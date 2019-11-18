Футбол
Матч ТВТомас Цорн: «До 2022 года „Спартак“ хочет выиграть один-два трофея»
Было непонятно, куда клуб двигается. В 2022 году мы отмечаем столетие со дня основания. До тех пор хотим выиграть один-два трофея.
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Здоровье
В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога
Все дети, которым нужна трансплантация печени или почки, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
Армия и оружие
Турция пригрозила возобновить операцию в Сирии
Если Москва и Вашингтон не исполнят свои обязательства по Сирии, то Турция может возобновить операцию против курдских ополченцев, которые находятся в этой стране.
Политика
США объявили о признании поселений Израиля на территории Палестины
Администрация американского президента Дональда Трампа пересматривает позицию США относительно легитимности поселений Израиля на территории Палестины и больше не считает их противоречащими международному праву, заявил глава Госдепа Майк Помпео.
Происшествия
ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой
Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
Общество
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа
«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев ответил на угрозы Леры Кудрявцевой
Скандал между Дмитрием Шепелевым и Лерой Кудрявцевой набирает обороты.
Политика
В Киеве отказались считать возврат Россией кораблей актом доброй воли
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль ранее заявила, что Киев не откажется от планов привлечь РФ к ответственности в рамках Международного трибунала ООН по морскому праву даже после возвращения на родину украинских военных кораблей, задержанных в России за нарушение госграницы.
Общество
В Москву доставили 32 российских ребенка из Ирака
В подмосковном аэропорту "Жуковский" вечером в понедельник, 18 ноября, совершил посадку борт, доставивший из Багдада 32 ребенка возрастом от 1 до 3 лет, чьи родители были осуждены и находятся в иракских тюрьмах за участие в террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), передает РИА "Новости".
Происшествия
В Москве возбудили дело после гибели в ванне пятимесячного младенца
Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели пятимесячного младенца, оставленного одного няней в ванной во время купания.
Происшествия
ТАСС: уволен глава УВД на московском метрополитене
Уволен руководитель УВД на московском метрополитене генерал-майор полиции Николай Савченко после стрельбы на станции "Рязанский проспект", которую устроил полицейский.
Политика
Глава МИД Германии отменил визит в Донбасс из-за ухудшения погоды
Глава МИД Германии Хайко Маас отменил запланированную поездку в Донбасс из-за плохих погодных условий.
Культура
Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России
Продюсер Иосиф Пригожин объяснил, из-за чего певица София Ротару отказывалась от выступлений в России.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Происшествия
Зарезавший пешехода в Мытищах водитель арестован
По данным следствия, днём 16 ноября в ходе конфликта водитель через открытое окно машины нанёс 43-летнему пешеходу удар ножом в шею.
Политика
В Германии прокомментировали позицию США по «Северному потоку — 2»
Интересы Германии и России относительно реализации проекта «Северный поток — 2» совпадают, а США стали выступать против газопровода, когда сами стали экспортёрами газа.
Общество
Россияне пожертвовали €1 млн на восстановление Венеции
Посольство Италии в России собрало €1 млн пожертвований на восстановление Венеции после наводнения, сообщает РИА "Новости".
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов не живут вместе
Поклонники видят, как Ксения Собчак каждый день спешит домой на Рублевку к маленькому сыну Платону, а Константин Богомолов тем временем живет в центре Москвы – поближе к работе.
Экономика
Банки беспокоит ситуация с удостоверениями комиссий по трудовым спорам
Крупнейшие российские банки, представители которых входят в НСФР, инициировали усиление контроля за исполнительными документами, которые выдают комиссии по трудовым спорам.
Происшествия
В США три человека погибли при стрельбе в супермаркете
Политика
Депутат Зеленского опубликовал компромат на коллег из «Слуги народа»
Исключенный из фракции «Слуга народа» депутат Верховной Рады Антон Поляков предал огласке кулуарные переговоры депутатов своей партии с руководством полиции Днепропетровской области.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Музыка
За два дня клип Галустяна набрал более миллиона просмотров на YouTube
Клип Михаила Галустяна «Хочу тибя любицца» за 2 дня набрал более миллиона просмотров на YouTube.
Общество
Хозяин толстого кота станет акционером «Аэрофлота»
Хозяин усатого пассажира, обманом пронесший кота на борт самолета, теперь станет акционером «Аэрофлота».
Происшествия
20 руферов подрались на крыше одной из башен комплекса «Москва-Сити»
Двадцать руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Общество
В законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследования»
Депутаты Госдумы подготовили поправки к законопроекту о домашнем насилии, одна из которых — уточнение понятия «преследование».