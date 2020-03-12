По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. 63-летний артист исполняет в нем роль Тома Паркера - менеджера певца.

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

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