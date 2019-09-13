Футбол

ЧемпионатЧемпионатТомас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль

В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.
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Томас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль

Чемпионат13:00

«Цель — играть в футбол в стиле «Ливерпуля». Томас Цорн рассказал о трансферах «Спартака» все

Sport24.ru13:00
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Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Здоровье

Названы простые способы профилактики рака кишечника

Австралийские ученые рассказали, что порядка 35% случаев развития рака кишечника связаны с образом жизни, в том числе плохим питанием.
Известия 12:47
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации

Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
Lenta.ru 07:43
Происшествия

В Петербурге пожар на подстанции оставил без света 20 тысяч человек

Как сообщил агентству источник в администрации Петербурга, в результате отключения без электроэнергии остаются около 20 тысяч человек.
BFM.ru 13:10
Экономика

Силуанов пообещал сокращать число чиновников

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил о грядущем сокращении числа чиновников, передает ТАСС.
Газета.Ru 04:48
Политика

Великобритания запаслась шампанским на случай «жесткого» Brexit

Французские производители шампанского нарастили поставки своей продукции в Великобританию, чтобы удовлетворить спрос как минимум на год и избежать нехватки напитка на Рождество, если страна покинет ЕС 31 октября без сделки (вариант «жесткого» Brexit).
РБК вчера в 19:00
Происшествия

В Москве огласят приговор обвиняемому в травмировании омоновца

РИА Новости 05:19
Игры

Хоррор Chernobylite выходит в ранний доступ Steam в октябре

Польская студия The Farm 51 назвала дату выхода в ранний доступ Steam своего хоррора Chernobylite. Игра будет доступна 16 октября.
Игромания.ру 10:37
Политика

Эрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400

Президент Турции Тайип Эрдоган отметил в пятницу искренний подход России в вопросе поставок зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в республику.
ТАСС 14:54
Политика

В Совфеде предложили Украине войти в состав России

"В перспективе самый реалистичный вариант, что Крым будет жить в одном государстве с Украиной, только если Украина войдет в состав Российской Федерации, объединится с Россией в союзное государство со стиранием границ", — сказал сенатор.
РИА Новости 09:26
Единоборства

Бой Ковалева с Альваресом официально подтвержден

Российский боксер, чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергей Ковалев проведет следующий поединок 2 ноября.
Газета.Ru 14:56
Гаджеты

Honor посоветовал не жертвовать почкой ради нового iPhone 11 Pro

Honor, бренд китайской компании Huawei, подшутил над Apple и её новыми смартфонами iPhone 11 Pro.
News.ru 10:17
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за заявления Мединского

Посол России в Праге Александр Змеевский был вызван в МИД Чехии, где ему выразили протест против "ложных и оскорбительных заявлений члена российского правительства в адрес мэра Праги-6", передает "Интерфакс".
Вести.Ru 08:37
Футбол

«Зенит» победил «Арсенал» в чемпионате России

РБК 15:19
Киберспорт

Игроки Team Liquid покинули организацию

CyberSport.ru 09:06
Шоу-бизнес

Собчак и Богомолов обвенчались в московском храме

СМИ отмечают, что на венчание в храм, который находится на Большой Никитской улице в столице, супруги приехали уже на карете, а не катафалке.
REGNUM 08:56
Происшествия

Школы и детсады на Алтае приостановили работу из-за трех землетрясений

Из-за трех землетрясений за одни сутки на Алтае приостановило работу несколько десятков школ и детсадов.
РБК 07:24
Здоровье

Британка родила дочь после 14 направлений на аборт

В результате девушка родила на 34-й неделе беременности. Ее дочь за первые восемь недель жизни пережила несколько серьезных операций.
VSE42.RU 05:41
Политика

Ушаков назвал условия для саммита «нормандской четверки»

Помощник российского президента Владимира Путина Юрий Ушаков сообщил о трех условиях, которые должны быть реализованы для проведения встречи в формате «нормандской четверки».
Капитал страны 12:58
Политика

Пристайко заявил о возможных выборах в Донбассе до 2020 года

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил в эфире телеканала "Интер", что перед украинской властью стоит задача провести местные выборы, в том числе в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, до 2020 года.
Московский Комсомолец 14:50
Хоккей

Гол Зарипова принес «Ак Барсу» победу над «Металлургом»

В матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» принимал «Металлург».
Спорт-Экспресс 14:33
Технологии

На россиянах проверят новое оборудование для блокировки Telegram

На пользующихся интернетом жителях Тюмени испытают оборудование для блокировки мессенджера Telegram и других запрещенных в стране ресурсов, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в коммуникационных компаниях.
Lenta.ru 12:07
Здоровье

Правительство Новгородской области прокомментировало забастовку врачей

Ранее в пятницу, 13 сентября, врачи четырех отделений ОДКБ объявили итальянскую забастовку, о чем сообщил независимый профсоюз медицинских работников «Альянс врачей».
Известия 09:00
Культура

Шойгу открыл в Москве IV фестиваль Русского географического общества

Перед началом церемонии открытия фестиваля члены попечительского совета Русского географического общества, Сергей Шойгу и Валентина Матвиенко ознакомились с экспозицией фестиваля, посетили разнообразные жилища народов России, в которых угостились якутскими лепешками, получили различные национальные талисманы и сувениры и послушали казачий хор.
Политика Сегодня 07:40
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Здоровье

Вероника Скворцова: В диспансеризацию включат скрининги для пожилых

Российская газета 08:23
Шоу-бизнес

Любовь Успенская опубликовала фотографию в обнаженном виде

Любовь Успенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в обнаженном виде.
Актуальные Новости 03:12
Футбол

Тотти назвал сюрреализмом историю мальчика с прической Ибрагимовича

Легендарный игрок итальянской "Ромы" Франческо Тотти высказался по поводу травли школой мальчика с прической игрока Высшего футбольного дивизиона США (MLS) "Лос-Анджелес Гэлакси" Златана Ибрагимовича, передает Corriere dello Sport.
Газета.Ru 13:28
Политика

Захарова высмеяла украинского журналиста за увиливание от ответа

Московский Комсомолец вчера в 18:39
Политика

Глава МИД Украины заявил об оттепели в отношениях с Россией

Глава МИД Украины Вадим Пристайко назвал текущее состояние отношений между Киевом и Москвой "оттепелью".
РИА Новости 15:12
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