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РИА Томск
РИА Томск

«Томь» может получить 3 очка за отмену воскресного матча с «Шинником»

Отмена матча "Томи" с ярославским "Шинником", 12 игроков которого заболели COVID-19, должна по регламенту Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ") принести техническую победу томской команде; из-за эпидемии сохраняется высокий риск отмены дальнейших матчей ФНЛ, сообщил РИА Томск в субботу пресс-атташе "Томи" Сергей Симонов.В источнике
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Новости Ярославля 76.ru

«Шинник» закрыли на карантин из-за коронавируса у футболистов

Новости Ярославля 76.ruвчера в 09:36
Советский спорт

«Шинник» снялся с матча против «Томи» из-за коронавируса

Советский спортвчера в 09:59
Metaratings

Матч «Томь» – «Шинник» отменен из-за коронавируса у ярославцев

Metaratingsвчера в 09:38
Матч ТВ

«Шинник» не сыграет с «Томью», «Иртышом» и в Кубке России

Матч ТВвчера в 13:20
РИА Новости

Матч между «Томью» и «Шинником» не состоится из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 09:34
Чемпионат

Дебютный матч Кержакова во главе «Томи» отменён из-за коронавируса у игроков «Шинника»

Чемпионатвчера в 09:28
Спорт-Экспресс

Матч «Томь» — «Шинник» не состоится. В команде из Ярославля 12 случаев коронавируса

Спорт-Экспрессвчера в 09:25

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии

Курсант, выживший после крушения самолета Ан-26 под Харьковом President.gov.ua Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, 26 сентября курсант, который выжил при падении воздушного судна, пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии
REGNUM09:27
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«Салават» дома переиграл «Витязь», команды на двоих забросили 11 шайб

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" на домашнем льду обыграл "Витязь" – 6:5. Подмосковная команда несколько раз по ходу встречи вела в счете, но удержать преимущество не смогла.
Вести.Ru10:35

Зенит — Уфа 4:0 (2-й тайм)

Российский нападающий петербургского «Зенита» Артем Дзюба удвоил преимущество команды в матче против «Уфы» в 9-м туре чемпионата России по футболу.
Нева Спорт10:09

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
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