Футбол
Спорт-ЭкспрессТомас Цорн ответил на вопрос о трансфере Мирзова
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова. Контракт с 26-летним российским футболистом рассчитан на три года.
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Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции
РИА Новости 13:00
Политика
Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России
По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Политика
Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского
Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации
Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
Lenta.ru 07:43
Фигурное катание
Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске
Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.
Телеканал 360° 08:48
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились
Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.
BFM.ru 10:51
Политика
Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка
Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ 12:23
Футбол
Томас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль
В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.
Чемпионат 13:00
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах
Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".
Kinonews.ru 03:15
Фигурное катание
Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
RT на русском 11:16
Общество
Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян
Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости вчера в 11:22
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника
На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Культура
Глава киностудии имени Горького ушел в отставку
Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника.
Коммерсантъ 12:11
Наука
В США вручили Шнобелевские премии
В США определили обладателей Шнобелевской премии - ежегодной шуточной награды, которую присуждают за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС 11:46
Происшествия
Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж
Водитель электромобиля в Зеленоградске не справился с управлением и рухнул с набережной на пляж.
ТАСС 11:41
Здоровье
Минздрав повысит зарплаты врачам
Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.
ФедералПресс 04:06
Политика
Зеленский озвучил условия выборов в Донбассе
Сегодня же стало известно, что Украина готовит списки для проведения нового обмена.
Вести.Ru 12:42
Энергетика
В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal
Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Экономика
Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей
К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Экономика
В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО
Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM 01:34
Культура
Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника
Пилотный проект был запущен 1 сентября в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.
Радио Sputnik 12:37
Политика
Лондон попросил снять ограничения на судоходство в Керченском проливе
Ограничения России на проход судов через Керченский пролив должны быть отменены, поскольку не преследуют никакой цели, кроме дестабилизации ситуации на Украине.
РБК 13:42
Здоровье
Медики назвали пять опасных причин онемения в пальцах
Чувство онемения в пальцах рук может появиться из-за межпозвоночной грыжи. Еще одна возможная причина онемения – нарушения в работе сердца.
Волгоградская правда 01:20
Экономика
Костин предложил освободить бедных от налогов
Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика
Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии
На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Культура
Международную премию Ага Хана в области архитектуры вручат в Казани
Коммерсантъ Казань 11 сентября в 03:47
Политика
Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня
Чуйченко отметил, что восьмичасовой рабочий день и его регулирование относится к Трудовому кодексу.
Мой Брянск вчера в 23:29
Политика
На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных
Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России.
RT на русском 11:01