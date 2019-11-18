Футбол

Матч ТВМатч ТВТомас Цорн: «До 2022 года „Спартак“ хочет выиграть один-два трофея»

Было непонятно, куда клуб двигается. В 2022 году мы отмечаем столетие со дня основания. До тех пор хотим выиграть один-два трофея.
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Цорн: «Хотим сделать „Спартак“ более европейским и выиграть один-два трофея к 100-летию клуба»

Sport24.ru04:06

Томас Цорн: «На „Спартак“ всегда оказывается сильное давление»

Спорт-Экспресс04:18

Цорн: «Цель - сделать „Спартак“ более европейским, выиграть пару трофеев к столетию клуба»

Sport.ru05:15

Цорн: «Спартак» хочет выиграть к своему столетию один-два трофея

Чемпионат05:27

Томас Цорн: «До 2022 года „Спартак“ хочет выиграть один-два трофея»

Матч ТВ05:07

Томас Цорн: «Российский футбол сосредоточен в Москве. Это дает преимущество»

Sports.ru11:21

Томас Цорн: До столетия «Спартака» рассчитываем выиграть один-два титула

Советский спорт04:39
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Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Армия и оружие

Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии

Если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства по Сирии, то Турция может возобновить операцию против курдских ополченцев, которые находятся в этой стране.
РБК 15:48
Политика

США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины

Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
RT на русском 15:02
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ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
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«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 07:22
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В Тбилиси при разгоне митинга задержали 37 человек

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Происшествия

В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН

Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
REGNUM 14:23
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Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой

Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Uznayvse.ru 12:44
Политика

В Киеве отказались считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль ранее заявила, что Киев не откажется от планов привлечь РФ к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после возвращения на родину украинских военных кораблей, задержанных в России за нарушение госграницы.
РИА Новости 15:49
Общество

В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака

В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Газета.Ru 15:09
Происшествия

В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
RT на русском 14:58
Происшествия

ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене

Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Газета.Ru 12:49
Политика

Глава МИД Германии отменил визит в Донбасс из-за ухудшения погоды

Глава МИД Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку в Донбасс из-за плохих погодных условий.
ИА Новороссия 15:16
Культура

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Газета.Ru 11:01
Теннис

Российские теннисисты обыграли команду Хорватии в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 14:53
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
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Происшествия

Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован

По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
RT на русском 09:19
Политика

В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»

Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
RT на русском 13:35
Общество

Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции

Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 13:47
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе

Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе.
Gazeta.SPb 15:47
Экономика

Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам

Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
REGNUM 14:20
Происшествия

В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете

РИА Новости 12:04
Политика

Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»

Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Аргументы недели 10:05
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
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Автомобилист въехал в здание в Москве, два человека погибли

Интерфакс 12:57
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За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube

Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
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Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Петербургский дневник 06:18
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20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»

Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
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Полиция приступила к поискам пропавшей в Москве журналистки

Газета.Ru 10:21
Общество

В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»

Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».
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