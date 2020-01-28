Политика

Газета.RuГазета.RuТолстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого. За кандидатуру главы российской делегации отдали голос 132 парламентария из 252 проголосовавших.
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Пётр Толстой
Российский политик
Российский политик, журналист, продюсер и телеведущий. Заместитель председателя Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва с 5 октября 2016 года, глава российской делегации в Парламентской ассамблеи Совета Европы с 27 января 2017 года.
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