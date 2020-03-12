У Тома Хэнкса и его жены диагностировали коронавирус

Политика Шнуров написал стих о «монархе» Путине Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение о президенте России Владимире Путине, в котором тот предстал монархом.

Политика Две трети регионов поддержали закон об изменении Конституции Законодательные собрания 2/3 регионов России поддержали закон о поправках в Конституцию, обсуждения прошли в 62 из 85 субъектов страны, пишет ТАСС со ссылкой на данные голосований региональных органов законодательной власти.

Здоровье Врач дала рекомендации для профилактики коронавируса Для профилактики коронавирусной инфекции следует чаще промывать глаза и защищать нос мазью, рассказала директор Института стоматологии имени Боровского Первого московского государственного медицинского университета (МГМУ) имени Сеченова Ирина Макеева.

Политика Терешкова считает, что критикующие ее поправку не любят страну 10 марта была также учтена поправка Терешковой, предусматривающая, что действующий и бывшие президенты страны смогут баллотироваться на эту должность вновь без учета времени, которое они уже провели на данном посту на момент вступления поправки в силу.

Здоровье Во Владимирской области создан штаб по защите от коронавируса В Белом доме областного центра 33-го региона временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Сергей Шевченко в первый день своей работы собрал представителей аптечных сетей Владимирской области.

Общество Липецкий автомобильный крестный ход против коронавируса отменили Липецк, 12 марта 2020, 13:06 — REGNUM В Липецкой области отменили автомобильный крестный ход с молебном против коронавируса, сообщили «Вести-Липецк» со ссылкой на его организатора, руководителя липецкой общины Святых Царственных мучеников Юрия Берникова.

Общество В Британии коронавирусом заразилась замминистра здравоохранения В Великобритании пневмонией нового типа заболела заместитель министра здравоохранения по вопросам безопасности пациентов Надин Доррис, передает ОТР.

Кино Дочь Миллы Йовович получила главные роли в двух фильмах Лос-Анджелес, США, 12 марта 2020, 10:27 — REGNUM Сразу две главные роли в новых фильмах «Черная вдова» от Marvell и «Питер Пэн и Венди» от Disney получила старшая дочь Миллы Йовович Эвер Габо Андерсен.

Политика Путин рассказал об обманывавших его людях Президент России Владимир Путин в очередном выпуске интервью ТАСС признался, что не раз становился жертвой обмана.

Общество Мартиросян: Зеленский лишил смысла жизни всех КВНщиков Юморист и телеведущий Гарик Мартиросян иронично сравнил свои достижения и заслуги президента Украины Владимира Зеленского, который тоже начинал, как участник КВН.

Экономика Мишустин объяснил падение рынков Падение рынков произошло в результате решения ОПЕК не продлевать соглашение и объявления Саудовской Аравией о «беспрецедентном снижении» цен на свою нефть и об увеличении добычи до рекордных уровней.