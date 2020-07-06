с чего всё началось

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин отказался подтверждать или опровергать сообщения СМИ о заваленном мешками с трупами морге местной больницы. На сайте администрации региона при этом сообщается, что ситуацией вокруг скандальных фотографий будет заниматься специальная комиссия.

Томский губернатор уволил главу депздрава после фото мешков с трупами

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Происшествия В МИД опровергли информацию о «минировании» здания В МИД РФ не подтвердили появившиеся в СМИ сообщения о "минировании" здания, пояснив, что в министерстве проходят рутинные проверочные мероприятия.