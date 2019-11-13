Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.

с чего всё началось

Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.

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