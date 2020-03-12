Общество
ТАССТом Хэнкс и его жена заразились коронавирусом
По данным австралийского телеканала SBS, Хэнкс с супругой прибыл в Австралию для участия в съемках нового фильма австралийского кинорежиссера База Лурмана об Элвисе Пресли. 63-летний артист исполняет в нем роль Тома Паркера - менеджера певца.
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Общество
ВОЗ объявила пандемию коронавируса
Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что распространение новой инфекции Covid-2019 можно назвать пандемией.
Авто
Новый Kia Sorento могут представить 10 марта
Новая «тележка» среднего размера для внедорожников Kia представляет собой такой же важный шаг вперед для нового поколения Sorento, позволяя автомобилю устанавливать новые стандарты в своем сегменте.
Общество
Роскачество выявило небезопасные презервативы
Всего для проведения испытаний были закуплены презервативы из натурального латекса 17 торговых марок 13 производителей из восьми стран — Великобритании, Китая, Таиланда, Германии, США, Индии, Малайзии и России.
Общество
«Траст» и «ФК Открытие» отвергли встречные претензии Минца
Сегодня, 12 марта 2020 года, стало известно, что ПАО Национальный банк «Траст» и ПАО Банк «ФК Открытие» попросили Высокий суд Лондона не учитывать встречные претензии бизнесмена Бориса Минца и его сыновей, которые были представлены в декабре прошлого года.
Игры
Новую игру про Ведьмака начнут разрабатывать уже в 2020 году
Варшава, 12 марта 2020, 03:48 — REGNUM Компания CD Projekt Red начнёт работу над новой игрой по миру «Ведьмака» сразу после релиза Cyberpunk 2077.
Общество
Билли Айлиш разделась на концерте в Майами
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть вслед за Саудовской Аравией
Ведущие производители нефти из списка стран ОПЕК — Ирак и Кувейт — последовали примеру Саудовской Аравии, снизив цены на апрельские продажи сырой нефти, Объединенные Арабские Эмираты снизили цену для февральских продаж.
Политика
Сибирские депутаты поддержали поправки в Конституцию РФ
Парламенты пяти регионов Сибири поддержали поправки к Конституции. Соответствующие решения были приняты на внеочередных сессиях.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
Россия ограничит авиасообщение с Италией, ФРГ, Францией и Испанией
С пятницы, 13 марта, в России вводится временное ограничение на авиасообщение с Германией, Францией, Италией и Испанией.
Политика
Матвиенко объяснила, почему Путин имеет право снова стать президентом
Армия и оружие
По базе США в Ираке нанесен ракетный удар
По базе США "Кэмп-Тадж" в Ираке нанесен ракетный удар. Погибли, как предполагается, два американца и один гражданин Великобритании.
Политика
Терешкова объяснила, почему предложила поправку о президентских сроках
Депутат Госдумы Валентина Терешкова рассказала, что внести поправку, позволяющую переизбраться нынешнему президенту Владимиру Путину, ее просили простые люди, пишет kp.ru.
Политика
Трамп объявил о запрете въезда в США из Европы
США запретят въезд из стран Евросоюза, начиная с 13 марта.
Общество
Суд приговорил Харви Вайнштейна к 23 годам тюрьмы
Кино
Актриса Людмила Артемьева покинула сериал «Сваты»
Актриса Людмила Артемьева отказалась сниматься в седьмом сезоне сериала «Сваты».
Футбол
Киевское «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Украины
В матче 1/4 финала Кубка Украины киевское "Динамо" обыграло "Александрию" и вышло в полуфинал турнира.
Космос
Маск боится, что не успеет отправить корабль на Марс до смерти
Общество
Иран получил от России тесты для диагностики коронавируса
Иран получил от России тест-системы для диагностики коронавируса на 50 тысяч исследований, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Экономика
В США предсказали новый мировой экономический кризис
Вашингтон, 12 марта 2020, 08:56 — REGNUM Предсказавший мировой экономический кризис 2008 года американский экономист Джесси Коломбо предупредил о приближении нового экономического краха.
Шоу-бизнес
Николай Басков и Яна Рудковская оценили новый имидж Светланы Лободы
Певица хочет оставить косы надолго, но подписчики оказались другого мнения. Суперзвезда Светлана Лобода (37) старается не менять образ.
Общество
Власти Турции хотят перенести начало турсезона из-за коронавируса
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Эрсой из-за угрозы распространения коронавируса призвал отельеров перенести начало туристического сезона с марта на конец апреля.
Космос
Крупный астероид пролетит в 7,4 млн км от Земли
Астероид 1998 OR2 29 апреля пролетит мимо Земли на дистанции около 6 млн км. Это расстояние почти в 16 раз больше, чем дистанция между нашей планетой и Луной.
Армия и оружие
Российские субмарины станут невидимыми для противника
В настоящее время буи проходят испытания на подводных лодках российского ВМФ.
Общество
Обвиняемый по делу MH17 россиянин может остаться без перевода дела
Как сообщила РИА Новости судья окружного суда Гааги Мария Кнайф, отвечающая за работу со СМИ, о переводе файлов дела попросила группа адвокатов, защищающих обвиняемого россиянина Олега Пулатова.
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к девяти годам колонии
Политика
Глава МИД Польши назвал «Северный поток-2» угрозой для Европы
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович считает проект газопровода «Северный поток-2» угрозой для Европы.
Экономика
АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России
Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
Энергетика
В Минэнерго назвали сроки возвращения к ценам на нефть в $40—45
Замглавы Минэнерго России Павел Сорокин в беседе с агентством Reuters заявил, что ведомство прогнозирует «возвращение в диапазон $40—45 за баррель во второй половине года».