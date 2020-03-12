Общество
RT на русскомУ Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Политика
Шнуров написал стих о «монархе» Путине
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.
Общество
В Китае заявили о прохождении пика эпидемии коронавируса в стране
Пик эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19 в Китае прошел, сообщило Reuters со ссылкой на официального представителя комитета по вопросам здравоохранения КНР Ми Фэна.
Финансы
Банк России продал валюту на более чем 3 с половиной миллиарда рублей в рамках упреждающих мер
Усилилось падение на фондовом рынке. Европейские индексы падают более чем на 5% после запрета на въезд в США, - сообщает "Коммерсантъ".
Политика
Две трети регионов поддержали закон об изменении Конституции
Законодательные собрания 2/3 регионов России поддержали закон о поправках в Конституцию, обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, пишет ТАСС со ссылкой на данные голосований региональных органов законодательной власти.
Футбол
Роналду отказался возвращаться в «Ювентус» из-за коронавируса у Ругани
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду уведомил клуб о том, что пока не вернётся в Италию из-за ситуации с коронавирусом.
Здоровье
Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса
Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.
Политика
Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну
10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.
Общество
Билли Айлиш разделась до нижнего белья и выступила против бодишейминга
Здоровье
Во Владимирской области создан штаб по защите от коронавируса
В Белом доме областного центра 33-го региона временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Шевченко в первый день своей работы собрал представителей аптечных сетей Владимирской области.
Армия и оружие
Американские истребители сопроводили российский Ту-142 на Аляске
Американские истребители четыре часа сопровождали российский противолодочный самолет Ту-142 в районе Аляски, сообщает Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Армия и оружие
В Турции заявили о намерении сохранить военное присутствие в Идлибе
Анкара, 12 марта 2020, 11:00 — REGNUM Власти Турции не рассматривают вопрос вывода своих военных с территории сирийского Идлиба, заявил министр обороны республики Хулуси Акар.
Общество
Названы продукты для защиты организма от вирусов
Испанская газета La Vanguardia перечислила продукты, которые способны поддержать работу иммунной системы.
Общество
Липецкий автомобильный крестный ход против коронавируса отменили
Липецк, 12 марта 2020, 13:06 — REGNUM В Липецкой области отменили автомобильный крестный ход с молебном против коронавируса, сообщили «Вести-Липецк» со ссылкой на его организатора, руководителя липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрия Берникова.
Общество
В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения
В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.
Кино
Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах
Лос-Анджелес, США, 12 марта 2020, 10:27 — REGNUM Сразу две главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney получила старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен.
Общество
В Минтруде рассказали об упрощении системы выплат на детей
Глава Минтруда Антон Котяков рассказал об усовершенствовании системы выплат на детей. Об этом сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Саратове освободили второго подростка по делу о нападении на школу
В Саратове суд изменил меру пресечения на домашний арест второму подростку по делу о планируемом нападении на школу.
Армия и оружие
США нанесли авиаудар по базам иракского ополчения на границе с Сирией
Общество
ВОЗ объявила о пандемии коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса в мире.
Армия и оружие
Турция отказала России в «зелёном коридоре» для самолётов ВКС
Россия и Турция создают коридор безопасности шириной шесть километров к северу и югу от трассы М-4 (Алеппо — Латакия) на северо-западе арабской республики.
Политика
Путин рассказал об обманывавших его людях
Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.
Общество
Мартиросян: Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков
Юморист и телеведущий Гарик Мартиросян иронично сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал, как участник КВН.
Общество
В Петербурге задержаны участники одиночных пикетов
Армия и оружие
Вторые летные испытания тактической гиперзвуковой ракеты прошли в США
Компания Lockheed Martin успешно провела вторые испытания перспективной ракеты PrSM (Precision Strike Missile) дальнего радиуса действия.
Экономика
Мишустин объяснил падение рынков
Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.
Финансы
Средства ФНБ предлагается размещать в долговые обязательства Китая
"Проектом постановления предлагается расширить за счет Китая перечень стран, в долговые обязательства правительств которых могут размещаться средства ФНБ, и перечень разрешенных для инвестирования средств фонда иностранных валют – за счет китайского юаня", — указано в пояснительной записке к проекту.