Экономика
РБКТоп-10 богатейших компаний России накопили ₽3,4 трлн
Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.
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Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.РБКвчера в 22:00
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