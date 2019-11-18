Футбол
Матч ТВТомас Цорн: «До 2022 года „Спартак“ хочет выиграть один-два трофея»
Было непонятно, куда клуб двигается. В 2022 году мы отмечаем столетие со дня основания. До тех пор хотим выиграть один-два трофея.
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Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых кроссоверов в России
Политика
В Кремле прокомментировали упрощение визового режима ЕС для Белоруссии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Совета Евросоюза (ЕС) о готовности подписать с Белоруссией соглашение об упрощении визового режима.
Политика
Россия передала Украине задержанные в Керченском проливе корабли
Россия передала Украине корабли, задержанные во время конфликта в Керченском проливе, произошедшего в 2018 г. Об этом говорится в сообщении российского МИДа.
Политика
Кремль не может оценить достоверность данных Киева для ССГ по МН17
В Кремле не могут оценить достоверность материалов, предоставленных Киевом совместной следственной группе (ССГ), которая расследует обстоятельства крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году.
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Общество
Нашедших сатанизм у Егора Крида экспертов на время лишили аккредитации
Роскомнадзор на 120 дней приостановил действие аттестатов экспертов, которые занимались экспертизой песен Егора Крида, сообщается на сайте ведомства.
Общество
«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Финансы
Минфин определил принципы финансирования проектов из ФНБ
Министерство финансов определило три принципа для отбора проектов, которые будут финансироваться из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщают «Известия» со ссылкой на представителя ведомства.
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спорт
Глава СБР Драчев объяснил состав сборной на Кубок мира
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев объяснил состав сборной России на Кубок мира, передает "Тюменская арена".
Политика
Ляшко вручили подозрение за драку с соратником Зеленского
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко получил от прокурора уведомление о подозрении за драку с депутатом Рады Андреем Герусом, представляющим партию президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Авто
Названа дата начала выпуска нового внедорожника Lada 4х4
14 ноября сообщалось, что «АвтоВАЗ» больше не будет тестировать на уличном полигоне новые автомобили, сошедшие с конвейера, так как эта проверка приводит к бесполезной трате топлива.
Экономика
«Норникель» радикально сократит выбросы
«Норникель» сократит выбросы вредных веществ в атмосферу в 7 раз в Мурманской области и в 20 раз в Норильском промышленном районе.
Теннис
Циципас повторил достижение Налбандяна
Четвёртый год подряд у ATP Finals появляется победитель, ранее не выигрывавший эти соревнования: Энди Маррей (2016), Григор Димитров (2017), Александр Зверев (2018), Стефанос Циципас (2019).
Политика
МИД заявил об ужесточении антироссийских санкций после Brexit
Глава Второго европейского департамента российского МИД Сергей Беляев считает, что выход Британии из ЕС ознаменовывает ужесточении санкций против компаний России и скажется на мировой экономике.
Экономика
В Казахстане накажут замминистров из-за роста цен на продукты питания
По данным министерства сельского хозяйства, цены на муку и хлеб растут из-за плохого урожая в 2019 году.
Игры
Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года
Инсайдерская информация сообщает, что на ближайшем The Game Awards 2019 разработчики представят очередную игру по франшизе Half-Life.
Фигурное катание
Медведева представила новый показательный номер в Москве
Серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года российская фигуристка Евгения Медведева на этапе Гран-при в Москве представила новый показательный номер.
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Президент Владимир Путин фактически утвердил проект строительства автомобильного моста через Лену и поручил правительству подготовить предложения по его финансированию, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.
Происшествия
Убитую аспирантку Анастасию Ещенко похоронили на Кубани
В станице Старовеличковская Калининского района Краснодарского края похоронили аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, в убийстве которой подозревается доцент Олег Соколов.
Политика
Китайские СМИ назвали четыре слабые стороны России
Говоря о трудной международной обстановке, как одной из слабостей России, автор материала указывает, что на страну оказывается давление со стороны США, а у стран Восточной Европы нет положительных эмоций, связанных с ней.
Гаджеты
ASUS выпустила карту PCE-AX3000 с поддержкой Wi-Fi 6
Новая карта расширения, которая должна быть установлена только в слот расширения компьютера PCI, поддерживающий стандарт х1, обеспечивает поддержку сетей 802.11 практически всех поколений – от bgn до ас и нового ах.
Фигурное катание
Медведева хочет работать в Канаде до конца карьеры
Двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Евгения Медведева не намерена возвращаться на родину.
Политика
Пушков оценил совет польского политика по возвращению Крыма Украине
Совет Киеву со стороны экс-главы МИД Польши Витольда Ващиковского о возвращении Крыма и Донбасса путем европейского курса и быстрого экономического роста лишен смысла.
Общество
В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах
Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
Кино
Фильм «Ford против Ferrari» возглавил российский прокат
Происшествия
Ущерб от коррупции в России составил более 100 млрд рублей
Ущерб от коррупции в России за восемь месяцев 2019 года составил около 102 млрд рублей. Об этом сообщает журнал "Полиция России".
Футбол
Массовая драка футболистов в Астрахани попала на видео
Происшествия
СК назвал причины обыска в мэрии Бийска
СУ СК России по Алтайскому краю заявило, что обыски в мэрии Бийска связаны с расследованием дела о халатности при строительстве жилья.