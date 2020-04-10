Коронавирус
РИА НовостиТолько три процента россиян имеют иммунитет к коронавирусу
В начале марта ведомство собрало данные и протестировало медиков, которые сопровождали поезда "Сапсан", так как, предположительно, они много общались с потенциально инфицированными людьми. Выяснилось, что иммунитет к новому коронавирусу есть только у трех процентов из них.
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Мы ее в начале марта тестировали на замечательных женщинах, которые сопровождают поезд "Сапсан" Москва—Санкт-Петербург, предполагая, что у них было большое количество контактов с потенциальными инфицированными людьми. Оказалось, что у них всего 3% имеют иммунитет.
— Анна Попова, российский политикКоммерсантъ 11:24
с чего всё началось
"И вот сегодняшнее исследование, которое мы будем делать, и в целом в популяции, но в первую очередь при наличии тест-системы иммуноферметного анализа, мы будем определять, есть или нет антитела у врачей, у медицинских работников, а они на передовой", — рассказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".РИА Новости09:17
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