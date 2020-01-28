Политика
РИА НовостиТолстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). За кандидатуру Толстого проголосовали 132 парламентария, против — 117. Всего голосовали 252 человека, три бюллетеня признали недействительными.
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Политика
Глава МИД Ирана оценил американскую «сделку века» по Ближнему Востоку
Ранее МИД Турции заявил, что предложенная Дональдом Трампом «сделка века» является мертворожденной и направленной на аннексию палестинских земель.
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Экономика
Инвестиции «Лукойла» за 10 лет могут составить $100 млрд
"Лукойл" в рамках новой стратегии планирует инвестиции в ближайшие 10 лет на уровне $100 млрд.
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Два спутника могут столкнуться над США в январе
Политика
Кремль ответил Зеленскому о вине СССР за Вторую мировую войну
Кремль ответил Владимиру Зеленскому на его заявление о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны.
Происшествия
Извлечены тела всех погибших при крушении вертолета Брайанта
Извлечены тела всех погибших, находившихся на борту личного вертолета пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, сообщает The New York Times со ссылкой на офис коронера округа Лос-Анджелес.
Теннис
Федерер считает, что не заслужил победу в четвертьфинале
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Роджер Федерер обыграл Сандгрена и вышел в полуфинал Australian Open.
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США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Здоровье
80 классов в школах Приморья закрыты на карантин из-за гриппа
Во Владивостоке карантин объявлен в 37 классах 13 школ.
Армия и оружие
Пентагон уточнил число пострадавших военных при обстреле баз в Ираке
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Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Экономика
Конкуренты на цепи: почему Си Цзиньпин пошел на сделку с Трампом
Масштабы первой фазы торговой сделки между США и КНР поразили многих: согласно договоренностям, Китай в ближайшие два года дополнительно закупит американские товары и услуги на $200 млрд, из этой суммы $52,4 млрд придется на энергоносители и около $32 млрд — на сельхозпродукцию.
Происшествия
Более 10 вагонов с углем сошли с рельсов под Ангарском
По меньшей мере 10 вагонов с углем сошли с рельсов в районе станции Мегет в Иркутской области.
Здоровье
В Кузбассе выявлен лептоспироз
Управление Федерального ветеринарного и фитосанитарного надзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области информирует о выявлении в декабре 2019 года случая заболевания лептоспирозом 3-х голов крупного рогатого скота на территории Кемеровской области - Кузбасс в Кемеровском муниципальном районе деревня Усть-Хмелевка.
Игры
Состоялся полноценный релиз Warcraft III: Reforged
Политика
Делегация депутатов из Нидерландов отменила визит в Россию
Визит был отменен после того, как один из участников делегации, член партии "Демократы 66" Сьорд Сьордсма сообщил, что он попал в список лиц, которым запрещен въезд в РФ.
Футбол
Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»
Здоровье
Dagens Nyheter (Швеция): сколько на самом деле надо пить воды? (Dagens Nyheter)
Основной залог хорошего самочувствия — пить каждый день столько же воды, сколько выводится, и производить минимум 1,5 литра мочи.
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Общество
Французский суд принял решение оставить Винника под стражей
Гражданин России Александр Винник, обвинённый в создании биржи криптовалют, останется под стражей во Франции, соответствующее решение 28 января принял парижский суд.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
Происшествия