Политика
REGNUMТомских газовиков поздравили с успешным запуском «Силы Сибири»
Губернатор Томской области Сергей Жвачкин поздравил томских газовиков с успешным запуском магистрального газопровода «Сила Сибири». Об этом ИА REGNUM сообщили в областной администрации. Поздравления от Жвачкина получил коллектив ООО «Газпром трансгаз Томск».
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Политика
Республиканцы подготовили ответ демократам по импичменту Трампа
Члены Республиканской партии США в палате представителей американского Конгресса подготовили ответ на еще не обнародованный доклад демократов по импичменту президенту Дональду Трампу, передает телеканал Fox News.
Политика
Министр энергетики США ушел в отставку
Министр энергетики США Рик Перри сообщил, что покинул свой пост.
Здоровье
Из инфекционной больницы Новочеркасска уволились все врачи
Уволились ли врачи из-за низких зарплат, большой нагрузки или других причин, издание не сообщает.
Политика
В ДНР обвинили Зеленского в попытках переиначить «Минск-2»
Условия для проведения местных выборов в Донбассе, выдвигаемые президентом Украины Владимиром Зеленским, являются попыткой переиначить минские соглашения и не имеют ничего общего с действительностью, заявила в понедельник полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
Общество
Путин заморозил индексацию довольствия для расчета военных пенсий
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о продлении до 2021 года заморозки ежегодного роста на 2% размера денежного довольствия для расчета военных пенсий.
Общество
Мантуров оценил влияние закона о предустановке ПО на цену гаджетов
В Минпромторге не считают, что новый закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры со Smart TV вызовет удорожание техники.
Происшествия
При обрушении моста в Оренбурге пострадали два человека
По уточненным данным, при обрушении моста в Оренбурге пострадали два человека.
Футбол
Слова Дзюбы о фашистах хотят рассмотреть в комитете по этике РФС
В ответ нападающий "Зенита" назвал фанатов "Спартака" сектантами и фашистами.
Политика
США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд
США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
Политика
Кремль ответил на идею Зеленского обсудить статус Крыма
Кремль ответил на идею Владимира Зеленского обсудить статус Крыма с представителями РФ, Украины и США, инициативу украинского президента отвергли.
Происшествия
Кот задушил младенца на Украине
В Липовецком районе Винницкой области Украины кот задушил 9-месячную девочку, спавшую в коляске.
Армия и оружие
Forbes рассказал о «винтажной» обороне России в Арктике
Арктическое побережье Российской Федерации защищают мобильные ракетные комплексы (БРК) «Рубеж» (SSC-3 Styx — по классификации Североатлантического альянса), использующие «винтажные» дозвуковые противокорабельные ракеты П-15 «Термит» (SS-N-2 Styx).
Энергетика
WSJ: нефть Brent исчезнет в следующем году
Политика
В Ереване облили краской памятник Грибоедову
В Ереване сын армянского радикала Шаген Арутюнян облил красной краской памятник российскому поэту и дипломату Александру Грибоедову.
Шоу-бизнес
Бывшая жена экс-короля Малайзии заявила об угрозах ее сыну
Бывшая супруга экс-короля Малайзии Мухаммада V, обладательница титула «Мисс Москва - 2015» Оксана Горбатенко обратилась к начальнику ГУ МВД Москвы Олегу Баранову с заявлением об угрозах, поступающих в адрес ее сына.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Общество
Активист Майдана сбежал в Германию и столкнулся с «адом»
Активист Майдана Алексей Яремчук, который воевал в добровольческом нацбатальоне в Донбассе, рассказал о своем переезде в ФРГ.
Наука
Ученые не нашли следов массовых смертей в период Юстиниановой чумы
Исследователи не нашли свидетельств массовой гибели людей во время Юстиниановой чумы, которая в начале средних веков бушевала в Средиземноморье, некоторых регионах Европы и Ближнего Востока.
Здоровье
В Башкирии уменьшилась смертность от онкологии
Как подчеркнул Радий Хабиров, снижение смертности - это очень значимо, проделана большая работа.
Экономика
Хай-чек: средняя цена лекарств в России за год выросла на 7%
В октябре средняя цена проданного препарата выросла на 6,9% относительно того же месяца прошлого года, впервые превысив 200 рублей.
Общество
Путин запустил газопровод «Сила Сибири»
Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин призвал на церемонии запуска газопровода «Сила Сибири» обеспечить безопасность и надёжность его эксплуатации, а также соответствие экологическим требованиям.
Автоспорт
Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Абу-Даби
Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при Абу-Даби — последнего этапа Формулы 1 в 2019 году.
Общество
На Чукотке заметили белого медведя с надписью «Т-34» на боку
Российские ученые выясняют, в какой точке Чукотки было снято видео с белым медведем, у которого на боку черной краской было написано «Т-34».
Музыка
Ани Лорак расплакалась во время концерта в Киеве
Ани Лорак, исполнительница из Украины, расплакалась прямо на сцене во время съемок концерта для новогодней передачи «Главная елка страны», которую покажут 31 декабря 2019 года.