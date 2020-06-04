Коронавирус
РБКТомский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах
Глава Томской области привел пример, когда девушка-медик пошла покурить и заразилась коронавирусом, а затем пошла в этом же защитном костюме пить чай с коллегами.
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с чего всё началось
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин сказал, что врачи, заразившиеся коронавирусом, заболели по своей вине, передает «ТВ2» речь губернатора во время отчета о деятельности администрации.Медиазонавчера в 17:07
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Томский губернатор заявил о распространяющих коронавирус «антигероях» среди врачей
Московский Комсомолец04:01
Губернатор Томской области обвинил заразившихся коронавирусом врачей в халатности
Медиазонавчера в 17:07
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Общество
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Ранее Темников выступил против сокращения зарплат футболистов ФНЛ, поскольку они зарабатывают значительно меньше, чем игроки российской Премьер-лиги.
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В России создадут снайперскую винтовку с дальнобойностью миномета
В России начали разработку уникальной снайперской винтовки с рекордной дальностью поражения.
Lenta.ru 05:05
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Саратовцы могут узнать прослушивают ли их телефон
Подробно о наличии «прослушки» в телефоне рассказал глава информационно-аналитического агентства «TelecomDaily» Денис Кусков.
Саратов 24 вчера в 23:09
Культура
Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов
Именно поэтому и критикуют его арт-дизайн, который ранее попал в Сеть, рассказал газете ВЗГЛЯД известный советский и российский художник-мультипликатор Гарри Бардин.
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Игры
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Общество
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Политика
Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ
Социальная сеть Facebook начнет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ.
Интерфакс вчера в 19:46
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В Госдепе призвали Россию «убраться с Ближнего Востока»
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Семак отреагировал на информацию об интересе клубов Серии А к Азмуну
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию об интересе итальянских клубов к нападающему Сердару Азмуну.
Metaratings 04:15
Общество
Выплаты за «президентские» выходные не включат в средний заработок
Минобороны перебрасывает военных для восстановления моста в Заполярье [видео] 03 06 2020 Средний заработок считают, исходя из фактически начисленной зарплаты и отработанного времени за предшествующие 12 месяцев.
Северпост 03 июня в 04:15
Происшествия
МЧС сообщило о локализации разлива топлива под Норильском
Разлив дизельного топлива под Норильском локализован, говорится в сообщении МЧС России.
Коммерсантъ 04:44
Футбол
Дюков: "Доходы клубов из-за коронавируса сократились более чем на 50%"
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что доходы клубов из-за пандемии коронавируса сократились более чем в два раза.
Soccer.ru 05:12
Общество
ПФР пояснил, кому с 1 августа выплатят повышенную пенсию
С 1 августа текущего года несколько категорий пенсионеров будут получать увеличенные выплаты, сообщила пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
Политика Сегодня вчера в 08:45
Технологии
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Lenta.ru вчера в 19:33
Путешествия
Туристы стали отказываться от отдыха в Сочи из-за новых правил
Вчера в Москве пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина рассказала, что многие туристы уже отказались от посещения сочинских отелей и санаториев.
Cod23.ru 03 июня в 01:12
Армия и оружие
Правительство Ливии заполучило Ми-35 фельдмаршала Хафтара
Lenta.ru вчера в 12:39
Общество
Названы отрасли с самыми высокооплачиваемыми вакансиями в России
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали более 150 тыс. вакансий за май этого года и выяснили, в каких отраслях предлагаются самые высокие зарплаты.
RT на русском вчера в 23:03
Происшествия
Один звонок, и сразу СОБР пришлют: еще одна версия о штурме квартиры на ЖБИ
Публицист Федор Крашенинников поделился своим мнением и очередной версией смерти парня 31 мая на Рассветной улице в районе ЖБИ.
Екатеринбург Онлайн вчера в 10:54
Общество
Delivery Club проверит сообщения о возможной забастовке курьеров
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Сёмин может вновь возглавить киевское «Динамо»
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Происшествия
На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом
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Главе "Роснефти" Игорю Сечину (ответственному секретарю комиссии по ТЭК) президент поручил обеспечить координацию деятельности органов власти всех уровней, местного самоуправления и организаций по исполнению этих поручений.
Российская газета вчера в 09:29
Шоу-бизнес
Пелагея изменила имидж и помолодела
Пелагея опубликовала снимок в новом образе рядом со снимком 2014 года с проекта шоу «Голос».
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Открыт потенциально обитаемый «зеркальный двойник» Земли
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Авто
ГАЗ может возродить «Волгу» на базе Skoda Octavia
СМИ сообщают, что новую «Волгу» разработают совместно с концерном Volkswagen на базе Skoda Octavia A8.
Тарантас Ньюс 03:50
Общество
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать
В Швеции открыта «пожизненная» вакансия, где не нужно работать. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:19