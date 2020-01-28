Политика

RT на русскомRT на русскомТолстой избран вице-спикером ПАСЕ

Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на итоги голосования. За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117.
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Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы

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