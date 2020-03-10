Финансы
Форпост Северо-ЗападКурс рубля резко упал после открытия торгов на Московской бирже
Во вторник, 10 марта, стало известно, что курс рубля резко упал после открытия торгов на Московской бирже. Это следует из данных онлайн-площадки. Курс доллара поднялся на 4,23 рубля и составил 72,77 рубля по сравнению с закрытием торгов в минувшую пятницу.
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Курс доллара на старте торгов взлетел на 4,2 руб, евро - на 5,1 руб
Московский Комсомолецвчера в 03:10
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