Общество

Tomsk.RuTomsk.RuТомичи-заемщики МФО тоже смогут воспользоваться кредитными каникулами

Томичи-заемщики МФО тоже смогут воспользоваться кредитными каникулами Томичи, взявшие займы в микрокредитных организациях, смогут оформить кредитные каникулы.
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Томичи-заемщики МФО тоже смогут воспользоваться кредитными каникулами

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