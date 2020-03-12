Общество

RT на русскомRT на русскомУ Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Коронавирус добрался до Тома Хэнкса и спортсменов. Знаменитости под карантином

Телеканал 360°06:45

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

РИА Новостивчера в 21:26

Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

ТАССвчера в 22:33

Актер Том Хэнкс с супругой заразились коронавирусом

Интерфаксвчера в 21:54

Актер Том Хэнкс заявил о заражении коронавирусом вместе с женой

Известиявчера в 21:38

Том Хэнкс заразился коронавирусом

Lenta.ruвчера в 21:34

Актер Том Хэнкс и его жена заразились коронавирусом

РБК00:17
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Происшествия

ФСБ РФ изъяла крупнейший арсенал у торговцев оружием

Газета.Ru 03:33
Политика

Реинтегратор Донбасса Сивохо избит радикалами на презентации в Киеве

REGNUM 05:58
Политика

Шнуров написал стих о «монархе» Путине

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Московский Комсомолец вчера в 02:53
Общество

В Китае заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае прошел, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.
Rambler News Service 05:31
Финансы

Банк России продал валюту на более чем 3 с половиной миллиарда рублей в рамках упреждающих мер

Усилилось падение на фондовом рынке. Европейские индексы падают более чем на 5% после запрета на въезд в США, - сообщает "Коммерсантъ".
Эхо Москвы 05:43
Политика

Две трети регионов поддержали закон об изменении Конституции

Законодательные собрания 2/3 регионов России поддержали закон о поправках в Конституцию, обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, пишет ТАСС со ссылкой на данные голосований региональных органов законодательной власти.
Ведомости 06:19
Футбол

Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса у Ругани

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду уведомил клуб о том, что пока не вернётся в Италию из-за ситуации с коронавирусом.
Pravda.Ru 04:52
Здоровье

Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса

Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Москва 24 вчера в 06:43
Политика

Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну

10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
ТАСС 04:55
Общество

Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга

Политическая Экспертиза 10 марта в 20:28
Здоровье

Во Владимирской области создан штаб по защите от коронавируса

В Белом доме областного центра 33-го региона временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Шевченко в первый день своей работы собрал представителей аптечных сетей Владимирской области.
SM News 05:54
Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российский Ту-142 на Аляске

Американские истребители четыре часа сопровождали российский противолодочный самолет Ту-142 в районе Аляски, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
РИА Новости 10 марта в 16:12
Армия и оружие

В Турции заявили о намерении сохранить военное присутствие в Идлибе

Анкара, 12 марта 2020, 11:00 — REGNUM Власти Турции не рассматривают вопрос вывода своих военных с территории сирийского Идлиба, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.
REGNUM 04:00
Общество

Названы продукты для защиты организма от вирусов

Испанская газета La Vanguardia перечислила продукты, которые способны поддержать работу иммунной системы.
РИА Новости 04:30
Общество

Липецкий автомобильный крестный ход против коронавируса отменили

Липецк, 12 марта 2020, 13:06 — REGNUM В Липецкой области отменили автомобильный крестный ход с молебном против коронавируса, сообщили «Вести-Липецк» со ссылкой на его организатора, руководителя липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрия Берникова.
REGNUM 06:06
Общество

В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения

В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 09:18
Кино

Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах

Лос-Анджелес, США, 12 марта 2020, 10:27 — REGNUM Сразу две главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney получила старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен.
REGNUM 03:27
Общество

В Минтруде рассказали об упрощении системы выплат на детей

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал об усовершенствовании системы выплат на детей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:28
Происшествия

В Саратове освободили второго подростка по делу о нападении на школу

В Саратове суд изменил меру пресечения на домашний арест второму подростку по делу о планируемом нападении на школу.
Российская газета 05:03
Армия и оружие

США нанесли авиаудар по базам иракского ополчения на границе с Сирией

Слово и Дело вчера в 22:05
Общество

ВОЗ объявила о пандемии коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
Ведомости вчера в 12:56
Армия и оружие

Турция отказала России в «зелёном коридоре» для самолётов ВКС

Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 (Алеппо — Латакия) на северо-западе арабской республики.
Евразия Daily 05:58
Политика

Путин рассказал об обманывавших его людях

Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.
Известия 02:44
Общество

Мартиросян: Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков

Юморист и телеведущий Гарик Мартиросян иронично сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал, как участник КВН.
Культуромания 04:30
Общество

В Петербурге задержаны участники одиночных пикетов

РБК Санкт-Петербург 05:09
Космос

В NASA показали напоминающий тирамису снимок Марса

OAnews 05:30
Армия и оружие

Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США

Компания Lockheed Martin успешно провела вторые испытания перспективной ракеты PrSM (Precision Strike Missile) дальнего радиуса действия.
Российская газета вчера в 10:51
Политика

Песков: отменять Парад Победы в Москве пока не планируется

ТАСС 04:17
Экономика

Мишустин объяснил падение рынков

Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
RT на русском 04:47
Финансы

Средства ФНБ предлагается размещать в долговые обязательства Китая

"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют – за счет китайского юаня", — указано в пояснительной записке к проекту.
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Американский актёр
Американский актёр, продюсер, режиссёр, сценарист и писатель. Хэнкс начинал свою актёрскую карьеру с ролей на телевидении и комедийных фильмов, прежде чем добился признания в качестве драматического актёра, и получил две премии «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» - за главные роли в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп», тем самым став одним из двух актёров в истории кинематографа, выигравших данную награду два раза подряд.
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