Финансы
Общественное телевидение РоссииКурс доллара и евро резко вырос на фоне падения цен на нефть
Из-за стремительного падения цен на нефть до рекордно низких значений за 29 лет рубль в понедельник резко подешевел против доллара и евро, передает Общественное телевидение России. Что касается национальной валюты, то здесь антирекордов, которые были зафиксированы в январе 2016 года, не достигли.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Курс доллара и евро резко вырос на фоне падения цен на нефть
Общественное телевидение России09 марта в 12:55
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 21:23, Ашберн
Комментарии
Спорт
ЧМ по хоккею с мячом в Иркутске перенесли из-за коронавируса
Международная федерация бенди объявила на своем сайте, что из-за вспышки коронавируса принято решение перенести чемпионат мира по хоккею с мячом на октябрь.
Общество
Симоньян ответила на обвинения Навального
Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян ответила на расследование Фонда борьбы с коррупцией, что платит со своих доходов налоги.
Авто
Назван срок, за который можно накопить на автомобиль в России
Как выяснили эксперты, изучив ситуацию в 23 городах, в начале текущего года средняя стоимость автомобиля на вторичном рынке составляла 429 тысяч рублей при средней зарплате в 39 тысяч рублей.
Политика
Литва предостерегла НАТО от «стратегической ошибки» в отношении России
По словам президента, включение России в единое геополитическое пространство стало бы "стратегической ошибкой".
Политика
В ДНР сообщили о создании площадки прямого диалога Киева и Донбасса
Участники минских переговоров договорились о создании площадки для прямого диалога между Киевом и Донбассом по политическим вопросам, сообщили в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Хоккей
Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов регулярного сезона-2019/20.
Шоу-бизнес
Муцениеце рассказала о разводе с Прилучным
В настоящее время 31-летняя актриса переживает за свое будущее. Муцениеце сравнила развод с Прилучным с прыжком в бездну.
Политика
США запретят въезд из Европы из-за коронавируса
США запретят въезд из Европы c 13 марта в связи со вспышкой коронавирусной инфекции.
Политика
Против поправок в Конституцию проголосовал только один сенатор
Мархаев отказался комментировать свое решение, однако заявил, что оно было осознанным. Ранее сенатор работал в качестве главы ОМОНа Бурятии.
Экономика
В распоряжении Украины осталось менее $3 млрд «живых» денег
Киев, 11 марта 2020, 10:49 — REGNUM На Украине эксперты продолжают обсуждать печальную ситуацию в экономике страны после очередного витка мирового финансового кризиса, передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 11 марта.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала готовится к новой работе
Известный телеведущий Дмитрий Шепелев после ухода с Первого канала готовится к новой работе.
Кино
Дочь Миллы Йовович снялась в «Черной вдове» со Скарлетт Йоханссон
Голливудская актриса Милла Йовович поздравила свою старшую дочь Эвер с ролью в фантастическом боевике «Черная вдова» на своей странице в Instagram.
Общество
В Италии из-за коронавируса закрыли магазины, бары и рестораны
В Италии на фоне распространения коронавирусной инфекции временно закроются все магазины розничной торговли, за исключением тех, что продают продукты питания, и аптек.
Происшествия
Женщину заперли на карантин с телом умершего от коронавируса мужа
Жительница итальянской коммуны Боргетто-Санто-Спирито в северной провинции Савона несколько дней провела взаперти с телом умершего от коронавируса мужа.
Шоу-бизнес
Меган Маркл разрыдалась, улетая от принца Гарри в Канаду
Меган Маркл разрыдалась во время прощания с принцем Гарри.
Политика
Терешкова предложила обнулить президентские сроки
Предлагаю либо снять ограничения президентских сроков, либо записать в одну из статей законопроекта положение о том, что после вступления в силу обновленной Конституции действующий президент, как и любой другой гражданин имеет право избираться на пост главы государства, — заявила Терешкова.
Политика
Святослав Вакарчук оставил пост главы партии «Голос»
Как заявил на своей странице в Facebook сам господин Вакарчук, сегодняшний съезд партии избрал новым лидером другого представителя парламентской фракции -- Киру Рудик.
Энергетика
Еще три страны объявили нефтяную войну России
Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты продолжают нефтяную войну, объявив о снижении цен на свою нефть, пишет Bloomberg.
Футбол
Дубль Кокорина помог «Сочи» разгромить «Оренбург» в матче РПЛ
«Сочи» принимал на стадионе «Фишт» клуб «Оренбург». Матч прошел в рамках 18-го тура РПЛ. Хозяева победили с разгромным счетом 5:1.
Общество
Во Владивостоке более тысячи строителей вышли на забастовку
Владивосток, 11 марта 2020, 04:59 — REGNUM Во Владивостоке более тысячи строителей музейно-театрального комплекса на острове Русский в среду, 11 марта, устроили стихийную забастовку.
Футбол
«ПСЖ» выиграл у «Боруссии» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
«ПСЖ» на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Французский клуб победил со счетом 2:0.
Музыка
Little Big пока не представила песню для «Евровидения-2020»
2 марта стало известно, что группа Little Big представит Россию на музыкальном конкурсе «Евровидение-2020».
Наука
Названы главные факторы смерти от коронавируса
К главным факторам риска смерти от нового типа коронавируса отнесли те, которые можно выявить еще при госпитализации: пожилой возраст, признаки заражения крови (сепсис) и проблемы со свертыванием крови.
Экономика
В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Футбол
РПЛ ограничила число зрителей на матчах в Москве до пяти тысяч человек
Мэр Москвы Сергей Собянин из-за распространения коронавируса COVID19 подписал указ о запрете проведения в столице России массовых мероприятий с числом участников свыше пяти тысяч.
Армия и оружие
Поступившие на вооружение ТОФ танки Т-80БВ провели первые стрельбы
На приморском полигоне Бамбурово провели первые боевые стрельбы танки Т-80БВ.