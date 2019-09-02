В 1/16 финала «Томь» сыграет на своем поле с одной из четырех команд Российской Премьер-Лиги - «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи». Отметим, что «Томь» идет на пятом месте в ФНЛ, «Иртыш» возглавляет дивизион «Восток» в ПФЛ.

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Экономика Рынок вейпов и электронных сигарет вырастет к 2023 году в пять раз Российский рынок никотиносодержащих продуктов — электронных систем доставки никотина, систем нагревания табака, вейпов — с 2018 года по 2023 год увеличится на 411,1%, до $3,7 млрд, прогнозируют аналитики консалтинговой компании Euromonitor International в ежегодном отчете о табачном рынке (результаты есть в распоряжении РБК).

Наука Ученые назвали напиток, который может «убить» здорового человека Еще одно исследование ученых, которое охватило более ста тысяч жителей Франции, показало, что употребление одного маленького стакана сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.

Здоровье Здоровье без границ В России уже применяют инновационные решения, которые не только поднимают уровень оказания медицинской помощи в конкретных клиниках, сокращая затраты и облегчая труд специалистов почти всех уровней, но и продвигают высококвалифицированную медицину в самые удаленные уголки страны.

Кино В сеть слили кадры анимационного сериала Marvel «Что, если?» Для кого-то Comic-Con и D23 – повод порадоваться отличным новостям о новых проектах Disney и Marvel, а для кого-то – возможность заработать на «сливе» эксклюзивной информации.

Происшествия Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.

Политика Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.

Футбол Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.

Политика Парламент Украины отменил депутатскую неприкосновенность Верховная рада проголосовала за окончательное одобрение законопроекта, отменяющего депутатскую неприкосновенность, сообщил украинский телеканал «112».

Политика Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.

Футбол Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».

Политика В России начнется разработка сверхзвукового пассажирского самолета В России может начаться разработка техзадания для пассажирского сверхзвукового самолета, сообщает 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.

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Политика На Украине возмутились картой со Львовом и Луцком на польском поезде Украинские СМИ назвали это «предвзятым отношением к Украине», видимо, забывая, что на момент нахождения Львова в составе Польши упомянутые Гданьск и Щецин к Речи Посполитой не имели никакого отношения, так как являлись городами Германии.

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Экономика МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.

Общество Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.

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Политика В парламенте Италии создали коалицию Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.

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