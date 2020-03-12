Общество

ТАССТАССТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. 63-летний артист исполняет в нем роль Тома Паркера - менеджера певца.
Читать в источнике
Комментировать67
Том Хэнкс
Рита и я сейчас в здесь, в Австралии. Мы почувствовали себя немного уставшими, простудившимися, и еще появилась боль в теле. У Риты время от времени был озноб. Чтобы все сделать правильно, как и нужно сейчас, нас проверили на коронавирус, и результат оказался положительным.
— Том Хэнкс, американский актёрРидус 00:29

Подробнее о событии

Актер Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом

Интерфаксвчера в 21:54

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

ТАССвчера в 22:33

У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

RT на русскомвчера в 21:55

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

РБК00:17

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Коммерсантъвчера в 21:41

Том Хэнкс заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:34

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

РИА Новостивчера в 21:26
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 00:48, Ашберн
Происшествия

В Чечне вместе с друзьями исчез дагестанец, оскорбивший Кадырова

Live24 вчера в 09:54
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Происшествия

Экстренно севший в Кемерово самолет вылетит в Москву после техосмотра

Самолет авиакомпании S7, летевший из Иркутска и экстренно севший в аэропорту Кемерово из-за плохого самочувствия пассажира, вылетит в Москву после техосмотра и дозаправки, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 00:38
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости вчера в 04:20
Политика

Терешкова предложила обнулить президентские сроки Путина

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.
Ведомости 10 марта в 07:04
Музыка

Little Big представит песню для «Евровидения» уже в четверг

АБН 10 марта в 09:50
Хоккей

Хартли: «Авангард» проиграл серию во втором и третьем матчах, а не сегодня

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли подвёл итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (1:4, 2-4 в серии).
Чемпионат вчера в 14:22
Армия и оружие

Эрдоган сообщил об уничтожении восьми ЗРПК «Панцирь» в Сирии

Турецкие вооруженные силы уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» в Сирии.
РБК 10 марта в 09:37
Спорт

В Токио считают «невозможным» решение об отмене Олимпиады

РЕН ТВ вчера в 22:38
Армия и оружие

Ирак осудил обстрел американской военной базы

Трое военнослужащих коалиции, возглавляемой США, погибли в результате обстрела военной базы "Таджи" ("Кемп-Тадж") в Ираке, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 00:00
Общество

В действиях судьи Хахалевой нашли признаки дисциплинарного проступка

Известия вчера в 08:17
Экономика

Экономист заявил о приближении нового мирового финансового кризиса

Экономист Джесси Коломбо, «предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года», предупредил, что приближается ещё один экономический крах, и на этот раз он «будет намного хуже».
RT на русском вчера в 22:14
Политика

Глава МИД Польши выступил за улучшение отношений с Россией

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович выступил за улучшение отношений с Россией.
ТАСС вчера в 18:25
Происшествия

В Забайкалье члены ОПГ получили огромные сроки за 12 убийств

Российская газета 00:37
Происшествия

Найденные под Рязанью останки принадлежат пропавшей Екатерине Левченко

REGNUM 10 марта в 13:22
Общество

В Конгрессе США зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Врачи обнаружили заболевание, вызываемое новым коронавирусом, у сотрудника аппарата сенатора Конгресса США Марии Кантуэлл, сообщает газета Politico.
Аргументы и Факты 00:30
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

Запрет вводится на 30 дней, заявил президент США, обращаясь к нации из Белого дома.
Ведомости вчера в 21:16
Общество

В охваченной эпидемией Италии прекращена практически вся торговля

В Италии для предотвращения распространения коронавируса COVID-19 прекращается вся торговля, кроме продуктовых магазинов и аптек.
Вести.Ru вчера в 18:54
Фигурное катание

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен

Чемпионат мира по фигурному катанию отменен из-за коронавируса, сообщает CBC в своем Twitter.
Газета.Ru вчера в 16:01
Экономика

«АвтоВАЗ» допустил рост цен на автомобили из-за падения рубля

«АвтоВАЗ» рассматривает возможность корректировки цен на автомобили на фоне колебания курса рубля и снижения цен на нефть.
Известия 10 марта в 04:04
Политика

Путин назначил семьям погибших в Аргунском ущелье ежемесячные выплаты

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении государственных выплат родственникам военнослужащих, погибших в Аргунском ущелье в 2000 году.
РБК вчера в 15:04
Энергетика

В Минэнерго спрогнозировали, когда восстановятся цены на нефть

Сорокин добавил, что в РФ считают «ценой рыночного равновесия» стоимость за баррель около 45-55 долларов.
URA.Ru вчера в 17:11
Общество

ФСБ опубликовала видео задержания в Крыму участников «Хизб ут-Тахрир»

РБК вчера в 13:48
Футбол

Действующий победитель Лиги чемпионов «Ливерпуль» выбыл из турнира

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико» завершился победой испанского клуба со счетом 3:2 в дополнительное время.
РБК вчера в 18:44
Энергетика

США понизили прогноз нефтедобычи после развала сделки ОПЕК

К 2021 году Соединённые Штаты сократят добычу до 12,7 млн баррелей.
Говорит Москва вчера в 11:41
Политика

В Москве продолжаются одиночные пикеты против обнуления сроков Путина

В Москве у памятника князю Владимиру возобновились одиночные пикеты против поправок в Конституцию.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Политика

Козак рассказал о новом механизме урегулирования в Донбассе

Контактная группа может уже 25 марта принять механизм диалога сторон конфликта в Донбассе с участием стран "нормандского формата", заявил заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак.
РИА Новости вчера в 19:39
Баскетбол

НБА приостановила сезон из-за заражения игрока «Юты» коронавирусом

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приостановила сезон из-за вспышки коронавируса, сообщает официальный сайт Лиги.
Газета.Ru вчера в 23:05
Футбол

В Румынии заменили футболиста через 24 секунды после начала матча

Главный тренер ЧФР "Клуж" Дан Петреску заменил 18-летнего полузащитника своей команды Алина Фику спустя 24 секунды после начала матча румынской лиги 1 против "Газ-Метана".
РИА Новости вчера в 05:08
Здоровье

Еще шесть случаев заражения коронавирусом выявили в Москве

Шесть новых случаев заражения коронавирусом подтвердили в Москве.
Вечерняя Москва вчера в 12:51
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Том Хэнкс
Американский актёр
Американский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист и писатель. Хэнкс начинал свою актёрскую карьеру с ролей на телевидении и комедийных фильмов, прежде чем добился признания в качестве драматического актёра, и получил две премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» - за главные роли в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп», тем самым став одним из двух актёров в истории кинематографа, выигравших данную награду два раза подряд.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное