Экономика

REGNUMREGNUMДесять крупнейших российских компаний накопили 3,4 трлн рублей

На счетах крупнейших компаний России, в числе которых «Роснефть», «Почта России» и Гзмпром, по состоянию на 31 декабря 2018 года было аккумулировано почти 3,4 трлн рублей. Такие цифры содержатся в бухгалтерской отчетности, опубликованной Росстатом и самими компаниями, которую проанализировало РБК.
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с чего всё началось

Топ-10 богатейших компаний России накопили ₽3,4 трлн

Топ-10 богатейших компаний (без учета банков) накопили около 3,4 трлн руб. Если добавить банки (у которых иная бизнес-модель — им обычно нужно больше денежных средств, в том числе для поддержания резервов), то первую тройку составят крупнейшие госбанки — Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ.
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