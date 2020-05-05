с чего всё началось

Футбол В УЕФА рассказали об альтернативных сценариях завершения еврокубков Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил, что организация подготовила несколько альтернативных сценариев завершения текущего сезона еврокубков.

Происшествия В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП Ночью на улице Армянской Хостинского района Сочи на территории Барановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. 18

Общество Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса. 4,4K

Политика Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался ЕК на Россию Глава округа Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу, в открытом письме призвал председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен выступить за то, чтобы Европа осудила действия России. 1,7K

Здоровье В Омске уволился главврач больницы, где зафиксирована вспышка коронавируса Главный врач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев, где выявлено 16 случаев заражения коронавирусом и введен карантин, уволился по собственному желанию. 47

Происшествия В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга. 311

Политика Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook. 870

Общество Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна. 3,3K

Здоровье В Калининградской области около 350 медиков отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать. 6,5K

Политика Венесуэльские власти заявили о задержании двух американских наемников Венесуэльские власти заявили, что они задержали двух граждан США, которые подозреваются в участии в попытке вторжения, направленном против президента Николаса Мадуро. 152

Технологии Конференция разработчиков Apple WWDC’20 начнётся 22 июня Сегодня Apple объявила, что ее всемирная конференция разработчиков состоится 22 июня.

Общество Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты. 523