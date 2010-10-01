Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессТомас Цорн ответил на вопрос о трансфере Мирзова

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о трансфере полузащитника Резиуана Мирзова. Контракт с 26-летним российским футболистом рассчитан на три года.
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Происшествия

В Петербурге вспыхнул пожар на подстанции

РИА Новости 13:00
Политика

Турчинов назвал препятствие для объявления Украиной войны России

По мнению экс-главы СНБО, президент России мог бы применить ядерное оружие, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО.
РБК 12:03
Политика

Российского посла вызвали в МИД Чехии из-за слов Мединского

Российского посла в Чехии Александра Змеевского вызвали в МИД республики из-за высказывания министра культуры Владимира Мединского о старосте одного из районов Праги.
РИА Новости 09:21
Шоу-бизнес

Директор Заворотнюк опроверг сообщение о ее госпитализации

Представитель певицы Стас Христов сказал, что получил от Заворотнюк сообщение, в котором сама актриса опровергла информацию о госпитализации.
Lenta.ru 07:43
Фигурное катание

Российские юниоры заняли весь пьедестал на этапе Гран-при в Челябинске

Российские спортсмены заняли первое — четвертое места на IV этапе Гран-при среди юниоров по фигурному катанию в Челябинске.
Телеканал 360° 08:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились

Свадьба телеведущей Ксении Собчак и театрального режиссера Константина Богомолова, состоявшаяся 13 сентября, походила одновременно на странную комедию, перформанс, пранк, цирк и вакханалию.
BFM.ru 10:51
Политика

Арбитраж в Гааге отказал РФ в пересмотре юрисдикции иска Приватбанка

Гаагский арбитраж отказал Москве в пересмотре юрисдикции по иску Приватбанка Украины о потере активов в Крыму.
РЕН ТВ 12:23
Футбол

Томас Цорн, интервью: «Спартак», Кононов, Черчесов, Крал, Шюррле, Тиль

В первой части интервью Томас Цорн объяснял, почему не будет приглашать Массимо Карреру на матчи «Спартака», а также начал разговор о важности Андре Шюррле для строительства новой команды.
Чемпионат 13:00
Кино

HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах

Телеканал HBO намерен запустить в производство еще один приквел популярного сериала "Игра престолов".
Kinonews.ru 03:15
Фигурное катание

Туктамышева лидирует на Lombardia Trophy после короткой программы

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева занимает первое место по итогам короткой программы на турнире серии «Челленджер» Lombardia Trophy в итальянском Бергамо.
RT на русском 11:16
Общество

Facebook заблокировал аккаунт Маргариты Симоньян

Главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян заблокировали доступ в Facebook.
РИА Новости вчера в 11:22
Спорт

Пловчиху в США лишили победы из-за слишком открытого купальника

На чемпионате по плаванию на Аляске судьи лишили победы британку Брекинн Уиллис из-за слишком открытого купальника.
Известия 05:33
Культура

Глава киностудии имени Горького ушел в отставку

Генеральный директор киностудии имени Горького Сергей Зернов покинул должность по соглашению сторон, сообщают «Ведомости» со ссылкой на сотрудника другой компании и профильного чиновника.
Коммерсантъ 12:11
Наука

В США вручили Шнобелевские премии

В США определили обладателей Шнобелевской премии - ежегодной шуточной награды, которую присуждают за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения.
ТАСС 11:46
Происшествия

Под Калининградом электромобиль упал с набережной на пляж

Водитель электромобиля в Зеленоградске не справился с управлением и рухнул с набережной на пляж.
ТАСС 11:41
Здоровье

Минздрав повысит зарплаты врачам

Ранее «ФедералПресс» сообщал о мерах по поднятию зарплат врачам и учителям. Володин поручит изучить зарплаты при подготовке к бюджету.
ФедералПресс 04:06
Политика

Зеленский озвучил условия выборов в Донбассе

Сегодня же стало известно, что Украина готовит списки для проведения нового обмена.
Вести.Ru 12:42
Энергетика

В Германии призвали «Газпром» выполнить решение суда ЕС по Opal

Федеральное сетевое агентство ФРГ призвало "Газпром" выполнить решение Европейского суда юстиции по Opal и снизить транспортировку газа по трубопроводу до 50% транзитной мощности.
Газета.Ru 11 сентября в 10:16
Армия и оружие

Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Lenta.ru 11 сентября в 20:12
Экономика

Кемеровский культурный кластер сменил подрядчика

VSE42.RU 12:23
Экономика

Средний размер пенсии в 2020 году составит 15 тысяч рублей

К 2020 году средний размер пенсии в России увеличится до 15 тыс. рублей, а для не работающих по старости — до 16,4 тыс. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
RT на русском 11:16
Экономика

В Минфине предрекли снижение стоимости ОСАГО

Стоимость ОСАГО для аккуратных водителей заметно снизится после реформы расчета тарифов.
REGNUM 01:34
Культура

Песни Beatles, Nirvana и Queen вошли в культурный норматив школьника

Пилотный проект был запущен 1 сентября в Татарстане, Коми, Ставропольском крае, Ярославской, Пензенской, Саратовской и Новосибирской областях.
Радио Sputnik 12:37
Политика

Лондон попросил снять ограничения на судоходство в Керченском проливе

Ограничения России на проход судов через Керченский пролив должны быть отменены, поскольку не преследуют никакой цели, кроме дестабилизации ситуации на Украине.
РБК 13:42
Здоровье

Медики назвали пять опасных причин онемения в пальцах

Чувство онемения в пальцах рук может появиться из-за межпозвоночной грыжи. Еще одна возможная причина онемения – нарушения в работе сердца.
Волгоградская правда 01:20
Экономика

Костин предложил освободить бедных от налогов

Президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин выступил на пленарной сессии Московского финансового форума с идеей освободить бедных от налогов.
BFM.ru вчера в 12:14
Политика

Немецкий таблоид рассказал о «проклятом» советском наследии

На сегодняшний день повсюду можно найти следы пребывания советских войск, и "прокляты" они по той причине, что избавиться от них так и не удается, пишет издание.
РИА Новости вчера в 22:00
Культура

Международную премию Ага Хана в области архитектуры вручат в Казани

Коммерсантъ Казань 11 сентября в 03:47
Политика

Правительство признало невозможным отмену восьмичасового рабочего дня

Чуйченко отметил, что восьмичасовой рабочий день и его регулирование относится к Трудовому кодексу.
Мой Брянск вчера в 23:29
Политика

На Украине начали допрашивать нарушивших границу России военных

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны в ноябре 2018 года после того, как нарушили границу России.
RT на русском 11:01
Как работают Яндекс.Новости?
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