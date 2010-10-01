В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.

Политика Зеленский представил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Шоу-бизнес Андрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября.

Политика Новак отреагировал на решение суда ЕС по газопроводу Opal Министр энергетики России Александр Новак прокомментировал решение суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом информирует телеканал "Россия 24".

Экономика Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Единоборства Бой Ковалева и Альвареса пройдет 2 ноября Мексиканский боксер Сауль Альварес сообщил, что 2 ноября проведет поединок с россиянином Сергеем Ковалевым.

Происшествия Число пострадавших в аварии с автобусом под Ярославлем возросло до 28 Количество пострадавших в аварии с рейсовым автобусом и грузовым автомобилем в Ярославской области увеличилось с 25 до 28 человек, сообщили журналистам в пресс-службе управления МВД по региону в субботу.

Политика Хантсман рассказал о переговорах России и США о расширении дипмиссий Посол США в России Джон Хантсман в интервью Интерфаксу сообщил, что представители Вашингтона и Москвы провели переговоры о возможности расширения состава дипломатических миссий.

Здоровье Кардиолог: как помидоры могут разрушить здоровье Известный западный кардиолог утверждает, что томаты способны вызывать разрушение в клетках человеческого организма.

Недвижимость Москвичи начали селиться в микроквартиры Например, начинает развиваться формат микроквартир, — поясняет директор департамента новостроек компании Андрей Кройтор.

Футбол Йерро считает, что Головин смог бы успешно заиграть в Испании Бывший главный тренер сборной Испании Фернандо Йерро высказал мнение о том, кто из российских футболистов смог бы успешно заиграть в Примере.

Кино Назван самый убыточный фильм в истории Голливуда Научно-фантастический фильм Диснея «Джон Картер» назван самым убыточным за всю историю голливудского кино.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг смартфонов Лидер не изменился, зато верхние строчки списка пополнились новыми моделями. Роскачество обновило рейтинг смартфонов.

Политика Гончарук призвал «сделать Украину снова великой» Украинский премьер-министр Алексей Гончарук в ходе форума «Ялтинская европейская стратегия» (YES) в Киеве процитировал предвыборный лозунг лидера США Дональда Трампа и призвал «сделать Украину снова великой».

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Футбол Савин — РФС: понимаю, что «баба» должна варить борщи, но дайте ей подвигаться Бывший футболист Евгений Савин раскритиковал РФС за то, что арбитр Анастасия Пустовойтова, обслуживавшая финал женской Лиги чемпионов, не привлекается к работе на матчах ФНЛ и РПЛ.

Энергетика «Нафтогаз» объявил о снижении цен на газ для потребителей на 3,4% Украинская компания «Нафтогаз» сообщила о снижении цены на природный газ для потребителей на 3,4% в сентябре.

Энергетика В Германии считают решение суда по OPAL экономически неоправданным Исполнительный директор Восточного комитета экономики ФРГ Михаэль Хармс заявил, что власти страны исполнят решение Европейского суда об ограничении доступа «Газпрома» к газопроводу OPAL, хотя и считают его неоправданным.

Шоу-бизнес Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).