Общество
Tomsk.RuТомичи-заемщики МФО тоже смогут воспользоваться кредитными каникулами
Томичи-заемщики МФО тоже смогут воспользоваться кредитными каникулами Томичи, взявшие займы в микрокредитных организациях, смогут оформить кредитные каникулы.
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Xiaomi представила самый дешевый электроскутер Ninebot
iXBT.com вчера в 01:23
Футбол
Футболист-гей упрекнул руководство АПЛ в отсутствии поддержки
В своем письме спортсмен рассказал, что с 19 лет страдает из-за своей сексуальной ориентации.
ProstoProSport 07:18
Футбол
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
РФС принял решение наказать наставника «Спартака» Доменико Тедеско за поведение в матче с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 15:13
Политика
Зеленский заявил о правильности карантина на Украине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что карантин по коронавирусной инфекции COVID-19, введённый ранее в стране, дал положительные результаты.
RT на русском 09:25
Политика
Голунов упрекнул Навального в плагиате статей Сафронова
Журналист Иван Голунов фактически упрекнул Алексея Навального в плагиате работы арестованного на этой неделе Ивана Сафронова, чьи заметки выходили в "Коммерсанте" и "Ведомостях".
Газета.Ru 09:11
Экономика
Кудрин заявил о застое в российской экономике
Низкий уровень долговой нагрузки России — хороший резерв для борьбы с кризисом, считает господин Кудрин.
Коммерсантъ 08:56
Происшествия
Полиция Петербурга задержала 38 человек в ходе ночного рейда
Полиция Петербурга в ходе ночного профилактического рейда в центре города задержала 38 человек, говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 11 июля.
Известия 07:27
Путешествия
400 тыс. туристов приехали в Крым за последние 10 дней
400 тыс. человек прибыли в Крым за 10 дней после снятия ограничений на приезд туристов из других российских регионов.
Известия 08:21
Происшествия
Авиакомпания «Россия» проверит информацию о «дожде» в самолете
Авиакомпания "Россия" проводит расследование после видео с якобы протекшим потолком самолёта и пассажирами под зонтами, сообщил РИА Новости представитель авиаперевозчика, добавив, что жалоб от пассажиров не поступало.
РИА Новости 09:21
Происшествия
В Николаеве выстрелили в голову активисту-бандеровцу
Сегодня утром в Николаеве (Украина) неизвестный совершил выстрел в голову представителя организации «Тризуб им. Степана Бандеры» *.
Свободная Пресса 05:59
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Футбол
«Фенербахче» заинтересован в приобретении Дзюбы, пишут СМИ
Турецкий футбольный клуб "Фенербахче" заинтересован в переходе капитана сборной России по футболу Артема Дзюбы.
РИА Новости 09:30
Киберспорт
В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage.
Piter.tv 07:27
Единоборства
Петр Ян проведет бой за титул чемпиона UFC против Жозе Альдо
Россиянин Петр Ян проведет поединок с бразильцем Жозе Альдо за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе.
ТАСС Спорт вчера в 20:25
Политика
Кремль отрицает установление неосталинизма в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который обвинил власти в установлении неосталинизма в стране.
Gazeta.SPb 00:31
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Футбол
«Шеффилд Юнайтед» – «Челси». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:30 по московскому времени.
Sports.ru 07:32
Хоккей
ФХР возбудила дело по факту смерти 23-летнего хоккеиста
Дисциплинарный комитет Федерации хоккея России (ФХР) возбудил дело по факту смерти форварда клуба Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) "Южный Урал" Павла Крутия, сообщается на официальном сайте организации.
Газета.Ru 09:48
Политика
Франция выразила сожаление о превращении собора Святой Софии в мечеть
Франция сожалеет об изменении статуса музея собора Святой Софии и превращении памятника христианской культуры в мечеть.
News.ru 04:44
Футбол
«Реал» одержал восьмую победу подряд в чемпионате Испании по футболу
Мадридский футбольный клуб "Реал"на домашнем стадионе одержал победу над "Алавесом" в матче 35-го тура чемпионата Испании.
Московский Комсомолец вчера в 19:18
Баскетбол
Шенгелия ответил на критику в свой адрес за переход в ЦСКА
Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия ответил тем, кто раскритиковал его за переход в московский ЦСКА.
РИА Новости 07:25
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Происшествия
В Египте 10 человек погибли при попытке спасти тонущего ребенка
Известия вчера в 21:22
Футбол
«Зенит» встретится с «Ахматом» в матче 28-го тура РПЛ
Невские Новости 02:16
Политика
Вице-премьер Украины оценил сроки мирного возвращения Донбасса
Безопасное возвращение территорий Донбасса в состав Украины займет минимум 25 лет, столько времени необходимо для изменения мышления жителей региона.
РБК 09:39