REGNUM 20 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтвердилось на территории Краснодарского края за последние сутки. 189

Общество В Крыму ужесточают штрафы за нарушение режима самоизоляции В Крыму ужесточат меры наказания для граждан за нарушение режима самоизоляции. Соответствующий закон примет сегодня парламент республики. 148

Политика МИД Чехии ответил на просьбу России передать снесенный памятник Коневу В четверг министр обороны России Сергей Шойгу обратился с письмом к своему чешскому коллеге Лубомиру Метнару с просьбой передать Москве памятник Коневу, а также заявил о готовности российской стороны оплатить все связанные с этим финансовые расходы. 3,7K

Футбол Брат Румменигге: «„Бавария“ может купить Сане за 30-50 миллионов евро» Брат генерального директора «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге Михаэль считает, что мюнхенский клуб может купить вингера «Манчестер Сити» Лероя Сане по сниженной цене.

Происшествия ГБР Украины заподозрило экс-депутата рады в убийстве во время Майдана Государственное бюро расследований Украины (ГБР) подозревает бывшего депутата Верховной рады Татьяну Черновол в поджоге партийного офиса и убийстве человека в период протестов на майдане Незалежности (площади Независимости) в 2014 году в Киеве. 4

Общество Число умерших от коронавируса в мире превысило 100 тысяч человек На третьем - Испания, где умерли 15,97 тыс. человек. Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире равняется 1 млн 666 тыс. 908.

Экономика Руспродсоюз назвал продукты, которые подорожают через две недели Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Life, рост цен на ряд товаров в течение следующих 2 недель признали в отечественном «Руспродсоюзе». 136

Происшествия Во Владимире суд рассмотрит дела о нарушении режима самоизоляции В Ленинский районный суд города Владимира поступили протоколы об административных правонарушениях в отношении местных жителей, которые нарушили режим самоизоляции. 17

Общество Собянин ввел новые ограничения в Москве из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения в городе из-за распространения коронавируса.

Авто Появились первые фото салона обновленного Lada Largus Одной из особенностей интерьера обновленного «Ларгуса» станет его оригинальность – например, новая передняя панель от Renault Duster будет соответствовать фирменному «Х-стилю» LADA. 87

Общество ФССП предлагает на полгода заморозить принудительное взыскание долгов Москва, 10 апреля 2020, 18:14 — REGNUM Федеральная служба судебных приставов предлагает ввести полугодовой мораторий на принудительное взыскание долгов с граждан России, а также малого бизнеса. 38

Политика Путин и Трамп провели телефонный разговор Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили по телефону ситуацию на мировом рынке нефти и меры по борьбе с коронавирусом. 90

Общество Губернатор Кубани продлил режим карантина в крае до 18 апреля Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в пятницу обратился по телевидению к жителям Кубани, в котором сообщил, что режим карантина на территории региона продлен еще на шесть дней - до 18 апреля включительно. 392

Футбол Transfermarkt: стоимость Месси снизилась на 28 миллионов евро Стоимость самого дорогого (по версии Transfermarkt) игрока Киллиана Мбаппе из французского "Пари Сен-Жермен" снизилась на 20 миллионов и теперь составляет 180 миллионов евро. 4

Общество Владимир Путин уволил главу следственного департамента МВД Фото: скриншот документа Согласно документу, генерал полковник-юстиции, заместитель министра внутренних дел России – начальник Следственного департамента МВД РФ Александр Романов освобождён от должности. 733

Происшествия СК рассказал о расследовании крушения польского Ту-154М в Смоленске Российские следователи выразили готовность продолжать содействовать Варшаве в расследовании крушения в 2010 году правительственного борта Польши, на котором летел президент республики Лех Качиньский. 352