с чего всё началось

Глава Томской области привел пример, когда девушка-медик пошла покурить и заразилась коронавирусом, а затем пошла в этом же защитном костюме пить чай с коллегами.

Томский губернатор заявил о вине врачей во вспышках COVID в больницах

Общество Билл Гейтс отверг обвинения в желании чипировать человечество Американский предприниматель и один из основателей корпорации Microsoft Билл Гейтс отверг обвинения о желании использовать вакцину от нового коронавируса для чипирования населения планеты. 2,3K

Футбол Зарплата футболиста ФНЛ вызвала народный гнев россиян Ранее Темников выступил против сокращения зарплат футболистов ФНЛ, поскольку они зарабатывают значительно меньше, чем игроки российской Премьер-лиги. 3

Культура Бардин объяснил неприятие россиянами ремейков советских мультфильмов Именно поэтому и критикуют его арт-дизайн, который ранее попал в Сеть, рассказал газете ВЗГЛЯД известный советский и российский художник-мультипликатор Гарри Бардин.

Игры SnowRunners получит крупное обновление уже 9 июня Focus Home Interactive и Saber Interactive объявили, что обновление версии 5.0 для SnowRunner выйдет на PC и консолях уже 9 июня.

Политика Facebook начнет отмечать сообщения контролируемых государством СМИ Социальная сеть Facebook начнет маркировать сообщения контролируемых государством СМИ.

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Футбол Дюков: "Доходы клубов из-за коронавируса сократились более чем на 50%" Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков сообщил, что доходы клубов из-за пандемии коронавируса сократились более чем в два раза.

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Происшествия Один звонок, и сразу СОБР пришлют: еще одна версия о штурме квартиры на ЖБИ Публицист Федор Крашенинников поделился своим мнением и очередной версией смерти парня 31 мая на Рассветной улице в районе ЖБИ.

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Происшествия На Кубани за сутки выявили 83 случая заражения коронавирусом Краснодар, 5 июня 2020, 11:03 — REGNUM 83 новых случая заражения коронавирусом подтверждено за последние сутки в Краснодарском крае, сообщили 5 июня в региональном оперативном штабе. 1,3K

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