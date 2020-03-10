Томичи сегодня не спешат покупать валюту на фоне резкого скачка курсов, вызванного падением цен на нефть. Накануне российская валюта подешевела до рекордно низких значений: 75 рублей за американский доллар и почти 86 - за евро. Это данные международного валютного рынка FOREX.

Томичи не спешат покупать валюту на фоне резкого скачка курсов

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