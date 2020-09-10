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REGNUM
REGNUM

Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.В источнике
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ИА Красная Весна

Глава делегации РФ увидел странные вещи в обсуждении в ПАСЕ дела Навального

ИА Красная Весна12:34
News.ru

Толстой призвал ПАСЕ не оперировать слухами о ситуации с Навальным

News.ru11:36
Государственная Дума РФ

Петр Толстой призвал коллег из ПАСЕ к сотрудничеству в расследовании инцидента с блогером Алексеем Навальным

Государственная Дума РФ11:20
Взгляд.ру

Российская делегация в ПАСЕ сообщила о странностях при обсуждении Навального

Взгляд.ру11:29
ТАСС

Толстой призвал коллег в ПАСЕ обсуждать факты, а не слухи в ситуации с Навальным

ТАСС11:15
РИА Новости

Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального

РИА Новости11:11
REGNUM

Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

REGNUM10:53

FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию

Брюссель рассматривает возможность инициирования судебного иска в отношении Лондона в связи с новым законопроектом Великобритании о внутренних рынках, который допускает нарушение двустороннего соглашения об условиях ее выхода из сообщества (Brexit).
FT: Евросоюз может подать в суд на Великобританию
ТАСС06:24
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Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова

Минюст предлагает прекратить статус адвоката Эльмана Пашаева, который защищал актера Михаила Ефремова, а также возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката стороны потерпевших по делу о смертельном ДТП Александра Добровинского, сообщили в пресс-службе министерства.
Минюст решил привлечь к ответственности адвокатов по делу Ефремова
Ведомости12:04
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Трамп продлил режим санкций из-за угрозы вмешательства в выборы в США

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие режима «чрезвычайного положения» (режим санкций) в стране, введенного в сентябре 2018 года, в связи с угрозой иностранного вмешательства, сообщает пресс-служба Белого дома.
Rambler News Service13:33
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США оштрафовали «дочку» Deutsche Bank за нарушение санкций против РФ

Компания Deutsche Bank Trust Company Americas, которая является дочерним предприятием Deutsche Bank получило штраф от Минфина США на сумму в $583 тыс. за нарушение санкций, введенных против России из-за присоединения Крыма.
Газета.Ru18:38
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ФНС разъяснила порядок уплаты налога на доходы с банковских вкладов

В Федеральной налоговой службе рассказали, что банки будут направлять сведения для расчета НДФЛ территориальным органам ФНС до первого февраля года, который следует за отчетным налоговым периодом.
Evo-rus.com09:35
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

"Суд удовлетворил ходатайство следователя и изменил Мистрюкову меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест, на срок до 18 октября", - сказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Ирина Морозова.
Интерфакс07:10
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Песков опроверг намерение Путина создать комиссию по Навальному

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте в ходе телефонного разговора обсуждали ситуацию с Алексеем Навальным, но глава РФ о намерениях создать комиссию по расследованию инцидента с блогером не сообщал.
ФАН05:40
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Киноакадемия ввела новые правила для фильмов-претендентов на «Оскар»

Американская Киноакадемия объявила новые стандарты для проектов, направленные на борьбу с притеснениями в адрес женщин, а также расовых, этнических, сексуальных меньшинств и людей с ограниченными возможностями.
Evo-rus.com07:48
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