Томская область стала лидером по обороту розничной торговли
Томская область возглавила рейтинг российских регионов по динамике розничной торговли, составленный РИА "Новости". Так, за первое полугодие 2020 года в сравнении с тем же периодом 2019 года ее рост составил 2,3%. В тройку лидеров вошли Ленинградская и Тверская области.В источнике
С чего всё началось
Названы регионы — лидеры по обороту розничной торговли
По данным Росстата, в первом полугодии оборот розничной торговли в Российской Федерации снизился по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,4 процента, тогда как, например, промышленное производство снизилось на 3,5 процента, а ВВП, по предварительной оценке – на 3,6 процента.
РИА Новости17:08
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