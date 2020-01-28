Политика

Капитал страныКапитал страныТолстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы. Отмечается, что соответствующее голосование состоялось 28 января.
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Зампреда Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

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Московский Комсомолецвчера в 12:49

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Володин: избрание Толстого вице-спикером ПАСЕ позволит развивать ее как площадку диалога

ТАССвчера в 13:37
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Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
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Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
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Пётр Толстой
Российский политик
Российский политик, журналист, продюсер и телеведущий. Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года, глава российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы с 27 января 2017 года.
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