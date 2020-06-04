Коронавирус
REGNUMТомский губернатор заявил о халатности врачей с коронавирусом
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин заявил о том, что "халатное отношение" некоторых врачей к правилам безопасности привело к заражению коронавирусом целых отделений.
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Есть много героев, но есть и антигерои, которые привели к тому, что заражались целые коллективы. Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить — в результате лежат все вместе.
— Сергей Жвачкин, российский политикИА Красная Весна 03:17
с чего всё началось
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сказал, что врачи, заразившиеся коронавирусом, заболели по своей вине, передает «ТВ2» речь губернатора во время отчета о деятельности администрации.Медиазонавчера в 17:07
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Губернатор Томской области обвинил заразившихся коронавирусом врачей в халатности
Медиазонавчера в 17:07
Губернатор Сергей Жвачкин обвинил томских врачей в несоблюдении правил безопасности
Московский Комсомолецвчера в 09:00
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