Футбол
ODDS.ru«Томь» обыграла «Иртыш» в Кубке России
В 1/16 финала «Томь» сыграет на своем поле с одной из четырех команд Российской Премьер-Лиги - «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи». Отметим, что «Томь» идет на пятом месте в ФНЛ, «Иртыш» возглавляет дивизион «Восток» в ПФЛ.
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Экономика
Рынок вейпов и электронных сигарет вырастет к 2023 году в пять раз
Российский рынок никотиносодержащих продуктов — электронных систем доставки никотина, систем нагревания табака, вейпов — с 2018 года по 2023 год увеличится на 411,1%, до $3,7 млрд, прогнозируют аналитики консалтинговой компании Euromonitor International в ежегодном отчете о табачном рынке (результаты есть в распоряжении РБК).
РБК 03:05
Наука
Ученые назвали напиток, который может «убить» здорового человека
Еще одно исследование ученых, которое охватило более ста тысяч жителей Франции, показало, что употребление одного маленького стакана сладкого напитка в день в целом увеличивает риск появления рака до 18%, и до 22% повышает риск развития рака молочной железы.
Петрозаводск говорит 00:57
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Найдены тела пилотов взорвавшегося Су-25
Lenta.ru 02:04
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Здоровье без границ
В России уже применяют инновационные решения, которые не только поднимают уровень оказания медицинской помощи в конкретных клиниках, сокращая затраты и облегчая труд специалистов почти всех уровней, но и продвигают высококвалифицированную медицину в самые удаленные уголки страны.
Российская газета 03:43
Кино
В сеть слили кадры анимационного сериала Marvel «Что, если?»
Для кого-то Comic-Con и D23 – повод порадоваться отличным новостям о новых проектах Disney и Marvel, а для кого-то – возможность заработать на «сливе» эксклюзивной информации.
Киноафиша России 02:51
Происшествия
Командир севшего в поле в Подмосковье А321 вернется за штурвал
Командир аварийно севшего в кукурузном поле Подмосковья самолете "Уральских авиалиний" А321 Дамир Юсупов вновь возвращается за штурвал на следующей неделе.
Газета.Ru вчера в 10:48
Политика
Посольство РФ ответило на заявление Болгарии о роли СССР в войне
МИД Болгарии назвал запланированную Россией выставку в Софии, посвященную 75-летию освобождения Восточной Европы, "вмешательством во внутренние дела страны", а также призвал не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением континента.
Газета.Ru 01:46
Футбол
Прядкин: некоторые топ-клубы в открытую выражали недоверие Егорову
Некоторые клубы в открытую выражали недоверие Егорову, говорили, что они не видят перспектив.
Чемпионат вчера в 09:15
Политика
Парламент Украины отменил депутатскую неприкосновенность
Верховная рада проголосовала за окончательное одобрение законопроекта, отменяющего депутатскую неприкосновенность, сообщил украинский телеканал «112».
Коммерсантъ вчера в 06:04
Политика
Глава Deutsche Welle отказался участвовать в расследовании Госдумы
Руководство немецкого издания Deutsche Welle отказалось от участия в заседании комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России.
Ведомости 00:53
Футбол
Определились соперники «Спартака», «Зенита» и ЦСКА в Кубке России
В Москве прошла жеребьевка 1/16 финала Кубка России по футболу. Церемонию транслировал телеканал «Матч ТВ».
РБК 03:28
Теннис
Медведев обыграл Вавринку и вышел в полуфинал US Open
РБК вчера в 17:08
Политика
В России начнется разработка сверхзвукового пассажирского самолета
В России может начаться разработка техзадания для пассажирского сверхзвукового самолета, сообщает 4 сентября «Ведомости» со ссылкой на заявление главы министерства промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова.
Хакасия-Информ вчера в 22:13
Политика
В Кремле отказались анонсировать дату обмена заключенными с Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не станет анонсировать дату обмена заключенными с Украиной, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 02:46
Политика
На Украине возмутились картой со Львовом и Луцком на польском поезде
Украинские СМИ назвали это «предвзятым отношением к Украине», видимо, забывая, что на момент нахождения Львова в составе Польши упомянутые Гданьск и Щецин к Речи Посполитой не имели никакого отношения, так как являлись городами Германии.
Военное обозрение 01 сентября в 06:35
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как безопасно и эффективно похудеть
Вечерняя Москва вчера в 07:26
Общество
В Иране расторгнут брак с 11-летней девочкой
До 2002 года в стране разрешалось заключать браки с 9-летними девочками.
Lenta.ru вчера в 11:09
Происшествия
Мужчина выстрелил в 6-летнюю девочку из-за шума во дворе в Хабаровске
В Хабаровске мужчина выстрелил из пневматического ружья в ребенка на детской площадке. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на СК России.
Газета.Ru 03:21
Экономика
Орешкин назвал условия для перехода на четырехдневную рабочую неделю
Для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России необходимо повысить доходы населения и увеличить производительность труда, сообщил ТАСС министр экономического развития Максим Орешкин на Восточном экономическом форуме.
Ведомости 03:24
Экономика
МЭР хочет в разы снизить стоимость банкротства физлиц, заявил Орешкин
Минэкономразвития РФ предлагает кратно снизить стоимость процедуры банкротства физлиц, которая сейчас доходит до 200 тысяч рублей, готовит соответствующие поправки в законодательство, сообщил глава министерства Максим Орешкин в интервью РИА Новости в кулуарах Восточного экономического форума.
РИА Новости 02:50
Общество
Число жертв урагана «Дориан» на Багамах возросло до семи
По меньшей мере семь человек стали жертвами урагана "Дориан" на Багамских островах.
ТАСС вчера в 21:08
Происшествия
Штукатурка упала на ученицу в омской школе
В Омске в одной из школ на ученицу упала штукатурка. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на администрацию города.
Газета.Ru 02:57
Политика
Иран вернётся к соблюдению СВПД при получении кредита на $15 млрд
Заместитель главы иранского МИД Аббас Аракчи заявил о готовности Ирана вернуться к полному соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе при условии получения кредита в размере $15 млрд.
RT на русском 01:39
Политика
В парламенте Италии создали коалицию
Членам «Движения 5 звезд» предстояло ответить на вопрос, согласны ли они с тем, чтобы вместе с Демпартией запустить правительство под председательством премьера Италии Джузеппе Конте, который ушел в отставку в августе.
Известия вчера в 14:27
Гаджеты
Дизайн флагманского Huawei Mate 30 Pro рассекречен масштабной утечкой
Незадолго до ожидаемой презентации смартфона Huawei Mate 30 Pro авторитетный отраслевой инсайдер OnLeaks опубликовал эксклюзивные рендеры и видео с 3D-моделью готовящейся к релизу новинки.
Городской портал Новый Нижний 03:42
Музыка
Михаил Боярский презентовал новый клип «Хорошего Питера»
Михаил Боярский в эфире телеканала «78» презентовал свой новый клип на композицию «Хорошего Питера».
Культуромания 01:13
Происшествия
Капитан сгоревшего в Калифорнии судна спасся
В числе выживших после пожара на коммерческом судне Conception, которое затонуло в Калифорнии, был его капитан.
Телеканал 360° вчера в 15:33
Шоу-бизнес
Седокова обивает пороги клиник ради спасения малолетнего сына
Сексапильная исполнительница в красках рассказала о спасении своего малолетнего сына Гектора.
Дни.ру 02:37