Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным
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«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.В источнике
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Петр Толстой призвал коллег из ПАСЕ к сотрудничеству в расследовании инцидента с блогером Алексеем Навальным
Государственная Дума РФ11:20