Футбол
ЧемпионатТомас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль
В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Интервью Томаса Цорна. О трансферах, будущем Кононова и о том, придет ли в «Спартак» Черчесов
Спорт-Экспрессвчера в 13:00
Что мы узнали из интервью Цорна: на продажах отбили 25 млн, о контракте Кононова пока не думают
Спорт БИЗНЕС Online07:13
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
Политика
Зеленский представил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
РИА Новости 05:30
Шоу-бизнес
Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака
У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября.
REGNUM 01:34
Политика
Новак отреагировал на решение суда ЕС по газопроводу Opal
Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом информирует телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 12 сентября в 13:24
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 11:16
Политика
Медведев примет участие в праздновании 75-летия освобождения Белграда
Визит Медведева состоится по приглашению президента Сербии.
РИА Новости 07:19
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Единоборства
Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября
Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.
РИА Новости вчера в 13:33
Происшествия
Число пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28
Количество пострадавших в аварии с рейсовым автобусом и грузовым автомобилем в Ярославской области увеличилось с 25 до 28 человек, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону в субботу.
ТАСС 07:48
Политика
Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий
Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.
RT на русском 07:45
Здоровье
Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье
Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.
Московский Комсомолец 12 сентября в 22:12
Недвижимость
Москвичи начали селиться в микроквартиры
Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.
Lenta.ru вчера в 00:32
Футбол
Йерро считает, что Головин смог бы успешно заиграть в Испании
Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро высказал мнение о том, кто из российских футболистов смог бы успешно заиграть в Примере.
RT на русском 07:48
Кино
Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда
Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.
Национальная служба новостей 12 сентября в 13:47
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг смартфонов
Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.
Пятый канал вчера в 05:10
Культура
Песни Queen и Nirvana вошли в «Культурный норматив школьника»
МИР 24 вчера в 11:14
Здоровье
Семь привычек, продлевающих жизнь, назвали специалисты
Туапсинские вести 12 сентября в 02:41
Политика
Гончарук призвал «сделать Украину снова великой»
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве процитировал предвыборный лозунг лидера США Дональда Трампа и призвал «сделать Украину снова великой».
RT на русском 06:40
Общество
Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
Коммерсантъ вчера в 20:04
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Футбол
Савин — РФС: понимаю, что «баба» должна варить борщи, но дайте ей подвигаться
Бывший футболист Евгений Савин раскритиковал РФС за то, что арбитр Анастасия Пустовойтова, обслуживавшая финал женской Лиги чемпионов, не привлекается к работе на матчах ФНЛ и РПЛ.
Чемпионат 06:07
Энергетика
«Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4%
Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.
RT на русском 12 сентября в 10:54
Энергетика
В Германии считают решение суда по OPAL экономически неоправданным
Исполнительный директор Восточного комитета экономики ФРГ Михаэль Хармс заявил, что власти страны исполнят решение Европейского суда об ограничении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL, хотя и считают его неоправданным.
News.ru вчера в 09:16
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Футбол
Жена игрока «Лацио» исполнила танец, чтобы оторвать мужа от приставки
Жена нападающего "Лацио" Чиры Иммобиле придумала оригинальный способ, чтобы отвлечь мужа от игровой приставки.
Российская газета 02:15
Космос
Доказана возможность возникновения «черных дыр» из темной энергии
Индикатор 11 сентября в 07:04
Гаджеты
«Умные» очки от Huawei и Gentle Monster поступили в продажу
Стартовали продажи «умных» очков Huawei EyeWear.
Ридус вчера в 10:11
Общество
Росстат сообщил об увеличении числа россиян старше 100 лет
Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии 13 сентября сообщило, что число людей в возрасте старше 100 лет в стране впервые превысило отметку в 70 тыс. Национальный проект "Демография", который стартовал в России в этом году, ставит своей целью достичь показателя ожидаемой средней продолжительности жизни россиян до 78 лет к 2024 году.
ТАСС 00:07