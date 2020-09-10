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REGNUM
REGNUM

Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

«Призвал европейских коллег к всестороннему сотрудничеству в расследовании инцидента с российским блогером Алексеем Навальным, чтобы в дальнейшем можно было обсуждать подтвержденные факты, а не слухи», — заявил Толстой журналистам по итогам заседания комиссии ПАСЕ по мониторингу.В источнике
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ИА Красная Весна

Глава делегации РФ увидел странные вещи в обсуждении в ПАСЕ дела Навального

ИА Красная Весна12:34
ТАСС

Толстой призвал коллег в ПАСЕ обсуждать факты, а не слухи в ситуации с Навальным

ТАСС11:15
Взгляд.ру

Российская делегация в ПАСЕ сообщила о странностях при обсуждении Навального

Взгляд.ру11:29
Государственная Дума РФ

Петр Толстой призвал коллег из ПАСЕ к сотрудничеству в расследовании инцидента с блогером Алексеем Навальным

Государственная Дума РФ11:20
News.ru

Толстой призвал ПАСЕ не оперировать слухами о ситуации с Навальным

News.ru11:36
РИА Новости

Делегация РФ в ПАСЕ рассказала о странности с обсуждением темы Навального

РИА Новости11:11
REGNUM

Толстой призвал ПАСЕ к сотрудничеству по инциденту с Навальным

REGNUM10:53

ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО

Сообщается, что в Техническом секретариате организации подтвердили, что ни 9, ни 10 сентября представители Германии ничего не передавали по Навальному в ОЗХО, кроме письма от статс-секретаря министерства иностранных дел ФРГ.
ФРГ не передавала анализов по Навальному в ОЗХО
Вести.Ru14:40
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Telegraph: НАТО намерено «блокировать господство России» в Арктике

ВМС Великобритании возглавили арктическую миссию четырех стран НАТО, призванную блокировать господство России за Северным полярным кругом, тем самым продемонстрировав Москве, что она не может чувствовать себя чересчур свободно в Арктике.
Евразия Daily09:32
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Правительство намерено поддержать технопарки на 5,3 миллиарда рублей

Государство в ближайшие три года выделит 5,3 миллиарда рублей для помощи производителям импортозамещающей продукции, модернизацию региональных промышленных предприятий и субсидирование кредитов для бизнеса.
Наша версия10:09