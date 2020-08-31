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Газета.Ru
Газета.Ru

Томская область стала лидером по обороту розничной торговли

Томская область возглавила рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли, составленный РИА "Новости". Так, за первое полугодие 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019 года ее рост составил 2,3%. В тройку лидеров вошли Ленинградская и Тверская области.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке – на 3,6 процента.
РИА Новости17:08
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Ёлдаш

Обороты розничной торговли в Дагестане в период пандемии упали на более 14%

Ёлдаш03:01
Российская газета

Названы российские регионы-лидеры по обороту розничной торговли

Российская газета02:27
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Названы регионы с ростом торговли на фоне общего падения продаж

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Власти Томской области объяснили лучший в России показатель роста розничной торговли

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Газета.Ru

Томская область стала лидером по обороту розничной торговли

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Life.ru

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

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