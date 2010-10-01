Футбол

ЧемпионатЧемпионатТомас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль

В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.
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Интервью Томаса Цорна. О трансферах, будущем Кононова и о том, придет ли в «Спартак» Черчесов

Спорт-Экспресс13:00

Томас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль

Чемпионат13:00
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 21:38, Вашингтон
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

РБК 07:24
Шоу-бизнес

Анонсировано заявление Анастасии Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк, расскажет о своем здоровье в эфире одного из федеральных телеканалов.
NewsFrol 09:27
Происшествия

Останки пропавшего 22 года назад мужчины нашли с помощью Google Earth

Останки жителя американского штата Флорида, пропавшего без вести 22 года назад, были случайно обнаружены с помощью сервиса Google Earth одним из бывших жителей штата, имя которого не называется.
Известия 14:04
Политика

Сноуден назвал условие возвращения в США

Бывший сотрудник АНБ и ЦРУ Эдвард Сноуден в эфире радиостанции National Public Radio заявил, что готов вернуться в США и предстать перед судом, если по его делу будет организован честный и объективный процесс.
ФАН 03:54
Наука

Крысы оказались способны играть в игры ради удовольствия

Газета DAILY 14:34
Шоу-бизнес

Киркоров и Познер пришли на свадьбу Собчак и Богомолова

Певец Филипп Киркоров и телеведущий Владимир Познер прибыли в числе гостей на свадьбу телеведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 12:32
Экономика

Силуанов пообещал сокращать число чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Армия и оружие

Пентагон отказался комментировать отправку 150 военных в Сирию

Пентагон не стал комментировать возможность дополнительной отправки 150 военных в Сирию, однако в целом продолжает стратегию президента Дональда Трампа по сокращению контингента в этой стране, сообщил представитель американского военного ведомства.
Московский Комсомолец вчера в 21:57
Экономика

Производители водки просят поднять ее минимальную цену с нового года

Союз производителей алкогольной продукции (СПАП) направил в Минфин предложение о повышении минимальной розничной цены (МРЦ) на водку на 8,4% до 233 руб. за бутылку 0,5 л. Об этом рассказал президент союза Игорь Косарев на Московском финансовом форуме в пятницу, слова Косарева приводит агентство «Интерфакс».
Ведомости 11:46
Гаджеты

В Сети опубликованы полные характеристики Huawei Mate 30 Pro

Дни24 11 сентября в 12:16
Происшествия

Восемь рабочих уволили после потасовки в столовой Амурского ГПЗ

Восемь рабочих подрядной организации Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) уволили в связи с грубым нарушением трудовой дисциплины и норм проживания на территории временных вахтовых поселений.
РБК 09:26
Политика

Британцы обвинили Россию в судоходной блокаде в Керченском проливе

По мнению британского министра иностранных дел Кристофера Пинчера, России до сих мешает украинскому судоходству в проливе.
Утро.ru 13:39
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Здоровье

72 человека заражены в Ростовской области лихорадкой Западного Нила

72 человека заразились в Ростовской области лихорадкой Западного Нила, из заболевшего числа - тридцать человек из Ростова-на-Дону, проинформировали в пресс-службе администрации донской столицы.
Ugpressa.ru вчера в 16:01
Общество

Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян

Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости вчера в 11:22
Кино

Внебрачная дочь Евгения Осина сыграет Юлию Началову в кино

Роль юной Юлии сыграет 13-летняя Настя Годунова, внебрачная дочь Евгения Осина.
StarHit.ru вчера в 13:00
Гаджеты

Sony презентовала дорогие 8К-телевизоры

Японская компания Sony представила телевизоры BRAVIA ZG9 на российском рынке.
Политическая Экспертиза 20:03
Общество

Голливудской актрисе Хаффман вынесли приговор за мошенничество

РИА Новости 16:13
Культура

Международную премию Ага Хана в области архитектуры вручат в Казани

Церемония награждения престижной международной премии по архитектуре Карима Ага Хана IV пройдет 13 сентября в Казани.
Коммерсантъ Казань 11 сентября в 03:47
Футбол

«Зенит» обыграл «Арсенал» в девятом туре РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском 15:11
Культура

В культурный норматив школьника включили Nirvana и Виктора Цоя

Для 9–11 классов, среди прочего, в список попали Nirvana (Smells like teen spirit), Виктор Цой («Перемен»), «Наутилус Помпилиус» («Скованные одной цепью») и сочинение Кшиштофа Пендерецкого «Плач по жертвам Хиросимы».
Lenta.ru 18:52
Политика

Кремль оценил призыв Зеленского сохранять санкции против России

В Кремле негативно оценивают слова президента Украины Владимира Зеленского в поддержку сохранения санкций против РФ за Крым и отмечают, что такие меры - обоюдоострое оружие, которое не приносит ничего хорошего ни одной из сторон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:41
Происшествия

В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек

Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Фигурное катание

Медведева стала второй на турнире в Канаде

Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic, который проходит в Канаде.
Российская газета 19:14
Футбол

ФИФА отстранила от футбола на два года экс-главу ВОБ Шпрыгина

Международная федерация футбола отстранила от любой деятельности, связанной с футболом, экс-главу Всероссийского объединения болельщиков и члена исполкома РФС Александра Шпрыгина на два года за нарушение этического кодекса ФИФА.
Life.ru 10:00
Происшествия

Число погибших из-за циклона в Испании возросло до трех человек

Третий человек погиб в Испании из-за обрушившегося на страну циклона с проливными дождями и сильным ветром, сообщает газета 20minutos со ссылкой на полицию и местные власти.
РИА Новости 04:37
Экономика

Зарплаты бюджетников проиндексируют на 4% в 2020 году

Индексация коснется не вошедших в майский указ президента от 2012 года работников бюджетных учреждений и осуществится 1 октября 2020 года.
Gazeta.SPb 08:22
Политика

Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка

Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ 12:23
Баскетбол

Аргентина победила Францию и вышла в финал ЧМ по баскетболу

Сборная Франции оставила слишком много моральных и физических сил в победном четвертьфинале против США - сегодня Аргентина их перебегала, переиграла и абсолютно заслужила выход в финал чемпионата мира по баскетболу.
Prognozist 09:52
Политика

Ограничения OPAL для «Газпрома» вступают в силу

Компания OPAL Gastransport GmbH вводит ограничения использования мощностей газопровода OPAL с 14 сентября, говорится в сообщении оператора.
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