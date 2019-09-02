Футбол
ODDS.ru«Томь» обыграла «Иртыш» в Кубке России
В 1/16 финала «Томь» сыграет на своем поле с одной из четырех команд Российской Премьер-Лиги - «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи». Отметим, что «Томь» идет на пятом месте в ФНЛ, «Иртыш» возглавляет дивизион «Восток» в ПФЛ.
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Два самолета столкнулись в Шереметьево
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Lenta.ru 05:04
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Оппозиционеров Бойко и Гальперина арестовали из-за акции 31 августа
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Российская газета 10:15
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«Оренбург» арендовал защитника «Спарты»
ФК Оренбург воспользовался возможностью отложенной заявки, ситуация, при которой все необходимые документы международного трансфера были загружены в систему до закрытия трансферного окна и ожидался лишь международный трансферный сертификат от федераций.
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Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
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Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
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Экономика
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Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
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Напомним, на студента Высшей школы экономики Егора Жукова было заведено уголовное дело о массовых беспорядках во время несогласованной акции оппозиции в центре Москвы 27 июля.
Российская газета 13:08
Наука
В инопланетном пришельце ученые открыли минерал, никогда ранее не встречавшийся на Земле
ГЛАС.RU вчера в 03:46
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В штате Алабама (США) 14-летний американец признался в расстреле пятерых членов своей семьи.
Lenta.ru 07:05
Происшествия
В Отрадном водитель «Лады» улетел в кювет и погиб
Форпост Северо-Запад 13:11
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Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
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ФАН 03:44
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Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
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Путин поручил назначить доплаты оказывающим первичную помощь медикам
Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным дополнительным выплатам медицинским работникам, оказывающим первичную медико-санитарную помощь.
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Познер назвал советского человека «своего рода уродом»
Телеведущий Владимир Познер заявил, что советская эпоха негативно повлияла на россиян, поскольку она породила своеобразного «урода» — советского человека.
РБК 10:31
Культура
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На Московской международной книжной выставке-ярмарке (ММКВЯ) свои книги представят более 500 издательств из 33 стран мира, всего на ярмарке будет около 100 тысяч книг, сообщил журналистам генеральный директор ММКВЯ Андрей Гельмиза.
РИАМО 06:06
Шоу-бизнес
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Актриса разрешила журналистам написать, что она давно замужем, и ее супруг не имеет отношения к миру кино.
Актуальные Новости 00:21
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В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
По информации источника агентства, между народным депутатом восьмого созыва фракции «Батькивщина» Русланом Богданом и депутатом девятого созыва от «Европейской солидарности» Сергеем Алексеевым произошла ссора, которая переросла в драку.
РБК 07:15
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Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
Российская газета 04:07
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Экс-глава оборонного ведомства США Джеймс Мэттис заявил, что считает Пакистан самой опасной страной в мире из-за радикализации общества и стремительного наращивания ядерного потенциала.
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Путин раскритиковал оскорбившую жителей Тулуна чиновницу
Президент России Владимир Путин раскритиковал заявление, сделанное, предположительно, руководителем управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ириной Алашкевич о том, что лишившиеся домов из-за наводнения жители города Тулун являются "алкашней, бичевней и быдлом".
Газета.Ru вчера в 16:53
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Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Игры
Borderlands 3 можно будет предзагрузить в Epic Games Store за 48 часов до релиза
Сегодня же 2K Games подтвердила, что предзаказавшие шутер на РС всё-таки смогут загрузить его на свои компьютеры до релиза — возможность появится приблизительно за 48 часов до выхода, то есть 11 сентября в 02:00 по московскому.
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Общество
Видео свадьбы 13-летней иранской девочки заставило плакать журналистку
Иранская журналистка Масих Алинежад опубликовала в Twitter видео со свадьбы девочки из Ирана и рассказала, что оно заставило ее плакать.
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