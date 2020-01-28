Политика
РИА НовостиТолстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.
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Авто
Toyota запустила бренд Kinto с автомобилями по подписке в Европе
Японский бренд Toyota запустил сервис подписки на автомобиль в Европе. Сервис разделён на две части, первая называется - Kinto One.
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Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
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В Ghost Recon Breakpoint пройдёт кроссовер с «Терминатором»
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Глава МИД Германии заявил, что «сделка века» Трампа вызывает вопросы
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что инициатива президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации на Ближнем востоке под названием «сделка века» вызывает некоторые вопросы.
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Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение
Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей любви к скачкам и о параллелях между футболом и конным спортом.
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Сергей Вязович: Китайцы едва не купили наш капотник на Дакаре
Китайцы в день отдыха были готовы купить капотный грузовик.
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Начались съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Режиссер Мэтт Ривз ("Монстро", "Планета обезьян") сообщил через Twitter о начале съемок художественного фильма "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном в титульной роли.
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
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Бузова стала женой блогера из Новосибирска
Поп-дива Ольга Бузова официально стала женой блогера из Новосибирска Давида Манукяна. Об этом сообщила «Лента.ру» накануне, 27 января.
Шоу-бизнес
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В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
Общество
Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 125 человек
Число умерших от нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй выросло за сутки на четверть — до 125, заражены 3554 человека, передает телеканал CGTN.
Политика
Зеленскому «подсунули» речь бывшего президента Украины — депутат Рады
«Была озвучена циничная ложь, подсунутая пиарщиками экс-президента [Украины], оскорбившая миллионы граждан внутри нашей страны», — отметил парламентарий.
Политика
Посольство США приписало освобождение Освенцима американской армии
Посольство США в Дании "по ошибке" опубликовало в своем Twitter сообщение о том, что нацистский концлагерь Аушвиц (Освенцим) якобы был освобожден американской армией.
Экономика
Дефицит китайской электроники ожидается в РФ из-за вируса
Именно перед праздниками в России отмечается всплеск продаж китайской продукции, которая занимает 60% рынка, сообщает РБК.
Киберспорт
SumaiL стал игроком OG
Во время сессии ответов на вопросы после показа фильма True Sight, OG представила ролик, в котором объявила, что Самаил 'SumaiL' Хассан стал новым керри команды.
Здоровье
В Ростове откроют клинику «Мать и дитя»
Сегодня состоится открытие клиники «Мать и дитя», в которой будут заниматься лечением бесплодия и гинекологических заболеваний.
Происшествия
Глава Канавинского района Шаров задержан за взятку
По данным следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тысяч рублей за незаконные бездействия в пользу жителя Н.Новгорода.
Футбол
Президент клуба третьего дивизиона Англии: Клопп позорит себя
Президент клуба "Аккрингтон Стэнли", выступающего в третьем по силе дивизионе Англии, Энди Холт раскритиковал главного тренера "Ливерпуля".
Авто
Фотошпионы раскрыли интерьер нового Kia Sorento
Экстерьер и интерьер кроссовера Kia Sorento четвёртого поколения рассекретили за три недели до официальной премьеры.
Культура
Автор «Ведьмака» Анджей Сапковский призвал не сравнивать игру и сериал
Указал писатель и на то, что слишком ценит работу творца, поэтому не привык навязывать кому-либо собственные взгляды.
Футбол
«Спартак» интересуется форвардом из Буркина-Фасо
Политика
Главу Чувашии исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из рядов "Единой России".
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Авто
Nissan представит новый кроссовер Nissan Qashqai этой осенью
Японский автопроизводитель Nissan представит кроссовер Nissan Qashqai нового поколения на международном автосалоне во Франкфурте в сентябре 2020 года.
Политика
Аксёнов назвал имя нового куратора Крыма в правительстве России
Вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин стал новым куратором Крыма. Об этом журналистам сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
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