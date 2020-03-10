Финансы

Форпост Северо-ЗападФорпост Северо-ЗападКурс рубля резко упал после открытия торгов на Московской бирже

Во вторник, 10 марта, стало известно, что курс рубля резко упал после открытия торгов на Московской бирже. Это следует из данных онлайн-площадки. Курс доллара поднялся на 4,23 рубля и составил 72,77 рубля по сравнению с закрытием торгов в минувшую пятницу.
Читать в источнике
Комментировать1,4K

Подробнее о событии

Курс доллара на старте торгов подскочил до 72,77 рублей

РИА Новостивчера в 03:48

Стоимость доллара превысила 72 рубля на открытии торгов

Коммерсантъвчера в 03:13

Курс евро вырос более чем на пять рублей

RT на русскомвчера в 03:03

Курс доллара и евро взлетели в начале торгов на Мосбирже

Известиявчера в 03:06

Курс рубля упал

Lenta.ruвчера в 03:09

Курс доллара вырос до ₽72,99 на открытии торгов

РБКвчера в 03:02

Курс доллара на старте торгов взлетел на 4,2 руб, евро - на 5,1 руб

Московский Комсомолецвчера в 03:10
Показать все источники
Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:09, Ашберн

Комментарии

Политика

Путин прокомментировал поправку об обнулении президентских сроков

Возможность принятия поправки об обнулении президентских сроков подтвердил президент России Владимир Путин 10 марта, выступая в Госдуме.
Красная весна вчера в 09:02
Общество

Авиакомпания «Победа» приостановила рейсы в Израиль

Авиакомпания «Победа» объявила о том, что с 12 марта по 12 мая приостанавливает полеты в Израиль, говорится в сообщении, поступившем в РБК.
РБК 05:31
Происшествия

В Москве проверят данные об избиении мужчины, защищавшего пенсионера

Московские следователи проверят информацию из СМИ об избиении группой подростков на юго-востоке Москвы мужчины, заступившегося за пенсионера, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по столице Юлия Иванова.
РИА Новости 04:15
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Общество

Билли Айлиш разделась на концерте в Майами

РИА Новости 04:20
Наука

Обнаружен потенциальный биомаркер аллергии на арахис

ToDay News Ufa вчера в 12:52
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

В Киеве до конца марта введут ограничительные меры из-за коронавируса

Ограничительные меры вводятся в Киеве с четверга и до конца марта для предотвращения распространения нового типа коронавируса, сообщил в среду мэр Киева Виталий Кличко.
РИА Новости 05:38
Технологии

Врач рассказал, как вывести токсины из организма без диет и лекарств

Научный сотрудник медицинского центра Чикагского университета Эндрю Аронсон заявил о неэффективности и даже опасности различных смузи, добавок, упражнений и прочих "легких" средств для очистки организма от токсинов.
Российская газета вчера в 00:45
Финансы

Банк Англии экстренно снизил базовую ставку из-за коронавируса

Решение о снижении ставки на 50 базисных пунктов — с 0,75% до 0,25% — было принято на экстренном заседании и объясняется необходимостью дать ответ на экономический шок, вызванный распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
РБК 06:05
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Происшествия

Ударивший Голунова экс-полицейский Уметбаев в суде извинился перед ним

Бывший полицейский Максим Уметбаев, обвиняемый по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова, принес ему извинения и заявил, что рад общественному резонансу этого уголовного дела, передает корреспондент ТАСС из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на его арест.
ТАСС 04:56
Шоу-бизнес

Режиссер Владимир Наумов заявил в полицию о пропаже своих пистолетов

Речь идет о газовом оружии Streamer-2014 и Walther PP, которое исчезло из квартиры В Москве 92-летний режиссер Владимир Наумов обнаружил пропажу оружия – двух газовых пистолетов.
Регион online 04:02
Шоу-бизнес

Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции

13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
SM News 01:00
Экономика

АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса

В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Российская газета 04:32
Общество

Китайские ученые назвали «слабое» место у коронавируса

Ученые из китайского Университета Сунь Ятсена смогли обнаружить «слабое» место у нового коронавируса.
Московский Комсомолец в Марий Эл вчера в 14:00
Футбол

Кокорин назвал испорченными отношения с руководством «Зенита»

ProstoProSport вчера в 08:29
Общество

В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

ТАСС 03:32
Политика

Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
РИА Новости 06:06
Общество

В посольстве сообщили россиянам о новых правилах перемещения по Италии

В посольстве России в Италии рассказали россиянам о новых правилах перемещения по стране, учитывая меры, принятые итальянскими властями из-за эпидемии коронавируса, пишет РБК.
Инфорос 03:49
Политика

Сергей Шнуров посвятил стихотворение Путину

В конце стихотворения Шнуров пророчит Путина в «избранные монархи».
ИнфоСМИ 05:40
Энергетика

Силуанов оценил готовность России к падению цен на нефть

Россия лучше других нефтедобывающих стран подготовлена к падению цен на нефть, бюджет выполнит все обязательства, заявил журналистам глава Минфина Антон Силуанов.
РИА Новости 05:41
Футбол

Экс-наставник «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»

Бывший наставник белградского футбольного клуба "Партизан" Марко Николич может возглавить московский "Локомотив".
Вести.Ru 05:34
Происшествия

В Саратове судят мужчину, напавшего на таксиста

Напомним, инцидент произошел ночью 24 февраля в Саратове на улице Чернышевского, около дома №83.
Саратов 24 03:47
Шоу-бизнес

Ольга Бузова отменила романтическую поездку в Париж из-за коронавируса

Вокруг ТВ вчера в 09:50
Кино

Появился трейлер мультфильма по Mortal Kombat

Киностудия Warner Bros. показала новый трейлер мультфильма по игре Mortal Kombat — «Легенды «Смертельной битвы»: Месть Скорпиона».
iReactor 09 марта в 14:35
Общество

Bloomberg: крупнейшая игровая выставка E3 отменена из-за коронавируса

Игровая выставка Electronic Entertainment Expo, или E3, отменена из-за коронавируса, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru 05:57
Шоу-бизнес

Рита Дакота отметила 30-летие с новым бойфрендом и бывшим мужем

Юбилей артистка отметила в компании нового бойфренда Федора Белогая и бывшего супруга Влада Соколовского.
RuNews24.ru вчера в 06:34
Экономика

Глава ЕЦБ предупредила, что из-за коронавируса ЕС может ждать кризис

Глава Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард предупредила европейских лидеров, что без скоординированных действий ЕС может ждать экономический кризис из-за вспышки коронавируса, подобный рецессии 2008 года.
ТАСС 05:52
Авто

Новый Toyota Highlander сертифицирован в РФ

В базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на новую генерацию Toyota Highlander.
SpeedMe вчера в 13:20
Как работают Яндекс.Новости?
Ситуация на рынках из-за развала ОПЕК+Больше новостей по теме
Главное