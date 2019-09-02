Сегодня в манеже спорткомплекса «Красная звезда» состоялся долгожданный матч 1/32 финала Кубка России между «Иртышом» и командой «Томь», которая является одним из лидеров ФНЛ. Болельщики почти под завязку заполнили трибуны, чтобы поддержать своих любимцев.

«Иртыш» проиграл «Томи» и вылетел из Кубка России

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