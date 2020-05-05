Экономика
Алтайская правдаПравительство выделило 15,4 млн рублей на поддержку алтайского бизнеса
Правительство РФ выделило 15,4 млн рублей Алтайскому краю на поддержку бизнеса. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
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с чего всё началось
Правительство выделило 2 млрд руб. из резервного фонда на субсидии регионам в 2020 году для оказания мер поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, следует из распоряжения правительства.Коммерсантъвчера в 09:30
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Регионы получат 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса из-за COVID-19
Парламентская газетавчера в 05:16
Автоматически обработан 7171 источник, обновлено в 13:33, Ашберн
Футбол
В УЕФА рассказали об альтернативных сценариях завершения еврокубков
Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА Зоран Лакович заявил, что организация подготовила несколько альтернативных сценариев завершения текущего сезона еврокубков.
Матч ТВ 11:06
Происшествия
В Сочи на кладбище произошло смертельное ДТП
Ночью на улице Армянской Хостинского района Сочи на территории Барановского кладбища произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля.
Российская газета 07:53
Политика
Путин и Лукашенко провели телефонный разговор
РИА Новости 11:14
Политика
Путин проведет совещание по ситуации с коронавирусом 6 мая
Президент России Владимир Путин 6 мая проведет совещание по ситуации с COVID-19, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ вчера в 08:04
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Политика
Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался ЕК на Россию
Глава округа Прага-6 Ондржей Коларж, который инициировал демонтаж памятника советскому маршалу Ивану Коневу, в открытом письме призвал председателя Европейской комиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен выступить за то, чтобы Европа осудила действия России.
Коммерсантъ вчера в 20:44
Космос
Астрономы нашли идеальные системы для поиска жизни
Популярная механика вчера в 09:01
Здоровье
В Омске уволился главврач больницы, где зафиксирована вспышка коронавируса
Главный врач омской городской больницы № 1 Георгий Соболев, где выявлено 16 случаев заражения коронавирусом и введен карантин, уволился по собственному желанию.
ТАСС 12:34
Общество
Кадыров потребовал наказывать жителей Чечни за видеосъемку задержаний
Кавказский узел вчера в 19:28
Происшествия
В Петербурге задержали парней, жаривших шашлык на Сенной площади
Санкт-Петербург, 5 мая 2020, 18:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции нашли и привлекли к ответственности молодых людей, которые днем 2 мая дерзко и демонстративно пожарили шашлык на мангале на Сенной площади в центре Петербурга.
REGNUM 11:14
Здоровье
В России создан «Список памяти» с именами погибших во время пандемии коронавируса медиков
В России был создан сайт с именами медработников, погибших во время пандемии COVID-19.
ProUfu.ru 03:17
Политика
Мэр Нижнего Новгорода уйдет в отставку
Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов досрочно слагает полномочия, передает «РИА Новости» заявление пресс-службы администрации города.
Ведомости 10:33
Политика
Ким Чен Ына наградили российской медалью к 75-летию Победы
Лидер КНДР Ким Чен Ын награжден медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», сообщает посольство России в Пхеньяне на своей странице в Facebook.
Ведомости 03:20
Общество
Сингапурские учёные вновь изменили дату окончания эпидемии в России
Учёные из Сингапура вновь скорректировали прогноз окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, сдвинув его на 17 августа, следует из данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
RT на русском вчера в 03:51
Армия и оружие
В небе над Воронежем прошла репетиция авиапарада ко Дню Победы
Вести Воронеж 07:34
Здоровье
В Калининградской области около 350 медиков отказались работать
Около 100 врачей и 250 человек среднего медперсонала в Калининградской области до начала ситуации с коронавирусной инфекцией отказались работать.
RT на русском вчера в 12:51
Политика
Венесуэльские власти заявили о задержании двух американских наемников
Венесуэльские власти заявили, что они задержали двух граждан США, которые подозреваются в участии в попытке вторжения, направленном против президента Николаса Мадуро.
Коммерсантъ вчера в 22:31
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
Игры
Слухи: игрок узнал дату выхода Assassin’s Creed Valhalla благодаря магазину в своём городе
3DNews 03:56
Общество
Министр просвещения РФ: сроки сдачи ЕГЭ могут быть перенесены
Ранее, 18 апреля, Минпросвещения перенесло начало сдачи ЕГЭ с 25 мая на 8 июня.
ИА Красная Весна 07:46
Технологии
Конференция разработчиков Apple WWDC’20 начнётся 22 июня
Сегодня Apple объявила, что ее всемирная конференция разработчиков состоится 22 июня.
ITZine.ru 12:48
Армия и оружие
Сирийские ПВО отразили атаку ВВС Израиля в провинции Алеппо
Алеппо, Сирия, 5 мая 2020, 08:08 — REGNUM Сирийские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ракетную атаку ВВС Израиля по военным объектам в провинции Алеппо.
REGNUM 01:08
Общество
Названы востребованные профессии по окончании пандемии коронавируса
Самыми востребованными профессиями по окончании пандемии коронавируса в краткосрочной перспективе станут антикризисные и финансовые консультанты.
Lenta.ru 02:38
Единоборства
Глава UFC рассказал, что Хабиб Нурмагомедов очень богат
Глава UFC Дана Уайт рассказал, что российский боец Хабиб Нурмагомедов заработал огромную сумму, выступая на турнирах.
МК-Спорт 06:29
Общество
В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
Названа стоимость масок и перчаток в московском метро
Московские власти установили цену на маски и перчатки, которые будут продаваться в вендинговых автоматах в метро.
Lenta.ru 12:22
Футбол
«Ливерпуль» еще не решил, сделает ли предложение по Вернеру
Руководство «Ливерпуля» еще не решило, стоит ли клубу приобретать форварда «РБ Лейпциг» Тимо Вернера.
Soccer.ru 09:47