В 1/16 финала «Томь» сыграет на своем поле с одной из четырех команд Российской Премьер-Лиги - «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи». Отметим, что «Томь» идет на пятом месте в ФНЛ, «Иртыш» возглавляет дивизион «Восток» в ПФЛ.

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Политика Украинских депутатов лишили неприкосновенности Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.

Происшествия Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа Председателя Либертарианской партии Сергея Бойко арестовали на 10 суток из-за несогласованной акции 31 августа, написал на своей странице в Twitter один из лидеров партии Михаил Светов.

Футбол «Оренбург» арендовал защитника «Спарты» ФК Оренбург воспользовался возможностью отложенной заявки, ситуация, при которой все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций.

Происшествия Девочка из России утонула в бассейне в Турции «3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.

Экономика Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.

Происшествия Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест Напомним, на студента Высшей школы экономики Егора Жукова было заведено уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.

Происшествия В США подросток расстрелял свою семью В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.

Шоу-бизнес Актеры МХТ не узнали похудевшего на 100 кг Семчева Актеры МХТ имени А. П. Чехова не узнали коллегу Александра Семчева, который еще сильнее похудел после летнего отпуска.

Финансы Курс доллара превысил 67 рублей Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.

Политика Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.

Общество Познер назвал советского человека «своего рода уродом» Телеведущий Владимир Познер заявил, что советская эпоха негативно повлияла на россиян, поскольку она породила своеобразного «урода» — советского человека.

Культура Более 500 издательств представят книги на Московской книжной ярмарке На Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) свои книги представят более 500 издательств из 33 стран мира, всего на ярмарке будет около 100 тысяч книг, сообщил журналистам генеральный директор ММКВЯ Андрей Гельмиза.

Шоу-бизнес Беременная Мария Миронова призналась, что давно замужем Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.

Происшествия В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.

Политика Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.

Политика Бывший глава Пентагона назвал самую опасную страну мира Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.

Политика Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".

Экономика Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7 Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.

Игры Borderlands 3 можно будет предзагрузить в Epic Games Store за 48 часов до релиза Сегодня же 2K Games подтвердила, что предзаказавшие шутер на РС всё-таки смогут загрузить его на свои компьютеры до релиза — возможность появится приблизительно за 48 часов до выхода, то есть 11 сентября в 02:00 по московскому.