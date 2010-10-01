Футбол
Спорт-ЭкспрессТолстый король. Слуцкий шутит над своим образом из «Игры престолов»
Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поблагодарил подписчиков в Instagram. За российским специалистом в социальной сети следит 151 тысяча человек. В знак благодарности Слуцкий выложил фото, на котором он сидит на железном троне из сериала «Игра престолов».
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Новые образы волгоградца Леонида Слуцкого: «Толстый король» и «клоун Пеннивайз»
ИА Городские вести. Волгоград15:20
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