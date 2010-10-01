Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова. Контракт с 26-летним российским футболистом рассчитан на три года.

Томас Цорн ответил на вопрос о трансфере Мирзова

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