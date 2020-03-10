Финансы
Вести-ТомскТомичи не спешат покупать валюту на фоне резкого скачка курсов
Томичи сегодня не спешат покупать валюту на фоне резкого скачка курсов, вызванного падением цен на нефть. Накануне российская валюта подешевела до рекордно низких значений: 75 рублей за американский доллар и почти 86 - за евро. Это данные международного валютного рынка FOREX.
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