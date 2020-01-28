Политика
RT на русскомТолстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на итоги голосования. За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117.
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Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
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Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Microsoft представит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
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Первый трейлер девятой части «Форсажа» покажут 31 января
Первый официальный трейлер продолжения боевика «Форсаж» покажут на презентации в Майами 31 января.
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В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
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Архив к 20-летию Путина у власти пополнился новыми фото и видео
Альбом с архивными фотографиями и видеозаписями о президенте России Владимире Путине пополнился новыми материалами.
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В Китае предсказали пик распространения коронавируса
Глава экспертной комиссии государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань заявил, что пик распространения коронавируса наступит в течение 7–10 дней, сообщает РИА Новости.
Фигурное катание
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14-летняя российская фигуристка Алена Канышева, входящая в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе, намерена уйти из одиночного катания.
Политика
В рабочей группе допустили внесение изменений в преамбулу Конституции
Сопредседатель рабочей группы по внесению изменений в Конституцию Павел Крашенинников не исключил, что в преамбулу основного закона будут внесены изменения.
Политика
Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны
Украинский президент назвал тоталитарными режимы нацистской Германии и Советского Союза.
Происшествия
В Воронеже два человека попали в больницу с подозрением на коронавирус
Два человека госпитализированы в Воронеже с подозрением на коронавирус — оба пациента, женщина 1965 года рождения и мужчина 1985 года рождения, недавно прибыли с территории Китая.
Общество
ФБК опубликовал расследование о новом премьере РФ Михаиле Мишустине
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил расследование про нового премьер-министра России Михаила Мишустина.
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса
Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Энергетика
Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
Экономика
Минтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал.
Финансы
В 2019 году российские банки увеличили прибыль в 1,7 раза
По данным ЦБ, в 2019 году российские банки заработали 2,0 трлн руб. доналоговой прибыли, чистая прибыль составила 1,7 трлн руб. (в 1,7 раза выше значения 2018 года).
Спорт
Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом
Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
В Белоруссии исчезли директора всех сахарных заводов
В Белоруссии одновременно пропали директора всех четырёх сахарных заводов страны, сообщило издание Tut.by.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Общество
Россия одержала победу в споре за бренд «Столичная»
В постановлении, опубликованном в понедельник, суд отклонил апелляцию SPI на решение 2018 года, обязывающее компанию прекратить продажу своей продукции в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге и вернуть России всю прибыль, полученную от брендов Stoli, Stolichnaya и Moskovskaya с 1999 года.
Футбол
Кокорин не полетит с «Зенитом» на второй сбор
Общество
В Челябинске родители пожаловались на концерт Элджея
Челябинское управление Федеральной антимонопольной службы изучит информацию о концерте рэпера Элджея в Челябинске, который запланирован на март, после жалоб родителей на несоответствие возрастной категории 16+, сообщила во вторник пресс-служба регионального УФАС.