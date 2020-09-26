«Томь» может получить 3 очка за отмену воскресного матча с «Шинником»
Отмена матча "Томи" с ярославским "Шинником", 12 игроков которого заболели COVID-19, должна по регламенту Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ") принести техническую победу томской команде; из-за эпидемии сохраняется высокий риск отмены дальнейших матчей ФНЛ, сообщил РИА Томск в субботу пресс-атташе "Томи" Сергей Симонов.В источнике
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