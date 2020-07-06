Общество
Газета.RuТомский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отказался подтверждать или опровергать сообщения СМИ о заваленном мешками с трупами морге местной больницы. На сайте администрации региона при этом сообщается, что ситуацией вокруг скандальных фотографий будет заниматься специальная комиссия.
Читать в источнике
Оценить80
с чего всё началось
6 июля томское отделение «Московского комсомольца» опубликовало статью «Появились фото, где «ковидный» морг при Горбольнице №3 Томска завален мешками», в котором привело снимки журналиста Станислава Микрюкова из морга, расположенного недалеко от COVID-госпиталя в Томске.ФАН09:22
Подробнее о событии
Показать все источники
Трупы в мешках: в томском оперштабе умерших от COVID-19 назвали «мусором»
Московский Комсомолецвчера в 11:49
Губернатор Сергей Жвачкин уволил начальника облздрава из-за скандала с моргом
КП - Томсквчера в 09:34
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 10:53, Ашберн
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
Вести.Ru вчера в 23:25
Политика
В Совфеде назвали плохим решение Турции по собору Святой Софии
Решение придать собору Святой Софии статус мечети является плохим, поскольку это может привести к росту разногласий в обществе, заявил News.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Rambler News Service 10:48
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационноз-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Энергетика
Поставки нефти в мире снизились до минимума за девять лет
На фоне пандемии коронавируса и падения спроса крупнейшие производители нефти, включая Россию и Саудовскую Аравию, заключили соглашение о рекордном снижении добычи на 9,7 млн т барр. в сутки в рамках сделки ОПЕК+, которая будет действовать два года — с 1 мая 2020 года до начала мая 2022 года.
РБК 09:29
Футбол
«Сан-Лоренсо» согласился продать Гайча в ЦСКА за € 8,5 млн
Ранее сообщалось, что ЦСКА хотел заплатить за Гайча около 8 млн евро и получить 90% прав на игрока.
Vprognoze.ru вчера в 03:39
Общество
Антитела к коронавирусу выявили у 21,7% протестированных москвичей
Согласно результатам четвертого этапа ИФА-тестирования, которое прошло с 19 июня по 2 июля, у 21,7% москвичей формируется иммунитет к коронавирусу, за две недели в исследовании поучаствовали 98 тыс. человек.
Известия 09:23
Общество
Женщина с 13-м размером груди попала в украинскую книгу рекордов
Модель Мила Кузнецова с 13-м размером груди официально признана обладательницей самого большого натурального бюста на Украине.
НТВ 05:57
Общество
Журналисты раскритиковали Навального за его ролик про Сафронова
Журналисты обрушились на блогера Алексея Навального с критикой после его ролика на youtube-канале «Навальный LIVE».
URA.Ru 05:28
Общество
В России ЕГЭ по профильной математике сдадут более 390 тыс. человек
Более 390 тыс. человек сдадут 10 июля Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по профильной математике.
РБК 02:48
Происшествия
Замначальника нижегородского ГУ ФСИН заподозрили в получении откатов
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области полковника Евгения Сычева и начальника отдела по оплате труда полковника Степана Вахонина задержали 9 июля по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Коммерсантъ 09:02
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru вчера в 13:25
Путешествия
Переполненные пляжи Кубани заставили россиян соскучиться по Турции
Самой частой жалобой российских туристов, отдыхающих в этом году на курортах Кубани и Крыма, стало чрезмерное число людей на городских пляжах.
Народные новости 08:10
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Общество
«Бессмертный полк» может пройти осенью
Газета.Ru 10:40
Политика
Козак оценил заявление Киева о неактуальности Минских соглашений
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что Москва ждёт от Киева официальных данных о дальнейшем участии Украины в Минских соглашениях.
RT на русском 09:40
Шоу-бизнес
Звезда «Сватов» Федор Добронравов сменил имидж
В комментариях мнения поклонников разделились. Некоторые из них с трудом узнали в мужчине с седой бородой звезду сериала «Сваты».
WomanHit.ru 05:58
Политика
Власти Нидерландов подадут в ЕСПЧ иск к России из-за крушения MH17
Правительство Нидерландов намерено подать иск к России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за крушения в 2014 году самолёта, следовавшего рейсом MH17.
RT на русском 09:12
Культура
В будущей игре Far Cry 6 появится звезда сериала «Во все тяжкие»
Вашингтон, 10 июля 2020, 17:30 — REGNUM В сеть «утекла» информация о дате релиза шестой части шутера (игра, в которой упор сделан на применение огнестрельного оружия) Far Cry.
REGNUM 10:30
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Футбол
Станция метро в Петербурге будет переименована в честь «Зенита»
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев заявил, что станция петербургского метро "Новокрестовская" будет переименована в честь клуба.
Газета.Ru 10:31
Происшествия
В МИД опровергли информацию о «минировании» здания
В МИД РФ не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о "минировании" здания, пояснив, что в министерстве проходят рутинные проверочные мероприятия.
РИА Новости 10:45
Баскетбол
«Зенит» объявил о подписании контракта с Артурасом Гудайтисом
«Зенит» официально объявил о подписании контракта с литовским центровым Артурасом Гудайтисом (27 лет, 208 см). Соглашение рассчитано на два года.
Sports.ru 10:22
Общество
Россиян с 1 августа ждут новые льготы, надбавки и повышение пенсий
Новые начисления начнутся с 1 августа и коснутся только пенсионеров старше 75 лет.
Карелинформ 05:12