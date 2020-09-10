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REGNUM
REGNUM

Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.В источнике
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РИА Новости

Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального

РИА Новостивчера в 11:11
News.ru

Толстой призвал ПАСЕ не оперировать слухами о ситуации с Навальным

News.ruвчера в 11:36
Взгляд.ру

Российская делегация в ПАСЕ сообщила о странностях при обсуждении Навального

Взгляд.рувчера в 11:29
Государственная Дума РФ

Петр Толстой призвал коллег из ПАСЕ к сотрудничеству в расследовании инцидента с блогером Алексеем Навальным

Государственная Дума РФвчера в 11:20
ТАСС

Толстой призвал коллег в ПАСЕ обсуждать факты, а не слухи в ситуации с Навальным

ТАССвчера в 11:15
ИА Красная Весна

Глава делегации РФ увидел странные вещи в обсуждении в ПАСЕ дела Навального

ИА Красная Веснавчера в 12:34
REGNUM

Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

REGNUMвчера в 10:53

В Оренбурге председателя «Семейной копилки» выпустили из СИЗО

Оренбург, 11 сентября 2020, 07:12 — REGNUM В Оренбурге суд удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения председателю потребительского кооператива «Семейная копилка» Елене В. Она выпущена из-под стражи с запретом определённых действий, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда города и добавили, что постановление не вступило в законную силу.
REGNUM00:12
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Большое исследование сердечно-сосудистых заболеваний проведут на Сахалине

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Сахалин.Инфо23:32

Трамп заявил, что продления крайнего срока для продажи TikTok не будет

Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет продлевать установленный срок для продажи китайского приложения TikTok, которое будет заблокировано в случае, если сделка не состоится, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru18:45

Четыре человека погибли при столкновении катера с баржей в Сургуте

На реке Черной в Сургуте произошло столкновение катера с баржей, в результате которого погибли четыре человека, сообщила пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте Следкома РФ.
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Разработчик «Спутника V» отверг обвинения в недостоверной статистике

Центр имени Гамалеи категорически отвергает обвинения зарубежных учёных в недостоверности статистических данных по исследованию вакцины от коронавируса «Спутник V», заявил замдиректора по научной работе Денис Логунов.
RT на русскомвчера в 06:20
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Суд перевел ключевого фигуранта дела Фургала под домашний арест

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Интерфаксвчера в 07:10
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