Экономика
Газета.RuБогатейшие компании России накопили 3,4 трлн рублей
Топ-10 богатый российских компаний, не считая банков, накопили на счетах на конец 2018 года 3,4 трлн рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на отчетность компаний.
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с чего всё началось
Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.РБКвчера в 22:00
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