Общество

ТАССТАССТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. 63-летний артист исполняет в нем роль Тома Паркера - менеджера певца.
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Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

РБК00:17

Том Хэнкс заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:34

Актер Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом

Интерфаксвчера в 21:54

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

Коммерсантъвчера в 21:41

Том Хэнкс заразился коронавирусом

Газета.Ruвчера в 21:40

Актер Том Хэнкс заявил о заражении коронавирусом вместе с женой

Известиявчера в 21:38

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

ТАССвчера в 22:33
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Общество

ВОЗ объявила пандемию коронавируса

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Газета.Ru вчера в 13:39
Авто

Новый Kia Sorento могут представить 10 марта

Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.
SpeedMe 09 марта в 14:58
Общество

Роскачество выявило небезопасные презервативы

Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
REGNUM 02:08
Общество

«Траст» и «ФК Открытие» отвергли встречные претензии Минца

Сегодня, 12 марта 2020 года, стало известно, что ПАО Национальный банк «Траст» и ПАО Банк «ФК Открытие» попросили Высокий суд Лондона не учитывать встречные претензии бизнесмена Бориса Минца и его сыновей, которые были представлены в декабре прошлого года.
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Игры

Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году

Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
REGNUM вчера в 20:48
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Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости вчера в 04:20
Энергетика

Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией

Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Коммерсантъ вчера в 22:18
Политика

Сибирские депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ

Парламенты пяти регионов Сибири поддержали поправки к Конституции. Соответствующие решения были приняты на внеочередных сессиях.
Коммерсантъ Новосибирск 00:56
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru 10 марта в 15:17
Общество

Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией

С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Газета.Ru вчера в 12:52
Политика

Матвиенко объяснила, почему Путин имеет право снова стать президентом

BFM.ru вчера в 11:20
Армия и оружие

По базе США в Ираке нанесен ракетный удар

По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Вести.Ru вчера в 16:27
Политика

Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках

Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Газета.Ru вчера в 09:15
Политика

Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы

США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта.
Ведомости вчера в 21:16
Общество

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы

RT на русском вчера в 11:11
Кино

Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»

Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Donday.ru 10 марта в 05:38
Общество

Московский зоопарк отправит леопарда в Финляндию и оленей в Германию

Известия 02:00
Футбол

Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины

В матче 1/4 финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и вышло в полуфинал турнира.
Soccer.ru вчера в 18:49
Космос

Маск боится, что не успеет отправить корабль на Марс до смерти

РЕН ТВ 10 марта в 00:13
Общество

Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса

Иран получил от России тест-системы для диагностики коронавируса на 50 тысяч исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
РИА Новости вчера в 20:55
Экономика

В США предсказали новый мировой экономический кризис

Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
REGNUM 01:56
Шоу-бизнес

Николай Басков и Яна Рудковская оценили новый имидж Светланы Лободы

Певица хочет оставить косы надолго, но подписчики оказались другого мнения. Суперзвезда Светлана Лобода (37) старается не менять образ.
Lisa.ru вчера в 14:00
Общество

Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Газета.Ru вчера в 19:34
Космос

Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли

Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
ТАСС Наука вчера в 03:22
Армия и оружие

Российские субмарины станут невидимыми для противника

В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
РЕН ТВ вчера в 18:27
Общество

Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела

Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
РИА Новости 02:06
Происшествия

Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к девяти годам колонии

Lenta.ru вчера в 14:31
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Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
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АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
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Энергетика

В Минэнерго назвали сроки возвращения к ценам на нефть в $40—45

Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с агентством Reuters заявил, что ведомство прогнозирует «возвращение в диапазон $40—45 за баррель во второй половине года».
RT на русском вчера в 22:29
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Том Хэнкс
Американский актёр
Американский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист и писатель. Хэнкс начинал свою актёрскую карьеру с ролей на телевидении и комедийных фильмов, прежде чем добился признания в качестве драматического актёра, и получил две премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» - за главные роли в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп», тем самым став одним из двух актёров в истории кинематографа, выигравших данную награду два раза подряд.
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