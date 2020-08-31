Томская область стала лидером по обороту розничной торговли

Томская область возглавила рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли, составленный РИА "Новости". Так, за первое полугодие 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019 года ее рост составил 2,3%. В тройку лидеров вошли Ленинградская и Тверская области.