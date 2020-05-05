Экономика

Алтайская правдаАлтайская правдаПравительство выделило 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса

Правительство РФ выделило 15,4 млн рублей Алтайскому краю на поддержку бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Читать в источнике
Комментировать172
с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения
 правительства.
Коммерсантъвчера в 09:30

Подробнее о событии

Крым выделил 700 млн рублей на поддержку жителей региона

Московский Комсомолец07:10

Регионы получат два миллиарда рублей на поддержку МСП из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 08:08

Правительство выделило 2 млрд рублей регионам на борьбу с коронавирусом

Коммерсантъвчера в 09:30

Кабмин выделил регионам ₽2 млрд на поддержку малого и среднего бизнеса

РБКвчера в 08:23

Карачаево-Черкесия получит самые большие субсидии в СКФО на помощь бизнесу

REGNUM03:53

Кабмин выделил регионам 2 млрд рублей на поддержку МСП

ТАССвчера в 04:54

Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19

Парламентская газетавчера в 05:16
Показать все источники
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:33, Ашберн
Общество

Шеф-повар рассказал о меню на банкете в честь Дня Победы в Кремле

Наша версия 06:00
121
Футбол

В УЕФА рассказали об альтернативных сценариях завершения еврокубков

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил, что организация подготовила несколько альтернативных сценариев завершения текущего сезона еврокубков.
Матч ТВ 11:06
Происшествия

В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП

Ночью на улице Армянской Хостинского района Сочи на территории Барановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.
Российская газета 07:53
18
Политика

Путин и Лукашенко провели телефонный разговор

РИА Новости 11:14
332
Хоккей

«Матч ТВ» покажет 9 мая победный хоккейный матч Россия — Германия

Lenta.ru 11:38
Политика

Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая

Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
3K
Общество

Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
4,4K
Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался ЕК на Россию

Глава округа Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу, в открытом письме призвал председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен выступить за то, чтобы Европа осудила действия России.
Коммерсантъ вчера в 20:44
1,7K
Космос

Астрономы нашли идеальные системы для поиска жизни

Популярная механика вчера в 09:01
Здоровье

В Омске уволился главврач больницы, где зафиксирована вспышка коронавируса

Главный врач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев, где выявлено 16 случаев заражения коронавирусом и введен карантин, уволился по собственному желанию.
ТАСС 12:34
47
Общество

Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний

Кавказский узел вчера в 19:28
24
Происшествия

В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади

Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14
311
Здоровье

В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков

В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
7
Политика

Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы администрации города.
Ведомости 10:33
557
Политика

Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы

Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
Ведомости 03:20
870
Общество

Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России

Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
3,3K
Армия и оружие

В небе над Воронежем прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы

Вести Воронеж 07:34
6
Здоровье

В Калининградской области около 350 медиков отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.
RT на русском вчера в 12:51
6,5K
Политика

Венесуэльские власти заявили о задержании двух американских наемников

Венесуэльские власти заявили, что они задержали двух граждан США, которые подозреваются в участии в попытке вторжения, направленном против президента Николаса Мадуро.
Коммерсантъ вчера в 22:31
152
Общество

Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России

Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
1,6K
Игры

Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе

3DNews 03:56
101
Общество

Министр просвещения РФ: сроки сдачи ЕГЭ могут быть перенесены

Ранее, 18 апреля, Минпросвещения перенесло начало сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.
ИА Красная Весна 07:46
16
Технологии

Конференция разработчиков Apple WWDC’20 начнётся 22 июня

Сегодня Apple объявила, что ее всемирная конференция разработчиков состоится 22 июня.
ITZine.ru 12:48
Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля в провинции Алеппо

Алеппо, Сирия, 5 мая 2020, 08:08 — REGNUM Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВВС Израиля по военным объектам в провинции Алеппо.
REGNUM 01:08
78
Общество

Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса

Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
523
Единоборства

Глава UFC рассказал, что Хабиб Нурмагомедов очень богат

Глава UFC Дана Уайт рассказал, что российский боец Хабиб Нурмагомедов заработал огромную сумму, выступая на турнирах.
МК-Спорт 06:29
2
Происшествия

В Таиланде задержаны российские туристы за нарушение режима ЧП

Газета.Ru 07:15
24
Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
1,9K
Общество

Названа стоимость масок и перчаток в московском метро

Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
955
Футбол

«Ливерпуль» еще не решил, сделает ли предложение по Вернеру

Руководство «Ливерпуля» еще не решило, стоит ли клубу приобретать форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Soccer.ru 09:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное