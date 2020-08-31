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Газета.Ru
Газета.Ru

Томская область стала лидером по обороту розничной торговли

Томская область возглавила рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли, составленный РИА "Новости". Так, за первое полугодие 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019 года ее рост составил 2,3%. В тройку лидеров вошли Ленинградская и Тверская области.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке – на 3,6 процента.
РИА Новости17:08
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Ёлдаш

Обороты розничной торговли в Дагестане в период пандемии упали на более 14%

Ёлдаш03:01
Российская газета

Названы российские регионы-лидеры по обороту розничной торговли

Российская газета02:27
РИА Новости

Якутия направила более миллиарда рублей на поддержку бизнеса

РИА Новости02:19
Газета.Ru

Томская область стала лидером по обороту розничной торговли

Газета.Ru01:57
ПРАЙМ

Власти Томской области объяснили лучший в России показатель роста розничной торговли

ПРАЙМ00:00
Life.ru

Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли

Life.ru18:18
Online47.ru

Ленинградская область вошла в ТОП-3 регионов по динамике розничной торговли

Online47.ru17:36

Справка не нужна — записка «прокатит»

Напомним, на минувшей неделе директор департамента образования Севастополя Елена Богомолова сообщила, что пропустившим занятия школьникам записка от родителей больше не поможет, необходимо будет предъявить справку от врача.
Севастополь.ру06:40
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Песков заявил о контроле властей Белоруссии над ситуацией в стране

Власти Белоруссии держат под контролем ситуацию в стране, поэтому российская сторона пока не намерена вводить резерв силовиков, который Москва готова предоставить в качестве помощи президенту Александру Лукашенко.
РБК07:32
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Минздрав дал рекомендации россиянам по подготовке детей к школе

Риск заражения COVID-19 все еще сохраняется, поэтому родители должны с большим вниманием относиться к подготовке ребенка в школу - рассказать об опасности коронавируса и важности мер профилактики, а также контролировать соблюдение правил личной гигиены, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости20:16
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В Индонезии обнаружен более заразный штамм коронавируса

Более заразный штамм нового коронавируса, получивший название D614G, обнаружен в Индонезии, сообщает Reuters со ссылкой на заместителя директора Института молекулярной биологии им. Эйкмана в Джакарте Херавати Судойо.
Ведомости03:58
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Орешкин допустил вхождение РФ в топ-5 экономик мира уже в этом году

Россия может войти в пятерку крупнейших экономик мира уже по итогам 2020 года, поэтому эта задача не была включена в национальные цели до 2030 года, заявил помощник президента РФ Максим Орешкин в ходе Всероссийского молодежного образовательного форума "Территория Смыслов".
Интерфакс07:02
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