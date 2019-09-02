Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Томь» обыграла «Иртыш» в Кубке России

В 1/16 финала «Томь» сыграет на своем поле с одной из четырех команд Российской Премьер-Лиги - «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи». Отметим, что «Томь» идет на пятом месте в ФНЛ, «Иртыш» возглавляет дивизион «Восток» в ПФЛ.
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