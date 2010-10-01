Политика

REGNUMREGNUMТомских газовиков поздравили с успешным запуском «Силы Сибири»

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил томских газовиков с успешным запуском магистрального газопровода «Сила Сибири». Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации. Поздравления от Жвачкина получил коллектив ООО «Газпром трансгаз Томск».
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Сергей Жвачкин поздравил томских газовиков с успешным запуском «Силы Сибири»

НИА-Томск05:16

Томских газовиков поздравили с успешным запуском «Силы Сибири»

REGNUM07:31
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