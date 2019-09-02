Футбол

ODDS.ruODDS.ru«Томь» обыграла «Иртыш» в Кубке России

В 1/16 финала «Томь» сыграет на своем поле с одной из четырех команд Российской Премьер-Лиги - «Крыльями Советов», «Уфой», «Тамбовом» или «Сочи». Отметим, что «Томь» идет на пятом месте в ФНЛ, «Иртыш» возглавляет дивизион «Восток» в ПФЛ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

«Томь» вышла в 1/16 финала Кубка России

Советский спорт10:59

«СКА-Хабаровск», «Енисей» и «Томь» вышли в 1/16 финала Кубка России

Чемпионат11:53

Кубок России. «Енисей» победил «Тюмень», «Иртыш» проиграл «Томи»

Sports.ru06:45

«Томь» резервным составом обыграла «Иртыш» и пробилась в 1/16 Кубка России

vtomske.ru10:55

«Томь» всухую обыграла «Иртыш» в 1/32 финала Кубка России по футболу

РИА Томск10:50

«Томь» победила «Иртыш» и вышла в 1/16 финала Кубка России

Матч ТВ10:54

«Иртыш» — «Томь»: есть ли шанс у омичей?

Все про Спорт рувчера в 09:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7215 источников, обновлено в 12:37, Вашингтон
Происшествия

Фигуранту «московского дела» Егору Жукову предъявили новое обвинение

Студенту Высшей школы экономики Егору Жукову, арестованному после акции протеста в Москве 27 июля, предъявили новое обвинение.
Инфо24 09:08
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как похудеть за две недели

Российская газета 10:15
Происшествия

В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка

Lenta.ru 10:34
Политика

Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»

Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Финансы

Рубль растёт к евро на открытии торгов

На открытии торгов во вторник, 3 сентября, рубль растёт к евро и снижается к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
RT на русском 03:05
Политика

Тимошенко не явилась в Верховную Раду из-за горя в семье

Газета.Ru 07:59
Политика

Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией

РИА Новости 09:32
Армия и оружие

Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот

В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Экономика

Медведев определил три направления развития рынка жилья

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Космос

Россия запустит в 2020 году миссию «Ярило» для исследования Солнца

ТАСС вчера в 20:01
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Российская газета вчера в 18:48
Футбол

Гендиректор ЦСКА прокомментировал срыв трансфера Комличенко

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал срыв сделки по переходу нападающего чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Николая Комличенко.
RT на русском 05:47
Политика

Кальюлайд заявила о завершении войны для Эстонии с уходом русских

Московский Комсомолец 01 сентября в 13:26
Происшествия

В «Шереметьево» столкнулись два самолета

Интерфакс 09:54
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Пресненский суд Москвы признал блогера Владислава Синицу виновным в экстремизме за запись в Twitter, где он угрожал детям сотрудников Росгвардии, сообщает «МБХ медиа».
Ведомости 03:43
Футбол

Неймар и «Барселона» подали иски друг против друга

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар и "Барселона" подали судебные иски друг против друга, сообщает AS.
Газета.Ru 09:24
Футбол

Мамаев не сыграет в футбол до весны

КП - Кубань 08:40
Политика

Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

RT на русском вчера в 14:40
Происшествия

В Ставропольском крае ведется поиск пилотов разбившегося Су-25

В Ставропольском крае потерпел крушение учебно-боевой штурмовик Су-25УБ Минобороны РФ, сообщили 3 сентября в оборонном ведомстве.
REGNUM 08:21
Армия и оружие

На Балтике начались учения НАТО

Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Шоу-бизнес

У Ксении Собчак нашли элитную недвижимость в центре Москвы

По данным Urbanus, в декабре 2018-го телеведущая приобрела два парковочных места в элитном ЖК «Бродский».
Lenta.ru вчера в 10:14
Происшествия

Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам

RT на русском 07:00
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко ждет второго ребенка от Дмитрия Тарасова

Радостную новость модель Анастасия Костенко рассказала сама в Instagram, опубликовав фотографию, на которой футболист Дмитрий Тарасов, держа на руках в первую дочку Милану, целует беременный животик жены.
Paparazzi.ru 03:05
Политика

Путин прибыл во Владивосток для участия в ВЭФ

Президент РФ Владимир Путин прибыл во Владивосток, где в ближайшие дни примет участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ) и проведет ряд встреч с иностранными лидерами.
ТАСС 11:23
Политика

Путин начинает визит в Монголию

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что визит Путина в Монголию посвящен участию в торжественных мероприятиях.
Политика Сегодня вчера в 19:29
Политика

В посольство Южной Кореи в Японии пришло письмо с угрозами

В посольство Южной Кореи в Японии пришло письмо с пулей и угрозами, передает японская газета Asahi.
Росбалт вчера в 23:40
Политика

Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet

Уменьшение размерности позволит решить многие проблемы SSJ100, уверен Филев: при снижении массы меньше будет нагрузка на двигатели (которые тоже специально создавались для 75-местной машины), они станут реже ломаться, перестанет трещать крыло – для существующей версии его бы надо перепроектировать.
Ведомости вчера в 17:17
Авто

Volkswagen объявила скидки на кроссовер Tiguan

Volkswagen Tiguan стал доступен на российском рынке со скидкой до 60 тыс. рублей по цене от 2,099 млн рублей.
32CARS.ru 08:02
Гаджеты

Samsung создаст очередной смартфон со складным экраном

Корпорация Samsung планирует новый смартфон линейки Fold со складным экраном.
Lenta.ru 12:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Томь
Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Томска. Основан 9 марта 1957 года. Домашние матчи проводит на стадионе «Труд». В настоящее время выступает в первенстве ФНЛ. Высшие достижения: 8-е место в премьер-лиге 2006 и 2010 годов, а также выход в полуфинал Кубка России 2007/08.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное