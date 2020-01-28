Политика

РИА НовостиРИА НовостиТолстой избран вице-спикером ПАСЕ

Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.
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Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

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Пётр Толстой
Российский политик
Российский политик, журналист, продюсер и телеведущий. Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года, глава российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы с 27 января 2017 года.
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