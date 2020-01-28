Политика
RT на русскомТолстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на итоги голосования. За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117.
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Общество
Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату
Четверть россиян (40%) ответили, что готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза (21 и 19% соответственно).
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Происшествия
Выросло количество эвакуированных из-за минирования судов в Кемерове
Ещё два районных суда эвакуировали в Кемерове. Фотографии с мест происшествия начали появляться в соцсетях.
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Единоборства
Усман: никогда не соглашусь на бой с Хабибом. Это мой брат
Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман исключил возможность проведения поединка с чемпионом организации в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым или обладателем титула в среднем весе соотечественником Исраэлем Адесаньей.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
План Трампа Ранее агентство Associated Press передавало, что мирный план Трампа по урегулированию на Ближнем Востоке, которые некоторые СМИ окрестили "сделкой века", предполагает заморозку на четыре года строительства израильских поселений на палестинских территориях.
Гаджеты
Четыре смартфона Huawei и Honor получили Android 10
Фирменная оболочка EMUI 10, которая базируется на ОС Android 10 будет установлена на еще четырех моделях смартфонов китайского производителя.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Общество
Участки дорог в Алтайском крае закрыты из-за непогоды
В Алтайском крае из-за неблагоприятных погодных условий недоступны для автомобилистов участки нескольких трасс, сообщает минтранс региона.
Здоровье
Доктор Мясников рекомендовал не паниковать из-за коронавируса
Московский врач и телеведущий Александр Мясников высказал свое мнение о панике вокруг китайского коронавируса.
Гаджеты
Новый суперфлагман Sony Xperia совершит прорыв по автономности
Компания Sony скоро представит линейку новых смартфонов Xperia.
Армия и оружие
Число пострадавших при обстреле баз США в Ираке выросло до 50 человек
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Энергетика
Газовый транзит через Польшу может быть прекращен
Стратегическая причина: газопровод «Ямал-Европа», по которому через Польшу шел газ, соединяется с газопроводом OPAL, доступ к которому для России был ограничен до 50% после иска компании PGNiG, которая надеялась таким образом вынудить «Газпром» увеличить объем транзита через Польшу.
Кино
Первый трейлер мультфильма Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge
Warner Bros. показала первый трейлер анимационной полнометражки Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Армия и оружие
США подтвердили крушение своего самолета в Афганистане
Американские военные подтвердили, что разбившийся в Афганистане самолет принадлежал США.
Экономика
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб.
Теннис
Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Australian Open
Армия и оружие
Военные США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
Общество
Глава Минкомсвязи РФ предложил открыть данные граждан силовикам
Новый глава Минкомсвязи России Максут Шадаев предложил предоставить уполномоченным сотрудникам, ведущим оперативно-разыскную деятельность, доступ к персональным данным граждан РФ.
Гаджеты
Стало известно, когда Samsung Galaxy S20 и Z Flip поступят в продажу
Автор портала XDA Developers Макс Вайнбах в своем Twitter-аккаунте опубликовал очередную порцию утечек о новой флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy S20 и "раскладушке" Galaxy Z Flip.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Происшествия
В Новосибирске раскрыли жестокое убийство беременной женщины
Политика
«Конституция русской мечты» объединила традиционные религии
Предложенное внесение упоминания традиционных ценностей, семьи как союза мужчины и женщины, русского языка и культуры и веры в Бога объединило как христиан, так и мусульман, иудеев и даже буддистов, вне зависимости от их этнического происхождения.
Шоу-бизнес
Виктория Боня вышла на связь после исчезновения в Перу
Бывшая звезда «Дома-2» наконец объявилась в соцсетях. Модель вышла на связь с поклонниками через микроблог своей лучшей подруги.
Гаджеты
В России появится новый бренд дешевых телевизоров
BQ намерена вывести на рынок новый бренд телевизоров, сообщил генеральный директор компании Владимир Пузанов в интервью Mobile-Review.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».